Ngày 22/5, nhóm nhạc The Cassette ra mắt MV Đừng Đi , được đạo diễn bởi Ngạc Lâm Vũ thuộc nhóm nhà sản xuất tài năng Antiantiart. Đừng Đi là ca khúc được fan cực kỳ yêu thích, nằm trong album Từ Vực Thẳm Đến Rìa Ánh Sáng đã ra mắt trước đó của nhóm nhạc.

Ca khúc đã được fan yêu thích từ lâu trong album Từ Vực Thẳm Đến Rìa Ánh Sáng

MV Đừng Đi gây ấn tượng bởi những thước phim mộc mạc, gần gũi nhưng được lồng ghép nhiều tầng ý nghĩa, truyền tải cảm giác day dứt và nỗi buồn khi đối diện với sự ra đi của một người thân yêu. Ca khúc Đừng Đi được Hoài Thân, một thành viên của nhóm nhạc lấy cảm hứng từ chính câu chuyện của ông bà mình. Là một sản phẩm được cả nhóm nhạc và fandom ưu ái, Đừng Đi hiện đang có gần 70.000 lượt nghe trên Spotify, từng đạt vị trí 82 trên bảng xếp hạng Apple Music cùng 130.000 view cho ca khúc trên YouTube sau khi MV được ra mắt.

MV đặc tả câu chuyện của Đừng Đi với toàn bộ là những khung ảnh tĩnh, tập trung hoàn toàn vào cảm xúc của diễn viên cùng với nhiều biểu tượng ý niệm như quả bóng bay, chiếc nhẫn,... Khán giả xem xong ai cũng vỡ oà vì sự xúc động, đồng cảm với chi tiết của người thân, gia đình, nhưng cũng có những cách liên tưởng hoàn toàn khác nhau.

MV gây bão của The Cassette khiến netizen khóc lụt nhà

Có những netizen xúc động vì nhớ những người ông, người bà đã mất, thương cảm những ngày ở bên người thân lúc cuối đời. Có khán giả khác đồng cảm với người con gái trong MV khi phải gồng gánh và chịu áp lực quá nhiều đến khóc tức tưởi. Cũng có người khi xem hình ảnh đó lại bày tỏ sự trân trọng tới mẹ của mình.

- MV này khiến em khóc nấc lên vì nhớ ông nội. Em không rõ nội dung của MV, nhưng cảm xúc của em khi nhìn thấy hình ảnh người ông và những câu hát của anh Thân khiến nước mắt em cứ chảy thôi... Tuổi thơ của em vui lắm, ông cho em đi thả diều, đi hái phượng. Ông dẫn em ra vườn cây ông trồng, dạy em nhóm lửa. Ông còn làm cái xích đu ở cửa cho em đu qua đu lại nữa. Em nhớ mãi những đêm hè mất điện.

- Trong khi hầu hết mọi người đều xem MV theo góc nhìn của Người Cha thì mình lại khác, mình ngẫm nghĩ MV theo góc nhìn của người Phụ Nữ - con của nhân vật chính. Không rõ cô ấy là con ruột hay con dâu của Người Cha nhưng ta có thể thấy, xuyên suốt chặng hành trình MV, người luôn bên ông ấy dù lúc "bóng đỏ" hay "bóng trắng", từ trong nhà cho tới ra phía thảo nguyên yên bình kia. Người phụ nữ ngồi quay lưng với người cha , thả mái tóc xuống , mặt vẫn buồn , cô ấy thư giãn một chút . Điều đó giống như đã hoàn thành hết trách nhiệm của một người con , chỉ mong bố an nhiên và ra đi trong vui vẻ .

- MV làm tui nhớ tới mẹ mình - một người phụ nữ hết lòng vì gia đình. Người luôn luôn độc miệng, nhưng trong tâm thì ngược lại. Mẹ mình tần tảo, lao vào công việc từ sáng tới tối để kiếm tiền ăn cho gia đình và tiền học cho hai đứa con. Từ đấy, tôi càng thấy yêu thương mẹ hơn và cần phải cố gắng học tập thật tốt để thành công báo hiếu cho mẹ.

Quả bóng bay xuất hiện xuyên suốt MV như thay lời cho nhân vật ông

Ngoài ra, những chi tiết nhỏ cũng được fan chú ý như quả bóng bay đổi màu xuyên suốt MV, từ màu đỏ rực, xanh dương, cho đến màu trắng khi ở cánh đồng cỏ cũng khiến khán giả liên tưởng tới người thân đã mất của nhân vật, hay nỗi vương vấn, khắc khoải của họ khi về già ẩn hiện khiến người con ấm ức đến mức muốn đâm cho vỡ toang.

Càng về sau, MV càng mở ra một câu chuyện riêng cho mỗi người xem

Khi người ông ngồi nhìn thấy 2 bạn trẻ gặp gỡ, tặng quà cho nhau, ông vân vê chiếc nhẫn vàng ở ngón áp út như một sự bảo chứng của sự liên kết với người bạn đời đang ở trên thiên đàng. Câu hát "ôm lấy đôi tay" cũng vang lên khi người vợ của ông hiện về trong ảo ảnh, đặt bàn tay cũng đang đeo chiếc nhẫn lên vai ông.

Antiantiart xúc động chia sẻ trước sự ủng hộ của đông đảo khán giả

Trên tài khoản của Antiantiart, nhóm sản xuất này cũng chia sẻ về MV Đừng Đi : “Không chỉ chúng tớ mà chắc hẳn có rất nhiều bạn cũng tìm thấy câu chuyện của mình, thậm chí xen lẫn sự đồng cảm đâu đó vương vấn trong mỗi giây phút trôi qua. Chúng tớ sẽ không đưa ra giải thích cụ thể, hãy cùng nhau lắng nghe, xem và cảm nhận.”

The Cassete từng được đề cử giải Mai Vàng cho Nhóm nhạc được yêu thích nhất

The Cassette là một ban nhạc Indie theo đuổi thể loại Alternative Rock đến từ Đà Nẵng. Ban nhạc đã hoạt động được 6 năm với 4 thành viên: Nguyễn Hữu Thiện (Guitar), Nguyễn Thoại Quỳnh My (Bass), Trần Hoài Thân (Vocal/Guitar) và Võ Trần Nguyên Thanh (Drum). The Cassette nhận được đề cử "Nhóm nhạc được yêu thích nhất" tại giải thưởng Mai Vàng 2022 cho những cống hiến và sản phẩm chất lượng của nhóm.