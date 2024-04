Antiantiart: Đội ngũ đứng sau loạt MV đỉnh cao của Vpop, được CEO Tim Cook đến thăm studio và đặc biệt tâm đắc 1 sản phẩm!

Sáng nay, MXH xôn xao trước thông tin CEO lừng danh của Apple - Tim Cook - đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam trong 2 ngày. Có mặt tại Hà Nội rạng sáng ngày 15/4, CEO Apple Tim Cook lưu trú tại một khách sạn 5 sao. Ông dự kiến sẽ có cuộc gặp gỡ một số nhà sáng tạo nội dung và lập trình viên Việt Nam. Sau đó, ông có lịch trình gặp và làm việc với các lập trình viên Việt trước khi kết thúc chuyến công tác 2 ngày.

CEO của Apple đã dành thời gian để gặp gỡ một số nghệ sĩ tiêu biểu của Việt Nam như diva Mỹ Linh, nữ ca sĩ Mỹ Anh,... Và đặc biệt, ông cũng đã có cuộc gặp gỡ và trao đổi với Đạo diễn Phương Vũ - Co-Founder, Đạo diễn của Antiantiart. Phương Vũ cũng là Đại sứ truyền cảm hứng và đảm nhiệm vị trí Giám đốc sáng tạo của WeChoice Awards 2023.

Tim Cook đến tận "đại bản doanh" Antiantiart và gặp gỡ Phương Vũ cùng ekip.

Mối duyên của Phương Vũ với iPhone

Việc CEO của Apple trò chuyện cùng Phương Vũ cũng không quá bất ngờ. Đạo diễn đến từ Antiantiart từng nổi tiếng với nhiều dự án thực hiện bằng điện thoại iPhone. Trong đó gần nhất có thể kể đến MV hoàn toàn quay bằng iPhone kết hợp với tlinh mang tên Đừng Làm Nó Phức Tạp, tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong cộng đồng yêu nghệ thuật.

Trước đó, vào tháng 6/2023, tài khoản Instagram chính thức của Apple đăng tải Con Rồng Cháu Tiên - sản phẩm nằm trong chuỗi dự án #ShotoniPhone với đề bài tái hiện văn hóa Việt Nam. Dự án này được Phương Vũ thực hiện cùng nghệ sĩ trang điểm Yến Jii (bạn gái Phương). Cặp đôi cũng trở thành bộ đôi nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên hợp tác với Apple.

MV Đừng Làm Nó Phức Tạp được quay bằng iPhone.

Ngày 15/4, Tim Cook đã đích thân đến hẳn Nirvana Space - “đại bản doanh” của Antiantiart - để gặp Phương Vũ và trò chuyện với các cộng sự của cậu. Chia sẻ về lần gặp gỡ này, Phương Vũ thật sự rất bất ngờ. Chỉ cho đến khi vị CEO tự mở cửa bước vào, cả nhóm mới biết mình đang trong một cuộc gặp vô cùng quan trọng, với nhân vật rất nổi tiếng đó là Tim Cook.

Các tác phẩm của đội ngũ Antiantiart khiến Tim Cook vô cùng ấn tượng, ông không nghĩ các bạn trẻ Việt Nam lại giàu sức sáng tạo đến thế và chính vị CEO cũng được truyền cảm hứng rất nhiều. Khi được Phương Vũ giới thiệu về những sản phẩm mình đã và đang thực hiện, CEO Apple chăm chú lắng nghe và đặc biệt quan tâm đến những bộ hình đầy tính nghệ thuật của Phương, thậm chí “xem đi xem lại video Hoa Xuân Ca”.

Trong buổi gặp này, Phương cũng chia sẻ rất nhiều về tầm nhìn của mình với Antiantiart và Nirvana Space cho vị CEO, đó là mong muốn xây dựng một tổ hợp sáng tạo, thiết kế, hiphop, âm nhạc và thời trang cho người trẻ.

Tim Cook gặp gỡ Phương Vũ

Antiantiart: đội ngũ làm phim trẻ bứt phá của Việt Nam

Antiantiart (A.A.A) ra đời vào năm 2018 với xuất phát điểm là một nhóm làm phim. Trong đội ngũ đó, nổi bật là đạo diễn Phương Vũ - Nhà sáng lập kiêm nhiếp ảnh gia tại A.A.A, từng bước dẫn dắt các cá thể riêng rẽ thành một tập thể vững mạnh có chung lý tưởng, mục tiêu và tầm nhìn. Thời gian đầu tuy gặp nhiều giới hạn về kinh phí, nhưng A.A.A luôn cố gắng "nhạy cảm" với mọi thứ xung quanh để có thể "cóp nhặt" được nhiều điều thú vị. Sau đó, họ tìm cách sáng tạo để biến chất liệu này trở thành tác phẩm của riêng mình.

Với hơn 6 năm hoạt động, A.A.A đã nhận được sự tôn trọng rất lớn từ trong và ngoài giới underground, trở thành một cái tên then chốt trong ngành sáng tạo. Họ đã phát hành nhiều video, hình ảnh và sản phẩm nhiếp ảnh về thời trang, âm nhạc, phim ảnh và quảng cáo. Rất nhiều dự án nhận về sự đón nhận nồng nhiệt từ giới trẻ.

Tại WeChoice Awards 2023, đạo diễn Phương Vũ là một trong 5 Đại sứ truyền cảm hứng do Hội đồng Thẩm định của WeChoice Awards bình chọn. Phương Vũ và Antiantiart cũng giành chiến thắng nhóm đề cử Z-Team - Nhóm Gen Z tài năng do cộng đồng bình chọn. Antiantiart đã truyền cảm hứng cho các bạn trẻ nhờ hành trình dám "cháy bỏng" 100% với điều mình thích, dám thử, dám dấn thân và dám khác biệt.

Phương Vũ chiến thắng tại WeChoice Awards 2023.

Đội ngũ đứng sau loạt MV đình đám của Vpop

Một số dự án MV "cộp mác" A.A.A có thể kể đến Nấu Ăn Cho Em của Đen Vâu, Hit Me Up của Binz (a.k.a Xuân Đan), Call Me của Wren Evans,... Các sản phẩm ghi dấu ấn bởi phần hình ảnh ấn tượng, đa dạng với các ý tưởng không bị trùng lặp với nhau. Đó có thể là những khung hình đầy thơ mộng của Nấu Ăn Cho Em, những concept đậm chất retro trong Hit Me Up hoặc đậm chất điện ảnh như Call Me. Các sản phẩm thành công với sự đóng góp không nhỏ từ phần hình ảnh, đều trở thành hit lớn của Vpop trong năm 2023.

Dự án parody Haru Haru của MCK,...

Hit Me Up của Binz...

Nâng Chén Tiêu Sầu của Bích Phương đều ghi dấu ấn A.A.A

Trong năm 2023, A.A.A nhận một dự án vượt qua những giới hạn mà họ từng làm, đó chính là BTS về " Hoa Xuân Ca" kết hợp cùng VTV - Đài Truyền hình Việt Nam để sản xuất trong dịp Tết 2023. Chính những thành viên trong tập thể đều đánh giá đây là dấu mốc mới của A.A.A khi tiếp tục bứt phá giới hạn, chạm tay vào những điều không tưởng trong nghệ thuật sáng tạo.

Đoạn clip BTS Hoa Xuân Ca của A.A.A được Tim Cook đặc biệt tâm đắc

Chỉ tính trong những tháng đầu năm 2024, một số sản phẩm đáng chú ý của A.A.A có thể kể đến MV Nâng Chén Tiêu Sầu của Bích Phương, bản parody Haru Haru của MCK cùng dàn rapper đình đám hay pho real của Low G kết hợp với rapper người Canada bbno$. Tất cả tiếp tục chứng minh khả năng sáng tạo ấn tượng của đội ngũ A.A.A.

