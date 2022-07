Muốn mổ cận để có đôi mắt sáng tinh anh nhưng lo sợ đủ điều và hoang mang vì có quá nhiều phương pháp? Hãy để bác sĩ Nhãn khoa giúp bạn lấy lại sự tự tin và có thêm động lực nhé!

Bị phụ thuộc bởi chiếc kính gọng hay lens cận cả ngày, có phải bạn cũng từng ao ước một lần thỏa sức ngắm nhìn vạn vật qua lăng kính tuyệt vời nhất của của chính mình - một đôi mắt sáng khỏe tinh anh.

Độ cận càng cao, áp lực thoát kính càng lớn, lượt tìm kiếm thông tin liên quan đến những vấn đề về mổ cận, phẫu thuật khúc xạ trên chiếc điện thoại xinh xinh, chiếc máy tính đáng yêu của bạn ngày một nhiều hơn, thậm chí cả trong những cuộc trò chuyện cùng bạn bè chủ đề cũng thường xoay quanh việc mổ cận ở đâu an toàn, nên chọn phương pháp nào, chi phí ra sao? bạn mổ rồi cảm thấy thế nào… Bạn đã đã tìm hiểu đủ thông tin chưa? bạn đã do dự bao lâu và bạn đang đợi chờ điều gì??

Theo ThS.BS Hạ Thị Xuân Thảo (Hai Yen Eye Care), phẫu thuật cận thị không còn quá xa lạ với mọi người mà lại còn rất phổ biến hiện nay. Tuy vậy, cũng không ít trường hợp khách hàng rất lo lắng khi bắt đầu tìm hiểu thông tin để tiến đến “hành trình thoát cận - tháo kính” của mình. Cứ nghĩ đến hai từ phẫu thuật là bao nhiêu lo sợ lại tìm về, sợ đau, sợ không an toàn, sợ sau mổ cũng không có hiệu quả cao, sợ tái cận, sợ chọn sai phương pháp, sợ chi phí cao…. và cứ thế chúng ta tiếp tục đợi chờ một ngày “không còn lo lắng quanh đây”.

Những điều bạn quan tâm đấy cũng không hề sai, nhưng chỉ nên tìm hiểu và tiếp nhận những thông tin đáng tin cậy lời tư vấn của các bác sĩ chuyên khoa Mắt, hoặc những tài liệu đã được kiểm chứng, hạn chế tiếp thu những chia sẻ gây hoang mang cho bản thân.

Trong thực tế, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, các phương pháp mổ cận ngày càng được cải tiến và hoàn thiện, nâng cao độ an toàn và hiệu quả trong điều trị. Trong đó phương pháp mổ cận bằng laser được xem là cứu tinh cho những người cận nặng nhưng vẫn đang do dự vì sợ đau.

Đối với mổ cận bằng laser, tia laser được sử dụng để tạo hình lại giác mạc, là phần trong suốt ở phía trước tròng đen. Công nghệ laser được ưa chuộng bởi vì tốc độ xử lý mô cực nhanh,, độ chính xác cao, không đau, nhanh lành và bảo toàn cấu trúc mắt.

Những phương pháp mổ cận bằng Laser an toàn - hiệu quả - không gây đau phổ biến hiện nay

Hiện nay, có các phương pháp phẫu thuật bằng tia laser phổ biến tại nhiều nơi trên thế giới và các trung tâm chăm sóc mắt tại Việt Nam như LASIK/ FemtoLASIK và SMILE. Bác sĩ Thảo giải thích, 3 phương pháp này đều không gây đau khi phẫu thuật, khác nhau chủ yếu ở cách tiếp cận phần nhu mô (lớp lõi) của giác mạc - nơi tia laser tác động để loại bỏ độ cận.

LASIK và FemtoLASIK là lựa chọn phổ biến của nhiều bệnh nhân vì chi phí mổ ở tầm trung, cho hiệu quả cao, nhanh hồi phục, không loại bỏ lớp biểu mô. Tuy nhiên mỗi phương pháp đều có những yếu điểm riêng. Đối với LASIK, FemtoLASIK, đây là 2 phương pháp chưa thật sự thích hợp với những trường hợp đặc biệt như vận động viên thể thao, công việc thường xuyên phải vận động mạnh, đối diện nguy cơ chấn thương cao, những người có giác mạc mỏng, độ cận cao.

Khác với LASIK và FemtoLASIK, phương pháp SMILE ra đời sở hữu những ưu điểm nổi bật ở LASIK, FemtoLASIK, đồng thời bổ sung những ưu việt riêng của mình như không cần tạo vạt giác mạc, nhanh lành, chế độ kiêng cữ đơn giản, tỷ lệ tái cận thấp và phù hợp với nhiều đối tượng hơn. SMILE hiện là phương pháp laser trị cận tốt nhất, được các bác sĩ Nhãn khoa khuyến nghị.

SMILE (Small Incision Lenticule Extraction) là phương pháp laser cận thị thế hệ cuối, còn được gọi là phẫu thuật LASIK không vạt. Chỉ sử dụng duy nhất một loại Femtosecond laser, đây là kỹ thuật mới nhất trong nhóm phẫu thuật khúc xạ bằng laser.

Tác động của phương pháp PRK và LASIK trên giác mạc

Mổ cận bằng laser SMILE được thực hiện như thế nào?

Công nghệ mổ cận laser SMILE đang ngày càng phổ biến ở Việt Nam với các cơ sở Nhãn khoa uy tín. PGS. TS. BS. Trần Hải Yến (Hai Yen Eye Care), người tiên phong trong ngành phẫu thuật khúc xạ tại Việt Nam cho biết, phẫu thuật SMILE tương tự như một cuộc mổ nội soi, chỉ tạo 1 đường mổ nhỏ khoảng 2 - 3mm bằng laser tại rìa giác mạc, qua đó lớp mô mỏng đã được chiếu ẩn trước đó sẽ được tách rút ra.

Toàn bộ cuộc phẫu thuật được thực hiện bởi Femtosecond Laser, một loại xung laser siêu nhanh, có tính chính xác rất cao và vết mổ siêu nhỏ nên không gây đau. Thị lực sẽ được cải thiện ngay vào ngày hôm sau chỉ sau một cuộc mổ kéo dài 10 - 15 phút với 3 bước:

- Bước 1: Femtosecond Laser tác động lên giác mạc tạo hai mặt phân cách, hình thành sẵn lõi mô ở giữa.

- Bước 2: Femtosecond Laser tạo đường mổ rất nhỏ, mịn dài 2 - 3 mm ở rìa giác mạc (bằng ⅕ đường rạch của các phẫu thuật nhóm tạo vạt)

- Bước 3: Bác sĩ dùng dụng cụ vi phẫu chuyên biệt tách mô và rút phần lõi đã được tách qua đường mổ đã tạo.

PGS. TS. BS. Trần Hải Yến nhấn mạnh thêm 1 điểm quan trọng mà những người muốn mổ cận nhưng còn đang do dự, sợ đau cần biết về công nghệ SMILE. Đó là đường mổ của nó ngắn hơn mổ LASIK 10 lần, giúp vết thương nhanh lành, giảm thiểu nguy cơ viêm nhiễm. Hiện tượng khô mắt sau phẫu thuật được giảm đáng kể do chỉ can thiệp tối thiểu lên lớp thần kinh nuôi dưỡng giác mạc.

Mô phỏng công nghệ laser SMILE tác động lên giác mạc

Ngoài tỷ lệ tái cận cực thấp thì SMILE cũng đập tan nỗi lo biến chứng vạt sau phẫu thuật. Bệnh nhân không còn phải lo lắng về biến chứng xô lệch, nhăn hay lật vạt xảy ra bởi chấn thương mắt sau phẫu thuật.

Do đó SMILE đặc biệt phù hợp với những người chơi thể thao, công tác trong ngành nghề dễ gặp chấn thương như công an, võ sĩ, vận động viên chuyên nghiệp... hoặc còn đang lo lắng về các nguy cơ đối với vạt giác mạc của phẫu thuật LASIK/FemtoLASIK. Đối với những người có cơ địa khô mắt trung bình, giác mạc mỏng thì SMILE chính là sự lựa chọn đáng cân nhắc.

Tuy nhiên, Bác sĩ Hải Yến cũng lưu ý nhỏ rằng không phải tất cả các đối tượng cận thị đều phù hợp với SMILE. Vì phẫu thuật này cần tách rút 1 lớp nhu mô giác mạc nên nếu độ cận thấp (dưới 2 độ) thì trong quá trình rút, lõi mô có thể bị đứt nếu phẫu thuật viên chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý mô mỏng.

PGS. TS. Trần Hải Yến đang thực hiện khám trước phẫu thuật cho bệnh nhân

Hai Yen Eye Care tự hào có các phẫu thuật viên kinh nghiệm về SMILE có thể điều trị cho bệnh nhân ở cả những trường hợp khó dưới 2 độ với đường mổ cực nhỏ chỉ 2mm.



Hai Yen Eye Care tự hào là đơn vị tiên phong trong phẫu thuật ICL tại miền Nam với hơn 2000 ca phẫu thuật thành công từ năm 2016 đến nay. Bên cạnh đội ngũ bác sĩ giàu chuyên môn, tay nghề cao và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tình, Trung tâm mắt Hải Yến còn sở hữu hệ thống trang thiết bị công nghệ tiên tiến bậc nhất hiện nay. Tham khảo trải nghiệm của những bạn từng phẫu thuật ICL cùng TS. BS. Trần Đình Minh Huy tại: Trải nghiệm mổ cận tại Hai Yen Eye Care.

https://kenh14.vn/muon-mo-can-de-co-doi-mat-sang-tinh-anh-nhung-lo-so-du-dieu-va-hoang-mang-vi-co-qua-nhieu-phuong-phap-hay-de-bac-si-nhan-khoa-giup-ban-lay-lai-su-tu-tin-va-co-them-dong-luc-nhe-20220707223951962.chn