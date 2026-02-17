Mùng 1 Tết làm ngay 7 điều này để cả năm tiền bạc hanh thông

Mùng 1 Tết ai cũng mong một năm suôn sẻ, đủ đầy. Nhưng tiền bạc không tự hanh thông chỉ vì mình nhận nhiều lì xì hay nói lời chúc hay. Một năm tài chính ổn định thường bắt đầu từ những hành động rất cụ thể và mùng 1 là thời điểm đẹp để bắt đầu.

Dưới đây là 7 việc bạn có thể làm ngay hôm nay để tiền bạc năm nay “dễ thở” hơn năm cũ.

1. Nhìn thẳng vào bức tranh tài chính hiện tại

Trước khi nghĩ đến kiếm thêm bao nhiêu, hãy biết mình đang có gì. Kiểm tra số dư, tổng các khoản nợ (nếu có), chi phí cố định mỗi tháng. Không cần bảng tính phức tạp, chỉ cần một con số tổng quan. Rõ ràng là bước đầu tiên để kiểm soát.

Ảnh minh hoạ Pinterest

2. Tách ngay một khoản tiết kiệm đầu năm

Dù là tiền thưởng, tiền lì xì hay tiền còn dư cuối năm, hãy giữ lại một phần trước khi tiêu. Số tiền không cần lớn, quan trọng là bạn bắt đầu năm mới bằng thói quen “giữ lại trước - chi sau”.

3. Xác định 3 mục tiêu tiền bạc cụ thể cho năm nay

Thay vì nói “năm nay phải quản lý tiền tốt hơn”, hãy cụ thể hoá: tiết kiệm X triệu trước tháng 6, trả xong khoản nợ A trước quý III, không tiêu quá Y mỗi tháng. Mục tiêu càng rõ, khả năng thực hiện càng cao.

Ảnh minh hoạ Pinterest

4. Thiết lập chuyển tiền tự động ngay khi nhận lương

Nếu chờ đến cuối tháng mới tiết kiệm, rất có thể sẽ không còn gì để tiết kiệm. Hãy cài đặt tự động chuyển một khoản cố định vào tài khoản riêng ngay khi lương về. Cách này giúp bạn kỷ luật mà không phải suy nghĩ quá nhiều mỗi tháng.

5. Dọn dẹp các khoản chi “âm thầm rò rỉ”

Huỷ những gói dịch vụ không dùng, xem lại các app mua sắm, kiểm tra những khoản đăng ký định kỳ. Nhiều khoản nhỏ cộng lại trong 12 tháng có thể thành một con số đáng kể.

6. Đặt ra một giới hạn cho những khoản chi lớn

Tự thưởng là cần thiết, nhưng hãy đặt một nguyên tắc: với món đồ trên một mức giá nhất định, hãy chờ 24-48 giờ trước khi quyết định. Khoảng dừng này giúp bạn tránh tiêu tiền vì cảm xúc nhất thời.

Ảnh minh hoạ Pinterest

7. Cam kết duy trì một thói quen tài chính nhỏ suốt 12 tháng

Không cần thay đổi quá nhiều cùng lúc. Chỉ cần chọn một việc và làm đều: ghi chép chi tiêu, kiểm tra tài khoản mỗi tuần, hoặc dành 30 phút mỗi tháng để rà soát lại tình hình tiền bạc. Sự ổn định đến từ những hành động lặp lại, không phải từ động lực đầu năm.

Mùng 1 Tết là thời điểm nhiều cảm xúc, nhiều hy vọng. Nhưng một năm tài chính “hanh thông” không bắt đầu từ lời chúc, mà từ những quyết định nhỏ ngay ngày đầu tiên. Nếu phải chọn một điều mang lại may mắn lâu dài, có lẽ đó là bắt đầu năm mới với sự chủ động thay vì để tiền quyết định tâm trạng của mình.