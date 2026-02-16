Cuối năm tài khoản còn 18,5 triệu đồng: Cô gái bật khóc khiến nhiều người khó hiểu

Giao thừa đến nơi rồi, chắc hẳn nếu được lựa chọn, chẳng ai muốn buồn trong thời khắc này. Nhưng đôi khi, cũng khó tránh được, giống như tâm sự của cô vợ trong câu chuyện dưới đây. Buồn và bất lực đến mức ngoài nằm khóc rưng rức ra cũng chẳng biết làm gì hơn.

Vấn đề thực ra cũng không có gì xa lạ, chỉ là những ai đang hoặc đã từng trong cảnh này mới hiểu được: Chuyện tiền bạc. Cô cho biết lương và thưởng Tết của 2 vợ chồng gộp lại được tổng cộng 41 triệu mà đến hôm qua (28 Tết), tài khoản còn đúng 18,5 triệu…

Nguyên văn bài tâm sự của cô (Ảnh chụp màn hình)

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người động viên rằng khóc xong rồi, giải tỏa nỗi buồn rồi thì phải cố gắng vui vẻ đón Tết thôi. Chuyện của năm cũ, những vấn đề chưa làm được, tất cả để lại ở năm cũ. Sang năm mới, mình cố gắng làm tốt hơn thôi bởi lúc này buồn thì Tết mất vui mà cũng không giải quyết được vấn đề gì.

“Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống cũng chưa chắc ai bằng mình. Quan trọng là học cách biết đủ, biết ơn và trân trọng những gì mình đang có chứ nói chuyện tiền nong thì bao giờ cho hết đau đầu được” - Một người bày tỏ.

“Em cũng chi nhiều, không cả dám ghi lại, thôi thì nghĩ cả năm được cái Tết. Cố gắng cho bố mẹ con cái vui vẻ sum vầy, chứ cả năm rồi đi làm với lo chuyện chi tiêu chưa đủ mệt hả bác? Mình tự cho mình thoải mái tinh thần đi, còn hơn 18 triệu, Tết lo xong rồi mà chứ có phải chưa làm gì, không còn gì đâu” - Một người động viên.

“Tổng thu tháng Tết được 41 triệu, giờ còn 18,5 triệu thì 22,5 triệu kia dùng làm gì? Nếu sắm Tết thì cụ thể là những gì? Còn nếu dùng để trả nợ hay các chi phí hàng tháng thì bình thường mà , đừng cái gì cũng đổ cho Tết chứ? Cả năm có 1 cái Tết mà gì cũng đổ cho Tết, sao không nghĩ 12 tháng trước mình thiếu sự chuẩn bị?” - Một người thẳng thắn.

Học cách biết đủ để bớt đau đầu vì tiền

Có một nghịch lý khá phổ biến thế này: Không ít người đau đầu vì tiền nhưng thực tế, lý do lại không hẳn vì thiếu tiền, mà bởi họ không bao giờ cảm thấy hài lòng và biết ơn những gì bản thân đang có.

Đó là công việc, lương thưởng ổn định trong 1 năm nhiều biến động. Đó là gia đình, người thân và cả bản thân vẫn còn khỏe mạnh. Đó là vẫn có một nơi để về sum vầy, đoàn tụ dịp Tết,... Có rất nhiều thứ quý giá, đáng trân trọng, có tiền cũng không thể mua được nhưng lại thường bị xem nhẹ. Và đó là điều thật sự đáng tiếc.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Vào những khoảnh khắc sắp bước sang năm mới, đương nhiên chúng ta không ai muốn buồn phiền cả. Và cách đơn giản nhất, hiệu quả nhất là hãy nghĩ về những gì mình có, những gì mình đã làm được, thay vì mãi tập trung vào những thứ mình chưa có và chưa thể làm.

Bởi cảm xúc thiếu thốn phần lớn không đến từ hoàn cảnh hiện tại, mà đến từ cách bạn nhìn vào hoàn cảnh đó. Khi bạn chỉ chăm chăm vào khoảng cách giữa mình và người khác, mọi nỗ lực trong suốt một năm bỗng trở nên nhỏ bé. Nhưng nếu nhìn lại chặng đường đã đi qua, bạn sẽ nhận ra có những thứ trước đây từng khiến bạn lo lắng thì giờ đã trở thành bình thường: công việc ổn định hơn, kỹ năng tốt hơn, vài khoản chi tiêu đã bớt áp lực hơn, hoặc đơn giản là bạn trưởng thành hơn trong cách đối diện vấn đề.

Những điều ấy không ồn ào nên dễ bị bỏ quên, nhưng chính chúng mới là nền tảng cho cảm giác an tâm.

Năm mới không nhất thiết phải bắt đầu bằng một cú bứt phá lớn. Đôi khi nó chỉ cần bắt đầu bằng việc thừa nhận rằng bạn đã không đứng yên. Khi bạn ghi nhận những tiến bộ nhỏ, tâm trí sẽ bớt nôn nóng và bớt tự gây áp lực. Lúc đó, mục tiêu cho năm sau không còn là chạy theo một hình mẫu xa vời, mà là tiếp tục cải thiện từ vị trí hiện tại. Và chính sự bình thản ấy giúp bạn đi xa hơn, vì bạn không còn tiêu hao năng lượng cho việc tự so sánh.