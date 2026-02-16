Cuối ngày 16-2, giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm

Cuối ngày 16-2 (tức 29 tháng Chạp) giá vàng miếng SJC được một số doanh nghiệp như Công ty Mi Hồng (TPHCM) giao dịch mua vào 178 triệu đồng/lượng, bán ra 180,5 triệu đồng/lượng, giảm tiếp 300.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng. Trong ngày cuối của năm Ất Tỵ, giá vàng miếng mất tổng cộng 500.000 đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99 các loại cũng được giao dịch bằng với giá vàng miếng SJC, quanh 180,5 triệu đồng/lượng (chiều bán ra).

Trên thị trường tự do, một số cửa hàng vàng thông báo giá vàng miếng SJC được giao dịch quanh 177,8 triệu đồng/lượng mua vào, 180,8 triệu đồng/lượng bán ra, không có nhiều sự cách biệt so với các doanh nghiệp. Quy mô của thị trường tự do cũng thu hẹp đáng kể sau khi cơ quan quản lý siết chặt quy định và tăng mức xử phạt đối với các hành vi giao dịch vàng miếng SJC trái phép.

Giá vàng trong nước giảm tiếp

Thị trường vàng trong nước đang bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, một số doanh nghiệp tạm ngừng giao dịch. Vì vậy, giá vàng trong nước biến động trong vùng hẹp và đang tiếp tục giãn rộng khoảng cách với giá thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay cuối ngày nay được giao dịch ở mức 5.007 USD/ounce, mất tổng cộng 36 USD/ounce so với phiên trước. Trong phiên, có thời điểm giá vàng thủng mốc 5.000 USD/ounce, rớt sâu xuống chỉ còn 4.968 USD/ounce.

Tính từ đầu năm 2026 tới nay, giá vàng thế giới vẫn tăng gần 700 USD/ounce (+16%). Giá vàng tiếp tục trở thành kênh đầu tư được lựa chọn phản ánh tâm lý bất ổn của nhà đầu tư trước việc Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) chưa vội cắt giảm lãi suất theo lộ trình; nhu cầu mua vào của các quỹ ETF quốc tế và bất ổn địa chính trị ở một số khu vực vẫn tiếp diễn.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 157,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 22,6 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch kỷ lục của giá vàng trong nước và thế giới những ngày qua.