Xổ số miền Nam: Ngày 29 Tết, 7 giải độc đắc vẫn đang tìm người trúng thưởng

Xổ số miền Nam tuần qua có tổng cộng 22 giải độc đắc. Tuy nhiên, đến trưa 16-2, chỉ mới có 15 giải độc đắc đã tìm ra chủ nhân trúng thưởng.

Theo đó, vé số Kiên Giang mở thưởng chiều 8-2, giải độc đắc (dãy số 090189) trúng tại An Giang.

Vé số Tiền Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 465579) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Đà Lạt mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang và vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 313412) đến nay vẫn chưa có thông tin về chủ nhân may mắn.

Vé số TPHCM mở thưởng chiều 9-2, giải độc đắc (dãy số 329379) vẫn chưa có thông tin nơi có khách hàng trúng thưởng.

Vé số Đồng Tháp mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 132030) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Cà Mau mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Đồng Tháp, giải độc đắc (dãy số 291653) trúng tại TPHCM.

Vé số Bạc Liêu mở thưởng chiều 10-2, giải độc đắc (dãy số (dãy số 841500) trúng tại An Giang.

Vé số Bến Tre mở thưởng cùng ngày với vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 961443) đến nay vẫn chưa tìm thấy người trúng.

Vé số Vũng Tàu mở thưởng cùng ngày với vé số Bến Tre và vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 879095) trúng tại Đồng Nai.

Vé số Cần Thơ mở thưởng chiều 11-2, giải độc đắc (dãy số 827943) trúng tại TPHCM.

Vé số Đồng Nai mở thưởng cùng ngày với vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 720732) trúng tại Đồng Nai.

Vé số Sóc Trăng mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai và vé số Cần Thơ, giải độc đắc giải độc đắc (dãy số 725746) trúng tại Cà Mau.

Vé số Bình Thuận mở thưởng chiều 12-2, giải độc đắc (dãy số 492313) chưa xác định nơi có khách hàng trúng thưởng.

Vé số Tây Ninh mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 451294) trúng tại Tây Ninh.

Vé số An Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh và vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 702266) trúng tại Cà Mau.

Vé số Vĩnh Long mở thưởng chiều 13-2, giải độc đắc (dãy số 991084) trúng tại TP Cần Thơ.

Vé số Trà Vinh mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 759966) trúng tại Cà Mau.

Vé số Bình Dương mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long và vé số Trà Vinh, giải độc đắc (dãy số 877704) vẫn đang "bặt vô âm tín".

Vé số Bình Dương đến nay chỉ mới tìm ra khách hàng trúng giải an ủi tại TPHCM Ảnh: ĐLVS Kim Hía

Vé số Hậu Giang mở thưởng chiều 14-2, giải độc đắc (dãy số 365053) chưa tìm ra người trúng.

Vé số TPHCM mở thưởng cùng ngày với vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 525331) "ở lại" TPHCM.

Vé số Bình Phước mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 850487) chưa lộ diện người trúng.

Vé số Long An mở thưởng chiều 14-2, giải độc đắc (dãy số 546079) trúng tại TPHCM.

Như vậy, tuần qua, có đến 7 giải độc đắc của xổ số miền Nam vẫn chưa tìm ra khách hàng may mắn.