Giá vàng hôm nay 16-2: Vàng, bạc cùng giảm khi vừa mở cửa

Sáng 16-2, theo giờ Việt Nam, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 5.020 USD/ounce, giảm khoảng 22 USD/ounce so với giá đóng cửa cuối tuần.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục duy trì trên mốc 5.000 USD/ounce nhưng tốc độ giao dịch chậm hơn - sau cú sập mạnh trong lịch sử vào đầu tháng 2 vừa rồi. Nếu so với mốc đỉnh lịch sử 5.600 USD/ounce, giá vàng hiện vẫn thấp hơn khoảng 500 USD/ounce.

Theo giới phân tích, giá vàng đã tăng lên khi dữ liệu lạm phát hạ nhiệt cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể tiếp tục hạ lãi suất, với xác suất cơ quan này có 50% khả năng cắt giảm lãi suất lần thứ 3 vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, nếu giá vàng không vượt qua được mốc 5.100 USD/ounce, kim loại quý có thể đi xuống dưới vùng 4.900 USD/ounce trước áp lực bán chốt lời của thị trường. Đặc biệt, trong tuần này, một trong những thị trường giao dịch vàng vật chất lớn của thế giới là Trung Quốc bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Vì vậy, nếu có yếu tố tác động, giá vàng có thể biến động mạnh hơn.

Cùng nhịp với giá vàng, giá bạc cũng đi xuống khi vừa mở cửa tuần giao dịch mới. Hiện giá bạc giao ngay ở mức 76,4 USD/ounce, mất khoảng 1,5% so với giá cuối tuần trước. Thậm chí, giá bạc còn giảm mạnh hơn vàng.

Giá vàng trong nước đi xuống theo giá thế giới

Ở thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC sáng nay được một số doanh nghiệp như Công ty Mi Hồng giao dịch mua vào 178,3 triệu đồng/lượng, bán ra 180,8 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 200.000 đồng mỗi lượng so với cuối tuần.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99 các loại cũng được giao dịch bằng với giá vàng miếng SJC, quanh 180,8 triệu đồng/lượng (chiều bán ra).

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trơn gần đây không có nhiều sự cách biệt. Trong bối cảnh giá vàng miếng khan hiếm, nhiều người chuyển sang mua vàng nhẫn, đẩy giá vàng nhẫn lên cao và bằng với giá vàng miếng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 158,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 22 triệu đồng/lượng.

Với giá bạc trong nước, giá bạc miếng các loại đang tạm dừng ở mức 3,33 triệu đồng/lượng mua vào, 3,43 triệu đồng/lượng bán ra - ổn định khi nhiều doanh nghiệp nghỉ giao dịch trong dịp Tết.



