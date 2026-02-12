Lấy chồng 11 năm, 11 cái Tết phải tự lo tiền tiêu: Chồng chưa bao giờ đưa cho 1 đồng!

Tết là dịp nhiều khoản phải chi, thế nên vợ chồng cùng nhau “hùn tiền” lo liệu cũng là điều dễ hiểu. Thậm chí còn là điều hiển nhiên, bởi trách nhiệm với gia đình nhỏ, với bên nội - bên ngoại, là trách nhiệm chung, cần có sự đóng góp của cả 2.

Tuy nhiên, buồn là chuyện gì cũng có ngoại lệ, giống như tâm sự của cô vợ trong câu chuyện dưới đây. Kết hôn đến nay là được 11 năm thì cả 11 cái Tết cô đều phải tự lo tiền tiêu. Chồng có công việc, có lương nhưng nhất quyết không chịu đưa cho vợ, hỏi đến thì giận dỗi cáu gắt. Không chỉ tiền tiêu Tết, chi tiêu hàng tháng cô vợ này cũng đều phải tự lo, còn tiền lương chồng tiêu vào những gì, cô không được biết.

Nguyên văn bài tâm sự của cô vợ (Ảnh chụp màn hình)

Trong phần bình luận của bài đăng, ai cũng phải “lắc đầu”. Có người thốt lên có chồng mà thế này thì chẳng khác nào… không có! Có người lại thở dài, băn khoăn bằng cách nào mà cô vợ có thể kiên nhẫn, mạnh mẽ lo cho gia đình khi 11 năm qua, chồng từ chối đóng góp tài chính như vậy…

“Em nói thật, 1-2 năm, 1-2 cái Tết chồng không đóng góp thì có thể bỏ qua. Đôi khi cũng còn là do làm ăn không thuận lợi, rồi thất nghiệp này kia, nhưng 11 năm như thế mà vẫn chịu đựng được thì lỗi chồng 1 phần, lỗi bác 10 phần. Vợ chồng phải biết lựa lời bảo nhau, không bảo được thì tìm cách khác, chứ chịu đựng chưa bao giờ là giải pháp. Chịu được 1 năm, 11 năm chứ có chịu được cả đời không?” - Một người phân tích.

“Chồng không đưa tiền mà chị vẫn lo đầy đủ được 11 năm nên ảnh quen thói ỷ lại đấy, còn lâu mới đưa. Đáng lẽ ngay từ năm đầu tiên chị phải cương quyết lên, chứ như thế này thì khổ thân mình, thiệt mình thôi” - Một người đồng tình.

“Sao có thể chịu đựng như vậy 11 năm nhỉ? Bản thân mình thấy khổ là 1 lẽ, nhưng cũng không thấy áy náy với bố mẹ mình sao ạ? Nghĩa là bố mẹ nuôi mình lớn, cho ăn học, gả mình đi đâu phải để mình chịu khổ đâu? Mình sống hạnh phúc cũng là 1 cách báo hiếu với bố mẹ đấy” - Một người chia sẻ góc nhìn khác.

“Chuyện tiền nong trong nhà, nếu có vấn đề thì phải cùng nhau giải quyết ngay, càng sớm càng tốt chứ cứ lờ đi đến tận 11 năm thì giờ e là khó” - Một người bày tỏ.

Vợ chồng mất cân bằng trong đóng góp tài chính, phải làm sao?

1. Ngồi lại “minh bạch hóa” mọi con số

Mất cân bằng tài chính trong hôn nhân nhiều khi không đến từ số tiền thực tế, mà đến từ cảm giác “mình đang gánh nhiều hơn”. Vì vậy, việc đầu tiên không phải là trách móc mà là ngồi lại với nhau, minh bạch toàn bộ thu nhập - chi tiêu - khoản tiết kiệm - khoản nợ (nếu có).

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Khi các con số được vạch ra một cách rõ ràng, câu chuyện sẽ bớt cảm tính hơn. Có thể người kiếm ít tiền hơn lại đang gánh nhiều việc nhà, chăm con, hỗ trợ gia đình hai bên - những “đóng góp” không thể quy ra tiền nhưng rất thực tế. Khi nhìn toàn cảnh, hai người sẽ dễ hiểu nhau hơn và xác định được vấn đề nằm ở đâu: chênh lệch thu nhập, chi tiêu thiếu kiểm soát hay kỳ vọng chưa được nói ra. Minh bạch là bước nền để mọi giải pháp sau đó có cơ sở.

2. Thống nhất nguyên tắc đóng góp phù hợp với hoàn cảnh

Không có một công thức cố định kiểu “50-50” cho mọi gia đình. Với vợ chồng thu nhập tương đương, chia đôi có thể hợp lý. Nhưng nếu một người kiếm gấp đôi, gấp ba người còn lại, thì chia theo tỷ lệ phần trăm thu nhập thường công bằng hơn. Ví dụ mỗi người đóng góp 40-60% thu nhập của mình vào quỹ chung thay vì chia đều số tiền. Quan trọng là cả hai cùng cảm thấy thoải mái và không ai bị áp lực quá mức.

Ngoài ra, cũng nên thống nhất rõ: khoản nào là chi tiêu chung, khoản nào là chi tiêu cá nhân để tránh mâu thuẫn lặt vặt. Khi đã có nguyên tắc rõ ràng, cảm giác “thiệt hơn” sẽ giảm đi vì mọi thứ được thống nhất từ đầu.

3. Nhìn tài chính như mục tiêu chung, không phải chuyện hơn thua

Hôn nhân không phải là bảng cân đối để hơn thua từng đồng. Nếu cứ giữ tâm lý “anh đóng bao nhiêu, em đóng bao nhiêu”, mối quan hệ rất dễ căng thẳng. Thay vì vậy, hai người nên đặt câu hỏi lớn hơn: Mục tiêu chung là gì? Mua nhà, tích lũy cho con, xây quỹ dự phòng, hay đầu tư dài hạn?

Khi cùng hướng về mục tiêu chung, việc đóng góp sẽ mang ý nghĩa đồng hành thay vì nghĩa vụ. Đồng thời, nếu một giai đoạn nào đó có sự mất cân bằng (một người thất nghiệp, nghỉ sinh, chuyển việc…), thì coi đó là chu kỳ bình thường của cuộc sống chứ không phải “nợ nần” trong hôn nhân. Tài chính chỉ là một phần của đời sống vợ chồng; sự tôn trọng và thấu hiểu mới là nền tảng giúp mọi con số trở nên nhẹ nhàng hơn.