Bất ngờ với diễn biến lãi suất tiền gửi ở nhiều ngân hàng

Theo biểu lãi suất tại ngày 12/2, Techcombank đã điều chỉnh giảm khoảng so với tháng 1/2026. Cụ thể, đối với sản phẩm tiết kiệm phát lộc tại quầy, lãi suất giảm tới 0,4 điểm % ở loạt kỳ hạn.

Đối với kỳ hạn ngắn (1 - 5 tháng), trước đây Techcombank áp dụng lãi suất dao động từ 3,95% đến 4,60%, nhưng hiện tại chỉ còn từ 3,55% đến 4,20%.

Đối với kỳ hạn 6 - 11 tháng, trước đây mức lãi suất phổ biến ở mức 5,35% (khách thường) đến 5,70% (khách Private). Hiện tại Techcombank giảm xuống còn 4,95% đến 5,30%/năm.

Đối với kỳ hạn dài (12 - 36 tháng), lãi suất cao nhất giảm từ 5,8%/năm xuống 5,4%/năm (áp dụng cho khách hàng Private).

Biểu lãi suất từ ngày 12/2 của Techcombank

Tại ABBank, hồi đầu tháng 2/2026, ngân hàng đã giảm 0,2 điểm % ở loạt kỳ hạn. Theo đó, lãi suất cao nhất khi gửi online là 6,1%/năm, áp dụng cho khách hàng gửi từ kỳ hạn 6 tháng. Lãi suất kỳ hạn 3 tháng giảm từ 4,1% xuống 3,8%/năm. Lãi suất kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng giảm từ 3,8%/năm xuống 3,6%/năm.

Biểu lãi suất của ABBank từ 2/2/2026

Sacombank cũng có động thái tương tự. Sau khi tăng 0,7%/năm, lãi suất huy động ở ngân hàng này đã đồng loạt giảm từ 0,15 – 0,35%/năm.

Cụ thể, đối với tiền gửi trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ dưới 500 triệu đồng, Sacombank niêm yết lãi suất 4,4%/năm cho kỳ hạn 1 – 2 tháng, giảm 0,35%/năm; kỳ hạn 3 – 5 tháng ở mức 4,6%/năm, giảm 0,15%/năm. Đáng chú ý, các kỳ hạn từ 6 – 36 tháng đồng loạt giảm 0,4%/năm, xuống còn 5,6%/năm.

Với nhóm tiền gửi từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng, lãi suất tiết kiệm trực tuyến được áp dụng ở mức 4,5%/năm cho kỳ hạn 1 – 2 tháng; 4,6%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 4,7%/năm cho kỳ hạn 4 – 5 tháng và 5,8%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 – 36 tháng.

Ngay cả nhóm tiền gửi trực tuyến từ 2 tỷ đồng trở lên cũng ghi nhận điều chỉnh giảm ở các kỳ hạn ngắn. Nếu trước đây Sacombank áp dụng mức trần 4,75%/năm cho toàn bộ các khoản tiền gửi từ 1 – 5 tháng, thì nay lãi suất kỳ hạn 1 – 2 tháng giảm xuống còn 4,6%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,7%/năm, trong khi kỳ hạn 4 – 5 tháng vẫn giữ nguyên mức cao nhất 4,75%/năm. Đối với các kỳ hạn dài từ 6 – 36 tháng, lãi suất tiền gửi trực tuyến từ 2 tỷ đồng trở lên vẫn được duy trì ở mức 6%/năm – mức cao nhất trong biểu lãi suất hiện hành, song chỉ áp dụng cho nhóm khách hàng có số dư lớn.

Động thái giảm lãi suất của một số ngân hàng gây bất ngờ bởi đây vẫn đang là mùa cao điểm dịp cuối năm.

Trước đó, trong báo cáo phân tích, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán MB (MBS) cho biết, trong số 16 ngân hàng được theo dõi đã có tới 9 ngân hàng tiếp tục điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi ở hầu hết các kỳ hạn trong tháng 1 với mức tăng từ 0,1% đến 1,2%.

Đến cuối kỳ, lãi suất cho các khoản gửi dưới 12 tháng cao nhất đạt mức 6,5%. Đối với kỳ hạn 12 tháng, MBV là ngân hàng có lãi suất huy động vốn cao nhất ở mức 7,2%/năm.

Tính đến cuối tháng 1, trung bình lãi suất kỳ hạn 12 tháng của nhóm ngân hàng lớn tăng 0,09% so với cuối năm 2025, lên mức 5,69%. Trong khi đó, lãi suất của nhóm quy mô vừa (như Sacombank, HDBank, LPBank, VIB, TPBank) tăng 0,08% lên mức 5,9%. Qua đó, kéo trung bình lãi suất kỳ hạn 12 tháng của toàn bộ các ngân hàng lên mức 5,8%.

MBS cho rằng một trong những yếu tố gây áp lực lên lãi suất huy động đến từ việc các ngân hàng có xu hướng tích cực đẩy mạnh cho vay (tăng trưởng tín dụng) trong tháng 1 nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt trong tháng 2 do thời gian nghỉ Tết Nguyên đán.

Mặc dù mặt bằng lãi suất huy động của hầu hết các ngân hàng trong năm 2025 đã tăng từ 1% đến 1,5% (tương đương 100 - 150 điểm cơ bản) nhưng áp lực huy động vốn đối với các nhà băng sẽ vẫn hiện hữu trong năm nay. Điều này đặc biệt đúng khi nhu cầu vay vốn dài hạn cho các dự án đầu tư của nhà nước (đầu tư công) và xây dựng cơ sở hạ tầng tăng cao nhằm mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.