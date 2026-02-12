Không có thưởng Tết, động lực đâu đi làm?

Thưởng Tết từ lâu đã trở thành một “cột mốc tinh thần” với người đi làm. Đó không chỉ là tiền, mà còn là sự ghi nhận, là cảm giác một năm nỗ lực được đền đáp. Vì vậy, khi nghe tin “năm nay không có thưởng Tết”, nhiều người hụt hẫng là điều dễ hiểu. Nhưng nếu bỏ lớp cảm xúc đầu tiên sang một bên, chúng ta sẽ thấy động lực đi làm không chỉ nằm ở khoản thưởng cuối năm.

Vẫn có những lý do đủ thực tế và đủ bền vững để tiếp tục cố gắng, ngay cả khi tài khoản không “nhảy số” vào dịp cuối năm.

1. Thu nhập ổn định vẫn là nền tảng quan trọng nhất

Thưởng Tết là khoản cộng thêm, nhưng lương hàng tháng mới là dòng tiền chính nuôi sống chúng ta. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, việc có một công việc ổn định, đều đặn thu nhập đã là một lợi thế lớn. Không có thưởng Tết có thể khiến kế hoạch chi tiêu bị co lại, nhưng nếu vẫn giữ được nguồn thu ổn định, chúng ta vẫn đang đứng trên một nền tảng an toàn hơn rất nhiều so với việc mất việc hay thu nhập bấp bênh.

Đi làm không chỉ để chờ đến cuối năm nhận thưởng, mà là để duy trì sự độc lập tài chính từng tháng. Tiền nhà, tiền ăn, chi phí gia đình, khoản tiết kiệm… tất cả đều vận hành và 1 phần dựa trên lương đều đặn. Nhìn theo hướng này, động lực không nằm ở một cú hích ngắn hạn, mà ở sự ổn định dài hạn. Giữ được công việc, giữ được dòng tiền, chính là giữ được quyền chủ động trong cuộc sống của mình.

2. Công việc là nơi tích lũy giá trị

Nếu chỉ nhìn công việc như một chỗ “đổi thời gian lấy tiền”, khi tiền thưởng biến mất, động lực cũng dễ dàng sụt giảm. Nhưng thực tế, mỗi ngày đi làm còn là quá trình tích lũy kỹ năng, kinh nghiệm và mối quan hệ. Những thứ này không hiện lên ngay trong tài khoản ngân hàng, nhưng lại quyết định mức thu nhập và vị thế của bạn trong tương lai.

Một năm không thưởng có thể là khó khăn chung của doanh nghiệp. Nhưng nếu trong năm đó bạn học thêm được kỹ năng mới, làm được dự án khó, mở rộng network, tăng độ tin cậy với cấp trên và đồng nghiệp, thì giá trị bạn tích lũy được vẫn còn nguyên. Thậm chí, chính những năm “không thưởng” lại là phép thử cho sự chuyên nghiệp: bạn làm việc vì trách nhiệm và mục tiêu dài hạn, hay chỉ vì khoản tiền cuối năm?

Đi làm với tâm thế tích lũy giá trị giúp động lực bền hơn. Bởi lúc này, bạn không đặt toàn bộ kỳ vọng vào một khoản thưởng, mà nhìn xa hơn: mình đang xây dựng hồ sơ nghề nghiệp, đang tăng “giá” của bản thân trên thị trường lao động. Khi nghĩ theo cách đó, mỗi ngày làm việc đều có ý nghĩa, dù thưởng Tết có hay không.

3. Động lực đến từ mục tiêu cá nhân

Thưởng Tết là động lực do công ty tạo ra. Nhưng mục tiêu sống lại là thứ do chính bạn đặt ra. Bạn đi làm để làm gì? Để tích lũy mua nhà, để lo cho gia đình, để có tiền học thêm, để xây dựng quỹ dự phòng, hay đơn giản là để tự chủ tài chính? Những mục tiêu này không biến mất chỉ vì một năm không có thưởng.

Khi đặt trọng tâm vào mục tiêu cá nhân, bạn sẽ thấy công việc là phương tiện, còn đích đến nằm ở kế hoạch của riêng mình. Không có thưởng Tết có thể khiến tiến độ chậm lại một chút, nhưng không đồng nghĩa với việc hành trình dừng lại. Thay vì chỉ nhìn vào phần thiếu hụt, có thể điều chỉnh lại kế hoạch chi tiêu, cắt giảm khoản chưa cần thiết, hoặc tìm thêm nguồn thu nhỏ bên ngoài nếu có thể. Chủ động thay vì chờ đợi sẽ giúp bạn lấy lại cảm giác kiểm soát.

Ngoài ra, động lực còn đến từ sự tự trọng nghề nghiệp. Làm tốt công việc của mình, hoàn thành trách nhiệm, giữ uy tín cá nhân, đó là những thứ không phụ thuộc vào thưởng. Trong dài hạn, uy tín và sự chuyên nghiệp mới là “phần thưởng” lớn nhất, vì nó mở ra cơ hội mới, mức lương tốt hơn, thậm chí là một môi trường phù hợp hơn.

Không có thưởng Tết chắc chắn là điều đáng tiếc. Cảm giác hụt hẫng là bình thường. Nhưng nếu chỉ vì thiếu một khoản tiền cuối năm mà mất hết động lực, có lẽ chúng ta đã trao toàn bộ tinh thần làm việc của mình cho một yếu tố ngắn hạn. Công việc, suy cho cùng, là hành trình dài. Động lực bền vững thường đến từ sự ổn định thu nhập, từ giá trị tích lũy và từ mục tiêu cá nhân rõ ràng.

Thưởng Tết có thể là phần quà. Nhưng động lực đi làm nên là lựa chọn của chính mình.