Giới trẻ “tiết kiệm đỉnh cao” trên mạng: Sống với 1,8 triệu đồng/tháng và biến chi tiêu thành một nghệ thuật

Năm ngoái tôi làm việc không nhiều, thu nhập vài chục nghìn nhân dân tệ/năm nên thực ra không đủ điều kiện khấu trừ thuế. Vậy mà hôm nay vẫn thử tra cứu, không kỳ vọng gì. Kết quả: được hoàn khoảng 170.000 đồng – một khoản rất nhỏ, nhưng đủ khiến người ta bật cười vì… cũng là tiền.

Tháng 3 là mùa hoàn thuế, và nó phơi bày rõ rệt khoảng cách thu nhập. Có người nhận vài triệu, thậm chí vài chục triệu đồng tiền hoàn – nhìn mà không khỏi chạnh lòng. Nhưng thôi, coi như động lực để năm nay cố gắng hơn.

Cũng vì dạo này thu nhập bấp bênh, tôi bắt đầu để ý nghiêm túc đến chuyện tiết kiệm. Và rồi phát hiện ra: giới trẻ bây giờ mới thực sự là "cao thủ giữ tiền".

Trong khi thế hệ 6X còn chen nhau mua trứng giảm giá ở siêu thị, thì người sinh sau năm 2000 đã mở Excel để tính giá mỗi gram giấy vệ sinh. Trong khi người lớn tuổi giữ túi nilon để đựng rác, giới trẻ lại bán quần áo cũ của mình trên các nền tảng đồ second-hand với giá không hề rẻ.

Khi thế hệ trước tưởng rằng mình đã chạm đến đỉnh cao của tiết kiệm, họ ngẩng đầu lên mới thấy: giới trẻ đã biến "tiêu dùng ngược" thành một dạng nghệ thuật sống có triết lý, có chiến thuật, và lạnh lùng đến mức khiến cả những "tay buôn lão luyện" cũng phải dè chừng.

Bắt đầu dùng đồ cũ

Trước đây, dù đắt hay rẻ, tôi luôn kiên quyết mua đồ mới, thậm chí còn khó chịu khi thấy người khác dùng đồ đã qua sử dụng.

Chỉ đến khi tham gia các nhóm "mẹ bỉm thế hệ 9X", tôi mới hiểu quản lý tài chính giỏi là thế nào.

Một chiếc xe đạp trẻ em mới giá khoảng 1 triệu đồng, nhưng trong nhóm chat có thể mua ba chiếc xe cũ với tổng giá chưa đến 180.000 đồng.

Ghế ngồi ô tô cho trẻ em bán online giá khoảng 1,7 triệu đồng, mua đồ đã qua sử dụng chỉ tốn 350.000 đồng. Dùng xong bán lại gần như không mất tiền.

Đồ điện tử cũng vậy. Một đồng nghiệp làm thiết kế mua máy tính bảng cũ giá khoảng 13,3 triệu đồng, dùng một năm rồi bán lại 12,6 triệu. Năm sau lại mua máy khác và lặp lại vòng quay đó – mỗi năm chỉ tốn vài trăm nghìn để dùng thiết bị cao cấp.

Bán đồ cũ - nguồn thu bị bỏ quên của người trẻ

Trước kia, tôi quen tay vứt bỏ đồ cũ, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bán lại.

Nhưng quan sát trong các nhóm, tôi nhận ra: bán đồ cũ có thể sinh lời thật sự.

Váy cưới, váy dạ hội – những món "mặc đúng một lần trong đời" – không cần giữ làm kỷ niệm. Đóng gói, bán đi, vừa gọn nhà vừa có tiền.

Điện thoại, laptop, nồi chiên không dầu trúng thưởng ở tiệc cuối năm công ty: bán thấp hơn giá thị trường một chút, tiền mặt về tay mà không tốn vốn.

Giới trẻ đang chứng minh một điều rất phũ nhưng rất thật: Không có món đồ vô dụng, chỉ có tư duy chưa đủ liều.

Thay thế thông minh - không trả tiền cho "giá trị cảm xúc"

Bạn có để ý không? Người trẻ bây giờ không còn trung thành với thương hiệu lớn.

Họ chọn nhãn nhỏ, ít tên tuổi, nhưng thành phần và công dụng gần như tương đương. Thông điệp rất rõ ràng: Không phải chúng tôi không có tiền - chỉ là không muốn trả tiền cho logo và cảm xúc.

Nước tẩy trang thương hiệu lớn giá 630.000 đồng/chai, được thay bằng combo 2 chai giá chưa tới 180.000 đồng, hiệu quả không khác biệt.

Nồi chiên không dầu "quốc dân" giá hơn 3 triệu đồng, nhưng hàng cùng nhà máy, lỗi nhỏ, chỉ 700.000 đồng.

Xe đẩy em bé nổi tiếng giá hơn 1 triệu đồng, bản từ xưởng gốc trên 1688 chỉ 310.000 đồng. Bình luận bên dưới nói thẳng: "Cùng một dây chuyền sản xuất".

Tiết kiệm không chỉ là giữ tiền, mà là giữ quyền lựa chọn

Thứ mà giới trẻ tiết kiệm được không chỉ là vài trăm nghìn hay vài triệu đồng mỗi tháng.

Đó là:

- Sự tự tin để nghỉ việc khi cần

- Dư địa sáng tạo để đổi cách sống

- Và quan trọng nhất: khả năng chống chọi với lạm phát

Giới trẻ đã biến tiết kiệm thành một trò chơi chiến lược dài hạn. Trong một thời đại mà mọi thứ đều bị cạnh tranh và thổi giá, chỉ có tiêu dùng có ý thức là kỹ năng không bao giờ lỗi thời.