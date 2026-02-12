Đi làm 10 năm, xây được nhà 800 triệu cho bố mẹ: 2 năm sau, người con phát hiện ra sự thật “cay sống mũi”

Lý Vĩ rời quê lên Thâm Quyến (Trung Quốc) năm 23 tuổi, trong túi chỉ có vài đồng lẻ và lời dặn của mẹ: “Đi làm xa, sống 1 mình thì phải cố gắng làm việc, giữ gìn sức khỏe”.

Khi ấy, anh không có giấc mơ gì lớn lao, chỉ nghĩ đơn giản là đi làm vài năm, dành dụm chút tiền rồi về quê sống gần bố mẹ. Nhưng “vài năm” thành 10 năm lúc nào không hay.

Suốt khoảng thời gian ấy, Lý Vĩ làm đủ nghề: phụ hồ công trình, giao hàng, rồi vào xưởng cơ khí. Công việc nặng, tăng ca triền miên, có tháng anh làm gần như không có ngày nghỉ. Bạn bè cùng trang lứa có người nhảy việc lương cao hơn, có người về quê lấy vợ sinh con. Còn anh vẫn ở trong căn phòng trọ chưa đầy 20m2, mùa hè nóng hầm hập, mùa đông gió lùa lạnh buốt vì máy sửa thi thoảng lại đình công.

Thứ duy nhất khiến Lý Vĩ kiên trì là mục tiêu xây cho bố mẹ một căn nhà đàng hoàng. Ngôi nhà cũ ở quê anh đã xuống cấp. Bố mẹ anh sống tiết kiệm cả đời, chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện xây nhà mới. Mỗi lần Lý Vĩ gọi điện và nhắc đến chuyện xây nhà mới, mẹ anh đều gạt đi ngay.

Nhưng Lý Vĩ không nghe. Anh cắt gần như mọi khoản chi không cần thiết. Không nhậu nhẹt, ít mua sắm. Thời gian đều dùng để làm việc, tăng ca. Sau 10 năm, anh gom được 230.000 NDT (khoảng 800 triệu đồng) - Khoản tiền không quá lớn, nhưng đủ để xây nhà cho bố mẹ ở quê.

Ngày Lý Vĩ gọi điện báo với bố mẹ đã gom đủ tiền để xây nhà, giọng anh run run vì vừa vui vừa tự hào. Bố mẹ ban đầu phản đối, bảo anh giữ tiền mà lo cưới vợ, lo tương lai. Nhưng anh đã quyết rồi: Tiền này phải để xây nhà cho bố mẹ ở.

Hôm đổ mái, cả xóm sang, không phải vì tò mò xem nhà cửa xây thế nào, mà là chúc mừng vì ai cũng biết nhà anh thuộc diện hộ nghèo.

Ảnh minh họa (Nguồn: QQ.com)

Lý Vĩ ở quê gần ba tháng để lo mọi việc rồi lại quay lại thành phố làm tiếp. Anh nghĩ mình đã hoàn thành một cột mốc lớn nhất đời. Những năm sau đó, anh sống nhẹ nhõm hơn, không còn áp lực phải tiết kiệm cực đoan như trước, thỉnh thoảng cũng tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon.

Tết năm 2022 - Khoảng 2 năm sau khi hoàn thành mục tiêu xây nhà cho bố mẹ, lúc về quê đón Tết, Lý Vĩ đã thấy trước cổng có mấy thùng sữa và giỏ quà. Anh tưởng họ hàng biếu, nhưng không phải.

Buổi tối, khi cả nhà ngồi xem tivi, một cụ bà hàng xóm chống gậy sang chơi. Bà nắm tay mẹ anh, cười nói: “Từ ngày có cái nhà mới của thằng Vĩ, tụi già tụi tôi đỡ khổ hẳn".

Lý Vĩ ngạc nhiên. Hóa ra, từ khi có nhà mới rộng rãi, bố mẹ anh thường xuyên mở cửa đón mấy cụ già sống một mình trong xóm sang chơi. Trời mưa to hay lạnh quá, họ còn cho sang ngủ lại ở phòng trống tầng dưới. Mẹ anh nấu thêm nồi cháo, ấm trà còn bố anh thì rủ mọi người đánh cờ, xem tivi cho vui.

Lý Vĩ nghe mà vừa vui vừa thấy lạ. Anh cứ nghĩ căn nhà đó chỉ đơn giản là để bố mẹ sống thoải mái hơn, không còn cảnh dột mưa, gió lùa. Anh chưa từng tưởng tượng nó lại trở thành nơi tụ họp của mấy người già cô đơn trong xóm.

Sáng mùng 3 Tết năm đó, khi anh dậy sớm ra sân, thấy bố đang cặm cụi pha trà, còn trong nhà đã có ba cụ ông ngồi nói chuyện rôm rả. Một cụ quay sang bảo anh: “Bố mẹ cháu tốt lắm. Nhờ có căn nhà này mà tụi bác mới có chỗ tụ tập, chứ trước ai cũng ở lủi thủi một mình”.

Bố anh nghe vậy chỉ cười xòa: “Công của thằng Vĩ cả đấy, nó xây cho tụi tôi cái nhà to thế này mà”.

Lúc đó, Lý Vĩ bỗng thấy sống mũi cay cay. 10 năm bươn chải của anh, 230.000 NDT đổ vào gạch đá, xi măng… hóa ra không chỉ đổi lấy một mái nhà khang trang cho bố mẹ, mà còn vô tình tạo ra một nơi để nhiều người già khác có chỗ nương tựa tinh thần.

Tối hôm đó, anh ngồi nói chuyện lâu hơn với bố mẹ. Anh mới biết từ ngày có nhà mới, bố mẹ anh vui hơn hẳn. Không còn cảm giác tù túng, không còn ngại mời ai đến chơi vì nhà chật. Mẹ anh bảo: “Trước đây mẹ chỉ mong con gửi tiền về đủ ăn. Giờ thì mẹ thấy tự hào vì có thể mời hàng xóm sang uống chén trà trong căn nhà do con xây”.

Lý Vĩ chợt nhận ra, điều quý giá nhất không nằm ở số tiền anh đã tiết kiệm được, mà ở việc số tiền đó đã làm cho bố mẹ anh cảm thấy mình vẫn có ích, vẫn được kết nối với mọi người xung quanh. Căn nhà không chỉ che mưa che nắng, mà còn mở ra thêm tiếng cười và sự ấm áp tuổi già.

Trên chuyến xe trở lại thành phố sau Tết, Lý Vĩ nhìn lại mười năm đã qua và mỉm cười. Anh từng nghĩ mục tiêu của mình là xây một căn nhà. Giờ anh hiểu, mình đã vô tình xây nên nhiều hơn thế: một nơi để bố mẹ sống vui, và một góc nhỏ để tình làng nghĩa xóm tiếp tục được giữ ấm theo cách rất giản dị.

(Theo QQ.com)