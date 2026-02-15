5 bài học Tết dạy bạn về tiền

Tết là thời điểm rất thật. Không còn deadline để đổ lỗi, không còn lý do “đợi qua tháng này”. Khi ngồi nhìn lại một năm, chuẩn bị về nhà, mua sắm, lì xì, sum họp… bạn sẽ biết chính xác mình đang ở đâu về tiền. Và thường, trước Tết vài tuần, thậm chí vài ngày, những bài học này mới lộ diện rõ nhất.

1. Nếu bạn thấy lo trước Tết, vấn đề không phải ở Tết

Nhiều người đổ cho Tết là tốn kém. Nhưng thực ra Tết chỉ là thời điểm tập trung nhiều khoản chi cùng lúc. Nếu cả năm tài chính của bạn ổn, Tết không phải là “cú sốc”. Nếu Tết khiến bạn căng thẳng, có thể cấu trúc 11 tháng trước đó đã có vấn đề.

Ảnh minh hoạ Pinterest

2. Cảm giác “hết năm mà vẫn chưa dư được bao nhiêu” không đến từ một tháng cuối

Tháng cuối năm không thể phá hỏng một năm tài chính tốt. Và cũng không thể cứu một năm tài chính lỏng lẻo. Cuối năm chỉ là lúc bạn nhìn rõ tổng thể: mình đã tiêu theo cảm xúc nhiều hơn theo kế hoạch bao nhiêu lần.

3. Tết phơi bày mức sống thật của bạn

Về quê, gặp bạn bè, nhìn lại hành trình một năm bạn sẽ tự so sánh. Không phải với người khác, mà với chính mình năm trước. Nếu thu nhập tăng nhưng áp lực cũng tăng tương ứng, đó không phải là tiến bộ.

Ảnh minh hoạ Pinterest

4. Sự an tâm không nên là thứ chỉ xuất hiện khi có tiền về

Rất nhiều người chỉ thấy dễ thở khi tài khoản vừa được bơm thêm tiền cuối năm. Nhưng sự an tâm bền vững phải đến từ hệ thống bạn đã xây suốt 12 tháng: quỹ dự phòng, kỷ luật chi tiêu, mức sống vừa phải.

Nếu phải chờ đến cuối năm mới thấy mình “ổn”, có lẽ năm sau cần thay đổi cách vận hành chứ không chỉ đặt mục tiêu kiếm nhiều hơn.

5. Tết không phải để reset bằng quyết tâm suông

“Qua năm mới sẽ tiết kiệm.” “Năm sau sẽ quản lý tiền tốt hơn.” Những câu này lặp lại mỗi năm. Nhưng thay đổi thật sự không đến từ động lực đầu năm. Nó đến từ việc bạn chỉnh lại cấu trúc ngay khi còn nhớ rõ mình đã vấp ở đâu.

Trước khi bước qua năm mới, có lẽ nên dành một buổi tối ngồi xuống và trả lời một câu hỏi đơn giản: mình muốn Tết năm sau nhẹ đầu hơn hay vẫn căng thẳng như hiện tại? Vì cuối cùng, tiền không làm Tết vui hơn. Nhưng sự chủ động với tiền chắc chắn làm bạn bước vào năm mới bình tĩnh hơn.