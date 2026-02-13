Có “tí thưởng Tết”, Threads rộn ràng hẳn lên: 6 tháng lương, tiền trăm triệu, quá đã!

Keyword của dân văn phòng những ngày này chắc hẳn là: Thưởng Tết. Từ chốn văn phòng - đồng nghiệp quay sang thì thầm với nhau “thấy ting ting chưa?”, tới quán cà phê - bạn bè gặp gỡ dịp cuối năm cũng tíu tít thủ thỉ “năm nay trộm vía bánh chưng đẫm thịt”, và lên tới cả Threads, thưởng Tết vẫn là chủ đề chắc chắn hot!

Nhiều người tổng kết 2025 bằng bức ảnh thưởng Tết “đổ” về tài khoản, bằng một vài dòng ngắn thôi nhưng đọc cũng thấy đủ “sức nặng”: Sức nặng của sự cố gắng, sức nặng của thành quả, tất cả đều khiến Tết thêm vui, mình thêm phấn chấn. Người có thưởng thì cố gắng đặt quyết tâm “năm sau cũng phải thế này”, người chưa có thưởng thì mạnh dạn xin vía, xin kinh nghiệm. Không khí nói chung là ai cũng vui!

Thưởng Tết cỡ này luôn đó (Ảnh chụp màn hình)

2025 khép lại theo cách không thể trọn vẹn, đủ đầy hơn - theo tất cả mọi nghĩa! (Ảnh chụp màn hình)

“Sương sương” 6 tháng lương, trộm vía thế chứ! (Ảnh chụp màn hình)

Không cần nói cũng biết, nhận được khoản tiền thưởng Tết lớn thế này, chắc chắn là vui. Nhưng cảm xúc không chỉ gói gọn trong 1 tiếng “vui” ấy, mà còn là một cái thở phào, một nụ cười, một sự nhẹ nhõm khi nhìn lại 2025 qua. Mình đã đủ cố gắng, mình đã đủ nỗ lực, mình xứng đáng nhận được một lời khen, một sự ghi nhận từ chính bản thân!

“Nhìn thưởng Tết thế này là đủ biết năm qua mọi người đã chăm chỉ cỡ nào. Đúng là nếu bản thân đủ giỏi, đủ cố gắng thì rồi sẽ được đền đáp thôi” - Một người bình luận.

“Tấm chiếu mới như em, dù năm nay thưởng không đáng nhiêu hết vì mới đi làm, nhưng nhìn mọi người khoe thế này thấy có động lực hẳn lên” - Một người bộc bạch.

“Chắc đây là mức thưởng của người có thâm niên gắn bó với công ty rồi, ít nhất cũng phải 1 năm trở lên. Bản thân chăm chỉ, công ty phúc lợi tốt chỉ là bề nổi thôi, còn phần chìm là thâm niên đó. Thưởng cao thì ai cũng muốn, nhưng người chăm nhảy việc quá, chỗ nào cũng làm vài tháng thì khó lắm, thế nên nếu muốn thưởng cao thì cố gắng trụ lại nếu công ty đủ tốt nhé” - Một người phân tích.

“Trong năm muốn xin nghỉ cỡ 1000 lần mà nhận thưởng Tết xong cái thấy thôi làm tiếp đến lúc nghỉ hưu cũng được, có bác nào như em không? Nhả vía lương ổn, thưởng cao và cả áp lực deadlines căng thẳng cho mọi người nha, nhận là phải nhận hết chứ không có bỏ phần áp lực đi được đâu” - Một người bình luận nửa đùa nửa thật.

“Ôi đây là kiểu mây tầng nào gặp gió tầng đó hả? Người giỏi, người chăm chỉ nỗ lực gặp công ty tốt, combo trọn vẹn luôn” - Một người bình luận.

Tiêu tiền thưởng Tết thế nào để “tiền đẻ ra tiền”?

Không nhất thiết phải đầu tư sinh lời, bởi đôi khi đầu tư vào bản thân cũng là một cách làm “tiền đẻ ra tiền”. Bởi khi bạn giỏi hơn, khả năng kiếm tiền, kiếm thêm nguồn thu nhập cũng cải thiện theo. Và đương nhiên, tiền thưởng Tết thì phải tiêu, phải thưởng cho bản thân chứ! Vấn đề chỉ là phân bổ ra sao cho tối ưu và hợp lý mà thôi.

1. Ưu tiên củng cố nền tảng tài chính

Trước khi nghĩ đến mua sắm hay du lịch, hãy dành một phần thưởng Tết để củng cố những thứ giúp bạn an tâm lâu dài.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Nếu đang có khoản nợ, hãy cố gắng trả một phần hoặc trả được hết thì càng tốt. Nếu không có nợ, bạn có thể bổ sung 1 phần thưởng Tết vào quỹ dự phòng để dành trang trải cho những lúc có việc phát sinh.

Làm được mục này, cảm giác có thể không ngây ngất như đi shopping làm đẹp, nhưng hãy cứ ưu tiên, bởi nếu không, đến lúc có chuyện cần lo mà trong túi lại trống trơn mới cuống cuồng chuẩn bị thì đã muộn rồi.

2. Dành một phần để đầu tư cho chính mình

Thưởng Tết không chỉ để tiêu mà còn là cơ hội nâng cấp bản thân. Bạn có thể trích 1 phần dành cho việc đi học thêm bất cứ gì mà bạn cảm thấy thích, hoặc cảm thấy nó có ích cho công việc và sự nghiệp phía trước.

Nếu công việc hiện tại đã ổn, đầu tư vào sức khỏe cũng là lựa chọn rất đáng giá: khám sức khỏe tổng quát, tập gym, chỉnh lại thói quen sinh hoạt. Những khoản chi này không tạo niềm vui tức thì như mua sắm, nhưng lại giúp bạn tăng thu nhập, làm việc hiệu quả hơn và ít rủi ro hơn trong tương lai. Nói đơn giản, đây là cách biến tiền thưởng thành “máy in tiền” cho các năm tiếp theo.

3. Tự thưởng có kiểm soát để tận hưởng thành quả

Có làm, có chơi, có hưởng thụ. Việc dùng 1 phần thưởng Tết để tự thưởng chẳng có gì sai cả. Đi du lịch, đổi điện thoại, đi ăn một bữa ngon,... tất cả đều xứng đáng nếu bạn có một giới hạn rõ ràng ngay từ đầu, ví dụ 20-30% tiền thưởng cho nhu cầu hưởng thụ. Khi đã có sẵn ngân sách cố định cho việc dùng tiền thưởng Tết để “tự thưởng”, bạn sẽ tiêu thoải mái mà không lo thâm hụt ngân sách sau Tết. Niềm vui lúc này không chỉ đến từ món đồ hay chuyến đi, mà còn từ cảm giác mình đang kiểm soát được dòng tiền.



