Sáng 13-2, giá vàng - giá bạc trong nước giảm mạnh

Sáng 13-2, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị kinh doanh khác niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 176 triệu đồng/lượng, bán ra 179 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Một số ngân hàng giao dịch vàng miếng mua vào 176,5 triệu đồng/lượng, bán ra bằng với giá tại công ty SJC là 179 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng lùi về quanh mức 175,5 triệu đồng/lượng mua vào, 178,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2 triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Giá vàng trong nước giảm về mức thấp nhất trong khoảng 1 tuần qua, do ảnh hưởng từ giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay có phiên lao dốc mạnh. Tới 9 giờ, theo giờ Việt Nam, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 4.978 USD/ounce, tăng trở lại khoảng 55 USD/ounce so với đầu ngày nhưng vẫn mất tới gần cả trăm USD/ounce so với phiên trước.

Giá vàng trong nước giảm mạnh

Không chỉ vàng bị bán tháo, bạc và nhiều kim loại khác cũng cùng chiều lao dốc mạnh.Giá bạc giao ngay tại thị trường châu Á mở cửa quanh mức 75,28 USD/ounce, giảm 9,02 USD/ounce, tương đương 10,71% so với phiên liền trước. Biên độ dao động trong phiên trước đó trải rộng từ 74,43 - 84,97 USD/ounce, phản ánh áp lực bán chiếm ưu thế.

Sau gần hai giờ giao dịch, giá tiếp tục lùi về 75,03 USD/ounce, giảm thêm 0,24 USD so với đầu phiên. Trước đó, bạc tương lai từng giảm về gần 67 USD/ounce rồi hồi phục nhẹ nhờ đồng USD suy yếu, trong bối cảnh xuất hiện đồn đoán các ngân hàng Trung Quốc có thể điều chỉnh hoạt động mua trái phiếu Mỹ.

Điều này khiến giá bạc trong nước cũng giảm mạnh.

Bảng giá bạc Phú Quý lúc 9 giờ 23 phút sáng 13-2

Theo giới phân tích, không có nhiều yếu tố lý giải cho đợt sụt giảm mạnh và đột ngột của giá vàng trong phiên giao dịch đêm hôm qua, rạng sáng nay trên thị trường quốc tế. Chỉ số USD (DXY) cũng tăng nhẹ lên 97 điểm.

Một yếu tố được giới phân tích lý giải có thể do một ngân hàng đầu tư lớn hoặc quỹ đầu tư đã quyết định bán tháo các vị thế mua trên các thị trường để chốt lời.

Hiện, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 157 triệu đồng/lượng.