Giá vàng hôm nay 13/2: Lao dốc, mất ngưỡng 5.000 USD/ounce

Giá vàng giảm xuống mức thấp gần 1 tuần trong thứ Năm, khi số liệu tích cực của thị trường lao động Mỹ kéo giảm kỳ vọng Fed sớm hạ lãi suất. Việc xuyên thủng mốc 5.000 USD/ounce khiến đà giảm sâu thêm khi áp lực bán gia tăng.

Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho biết, nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm 130.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 1, cao hơn nhiều so với con số 48.000 được điều chỉnh giảm trong tháng 12/2025 và vượt xa dự báo 55.000. Đây là con số việc làm phi nông nghiệp cao nhất kể từ tháng 12/2024.

Theo Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, báo cáo việc làm khả quan sẽ đóng lại kẽ hở nhỏ cho việc cắt giảm lãi suất vào tháng 3 mà doanh số bán lẻ đã mở ra hôm qua. Dữ liệu công bố hôm thứ 3 cho thấy doanh số bán lẻ của Mỹ không thay đổi đáng kể trong tháng 12, điều này có thể khiến chi tiêu của người tiêu dùng và nền kinh tế đi vào quỹ đạo tăng trưởng chậm hơn khi bước sang năm mới.

Giá vàng hôm nay lao dốc. (Ảnh: Minh Đức).

Hiện giới đầu tư đang chờ số liệu lạm phát của Mỹ, dự kiến công bố vào thứ Sáu, để có thêm tín hiệu về lộ trình chính sách tiền tệ của Fed.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 13/2, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 178 triệu đồng/lượng (mua) - 181 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 177,5 triệu đồng/lượng (mua) và 180,5 triệu đồng/lượng (bán), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.907 USD/ounce, giảm 80 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Nhà phân tích thị trường cấp cao Kyle Rodda tại Capital.com nhận định lợi suất trái phiếu giảm đang hỗ trợ tích cực cho giá vàng. Ông cho rằng sau số liệu bán lẻ yếu, thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cần thực hiện các đợt cắt giảm lãi suất sớm hơn và với mức độ mạnh hơn so với dự kiến trước đó.

Giới đầu tư kỳ vọng Fed sẽ thực hiện ít nhất hai đợt cắt giảm lãi suất (mỗi đợt 25 điểm cơ bản) trong năm 2026, với đợt đầu tiên có thể diễn ra vào tháng 6. Thị trường đang chờ đợi báo cáo việc làm tháng 1 dự kiến công bố cuối hôm nay. Các chuyên gia kinh tế dự báo nền kinh tế Mỹ sẽ có thêm 70.000 việc làm trong tháng 1/2026, cao hơn mức 50.000 việc làm của tháng 12/2025.

Chuyên gia phân tích Tim Waterer của KCM cho rằng những biến động của vàng hoặc đồng USD có thể chỉ xuất hiện sau khi dữ liệu việc làm của Mỹ được công bố. Dữ liệu việc làm của Mỹ sẽ tác động trực tiếp đến lộ trình lãi suất của Fed, và nếu số liệu việc làm tháng 1 yếu có thể hỗ trợ đà phục hồi của giá vàng.