Người giàu không bao giờ chờ thưởng Tết

Có một khác biệt rất rõ giữa hai kiểu người vào dịp cuối năm. Không phải khác biệt về mức thưởng, mà là khác biệt về cảm giác. Một người thở phào khi nghe tin có thưởng. Một người khác không quá dao động dù thưởng cao hay thấp.

Khác nhau ở đâu? Ở tâm thế.

Với người có nền tài chính vững, thưởng Tết chỉ là phần cộng thêm. Họ không dùng khoản tiền đó để “cứu” tháng 1, không chờ nó để trả nợ, không phụ thuộc vào nó để cảm thấy an tâm. Nếu có, họ vui. Nếu ít, họ điều chỉnh nhẹ. Cuộc sống tài chính của họ không bị treo vào một khoản thu nhập ngắn hạn.

Ngược lại, nếu bạn phải đợi đến thưởng mới thấy mình ổn, có thể bạn đang phụ thuộc quá nhiều vào một khoản tiền không lặp lại. Cảm giác “cố thêm chút nữa là đến Tết rồi” nghe rất quen. Nhưng khi sự yên tâm của bạn chỉ xuất hiện vào tháng 12, còn 11 tháng trước đó là trạng thái chênh vênh, thì vấn đề không nằm ở mức thưởng.

Nó nằm ở cấu trúc tài chính cả năm.

Người có nền tài chính tốt thường có vài điểm chung rất đơn giản: họ biết rõ mỗi tháng mình cần bao nhiêu để sống, có một khoản dự phòng đủ khiến họ không hoảng loạn khi biến cố xảy ra, và không tăng mức sống ngay khi thu nhập tăng. Họ không cần một “cú hích” cuối năm để vá lại những lỗ hổng.

Vì vậy, thưởng Tết với họ giống như topping trên một chiếc bánh đã hoàn chỉnh. Có thì ngon hơn. Không có thì bánh vẫn là bánh. Trong khi đó, nếu thưởng Tết đóng vai trò như cục gạch cuối cùng để chống đỡ cả năm tài chính, thì chỉ cần cục gạch ấy nhỏ hơn dự tính, mọi thứ sẽ lung lay.

Điều đáng nói là “người giàu” ở đây không chỉ là người có nhiều tiền. Đó có thể là người thu nhập trung bình nhưng kiểm soát được chi tiêu, không sống vượt khả năng và có kế hoạch rõ ràng. Sự giàu có trong tâm thế bắt đầu từ việc bạn không đặt sự an tâm của mình vào một khoản tiền duy nhất.

Thưởng Tết không sai. Mong chờ nó cũng không sai. Nhưng nếu bạn nhận ra mình đang đặt quá nhiều kỳ vọng vào một khoản thu nhập ngắn hạn để cảm thấy ổn, có lẽ câu hỏi nên là: làm sao để 12 tháng tới mình không phải chờ đến tháng 12 mới thở phào?

Người giàu không chờ thưởng Tết để thấy mình ổn. Họ xây một hệ thống khiến mình ổn quanh năm. Còn thưởng, nếu có, chỉ là phần cộng thêm cho một nền tảng đã vững.