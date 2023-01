Mùng 1 Tết diện màu trang phục hợp mệnh: Vừa mặc đẹp vừa may mắn cả năm

Mặc đẹp đón Tết từ lâu đã trở thành nét văn hóa không thể thiếu của người Việt trong dịp Tết cổ truyền. Người ta tin rằng, mùng 1 Tết nói lời hay - diện đồ đẹp sẽ đem lại nhiều năng lượng tích cực, suôn sẻ hanh thông suốt cả năm.

Theo quan niệm ngũ hành, việc chọn trang phục có gam màu hợp mệnh không chỉ giúp bạn thêm tự tin thoải mái mà còn thu hút nhiều may mắn, tài lộc trong công việc và cuộc sống. Hãy cùng tham khảo những màu sắc tương hợp của 5 mệnh Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ, đảm bảo lựa đúng màu diện Tết, cả năm nghênh đón tài lộc thịnh vượng.

Mệnh Kim

2023 là năm của mệnh Kim, được đánh giá là một năm có nhiều khởi sắc và vận may phú quý đối với người mang mệnh này. Vậy nên, diện trang phục có màu vàng và xám trắng trong ngày đầu xuân năm mới, đặc biệt là mùng 1 Tết sẽ giúp bạn càng tăng thêm may mắn và thuận lợi. Đây cũng là màu bản mệnh và màu tương sinh, thể hiện sự mạnh mẽ đặc trưng của những người mang mệnh Kim. Chính vì thế, mặc quần áo hoặc chọn phụ kiện có 2 gam màu này không chỉ đem lại vận may mà còn giúp bạn cảm thấy tự tin và thoải mái hơn.

Mệnh Mộc

Xanh biển và đen sẽ là màu sắc đem lại may mắn cho người mệnh Mộc trong năm 2023. Đây vốn dĩ là những màu của mệnh Thủy nhưng theo ngũ hành, mệnh Kim của 2023 tương sinh Thủy và Thủy tương sinh Mộc. Thế nên, diện trang phục có màu chủ đạo là xanh biển và đen sẽ giúp người mệnh Mộc hạn chế được nhiều tác động tiêu cực, gia tăng may mắn suốt cả năm.

Mệnh Thủy

Những người mệnh Thủy muốn công việc thuận buồm xuôi gió, vận đỏ như son thì ngày mùng 1 Tết Quý Mão hãy ưu tiên diện những gam màu như: trắng, vàng, bạch kim. 3 màu sắc này sẽ đem lại nhiều may mắn, giúp người mệnh Thủy gặp được quý nhân phù trợ trong cả công việc lẫn cuộc sống. Không chỉ trang phục mà một số phụ kiện đi kèm như túi xách, giày, khăn,... cũng cần lựa chọn theo màu hợp mệnh, có như thế bạn mới càng nhân đôi phú quý - thắt chặt tài lộc trong năm mới.

Mệnh Hỏa

Ai cũng xúng xính chọn trang phục có nhiều sắc đỏ để diện trong ngày đầu xuân năm mới, bởi đây là gam màu toát ra nhiều năng lượng rực rỡ và tươi mới, rộn ràng không khí Tết. Với người mang mệnh Hỏa, có thể nói càng diện đồ đỏ trong dịp Tết 2023 thì bạn càng gặp nhiều tài lộc dồi dào. Bên cạnh đó, hồng và xanh lá cũng là 2 màu sắc đem lại năng lượng tích cực cho người mệnh Hỏa. Vậy nên bạn có thể thỏa sức phối đồ đa dạng màu sắc, tự tin vừa xinh đẹp nổi bật vừa may mắn cả năm.

Mệnh Thổ

Nâu đất, đỏ, cam, hồng, vàng đất là những màu tương sinh, tương hợp với người mệnh Thổ. Vậy nên bạn hãy mạnh dạn chọn những màu sắc bản mệnh này để "lên đồ" trong ngày đầu xuân năm mới. Đảm bảo 5 màu sắc trên sẽ giúp bạn khai vận tài lộc, luôn hạnh phúc và bình an trong năm Quý Mão 2023.

* Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo