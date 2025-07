Hũ vitamin C "lạ đời" được beauty blogger thi nhau review: Da căng mướt, vết thâm mờ hẳn sau vài ngày

Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và cải thiện làn da. Nó giúp thúc đẩy quá trình sản sinh collagen – một loại protein thiết yếu giữ cho da săn chắc và đàn hồi.

Với khả năng trung hòa các gốc tự do gây hại từ môi trường như tia UV hay ô nhiễm, một lọ serum vitamin C có khả năng làm chậm quá trình lão hóa da, giảm nếp nhăn và mang lại làn da khỏe mạnh, tươi trẻ. Nhất là với làn da lão hóa, da lấm tấm thâm mụn, tàn nhang, nếp nhăn... bạn càng cần một lọ serum vitamin C cho bước dưỡng da hàng ngày.

Lướt trên MXH hay các diễn đàn làm đẹp, một hũ serum vitamin C đang đốn tim các cô nàng beauty blogger châu Á. Chưa nói đến khả năng "chống già" của hũ serum này, chỉ riêng "giao diện" của nó đã khiến nhiều người bất ngờ. Đó chính là hũ serum Vitamin C Boba Capsule của nhà Medicube.

Cô nàng Namuna từng sở hữu làn da lấm tấm vết thâm mụn ở hai bên má, tưởng đâu sẽ mất khá nhiều thời gian mới có thể loại bỏ. Nhưng sau khi dùng hũ serum Vitamin C Boba Capsule làn da của cô thay đổi rõ rệt. (Nguồn: @caspertheghostyy).



Cô nàng chỉ dùng 2 viên mang cho mỗi bên má, và thoa đều lên toàn bộ khuôn mặt. Bước thoa serum này được thực hiện mỗi tối trước khi đi ngủ, dùng đều đặn mỗi tối, những vết thâm mụn hai bên má của Namuna mờ đi nhanh chóng. (Nguồn: @caspertheghostyy).

Cô nàng beauty blogger người Nhật Kana hết lời khen ngợi hũ vitamin C này. Với bước dưỡng da buổi tối, cô lấy từng viên nang áp lên toàn bộ làn da, sau đó dùng tay xoa nhẹ toàn bộ khuôn mặt, các viên nang vỡ ra và dưỡng chất vitamin C và thành phần dưỡng ẩm sẽ được thoa đều lên da. Đây là bí quyết cho một làn da tươi trẻ, mịn màng ở tuổi ngoài 30 của Kana.(Nguồn: @cami_kana).

Không dùng nhiều viên nang như Kana, cô nàng beauty blogger người Hàn Mirea chỉ cần khoảng 4 viên nang mỗi bên mặt, 2 viên trên trán và 1 viên dưới cằm, sau đó thoa đều là các dưỡng chất có thể thấm đều lên toàn bộ khuôn mặt. (Nguồn: @mirrr_0).

Hũ serum vitamin C của nhà Medicube được lòng rất nhiều cô nàng beauty blogger trong đó có cả Songofskin. Làn da căng mướt, không gợn thâm mụn hay tàn nhang của Songofskin, khiến các chị em phải thầm ước ao. (Nguồn: @songofskin).

Mỗi viên nang của Vitamin C Boba Capsule chứa rất nhiều dưỡng chất, từ vitamin C trị nám, dưỡng trắng da đến thành phần dưỡng ẩm giúp da căng mướt. Thậm chí làn da của Jasmine Loo có vài vết thâm mụn ở cằm, chỉ vài ngày sau khi dùng viên nang vitamin C này mà vết thâm mờ hẳn. (Nguồn: @jasmineflowerable).

Làn da của Miki từng bị mụn trứng cá và vết thâm mụn lấm tấm ở trán và hai bên gò má. (Nguồn: @miki.faerie).

Viên nang chứa vitamin C và thành phần dưỡng ẩm đã "chữa lành" làn da của Miki. Dưỡng chất lên da ẩm mượt, mềm mại nên chỉ cần 2-3 viên mang cho một lần dùng là làn da đã được hưởng lợi khá rất nhiều. (Nguồn: @miki.faerie)

Hũ serum Vitamin C Boba Capsule của nhà Medicube còn được đánh giá 4,6/5* trên amazon.

Hũ Vitamin Capsule chứa chiết xuất Hắc mai biển (một loại thực vật rất giàu hàm lượng vitamin C) ở nồng độ ấn tượng 50%, cùng với 5% Niacinamide và Vitamin C nguyên chất giúp dưỡng trắng, cải thiện sắc tố da, trị thâm mụn, tàn nhang... Thành phần gel trong suốt được truyền Axit Ferulic, Vitamin E, Q và P, cung cấp độ ẩm và làm sáng da với kích ứng tối thiểu.