Mũi người đàn ông chảy dịch dai dẳng, bác sĩ phát hiện bí mật đáng sợ

Ông Lin, một người đàn ông 58 tuổi đến từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đã đến khám tại Khoa Tai Mũi Họng - Phẫu thuật Đầu và Cổ của Bệnh viện Taihe ở thành phố Shiyan vào tháng này sau khi bị chảy dịch mũi dai dẳng có mùi khó chịu trong 3 tháng.

Dựa trên khả năng quan sát, các bác sĩ nghi ngờ có dị vật trong khoang mũi của ông và đã hỏi bệnh sử chi tiết. Sau nhiều lần hỏi han, ông Lin nhớ lại một tai nạn xảy ra cách đây 40 năm, tiết lộ sự thật đằng sau trường hợp hiếm gặp này.

Ốc vít được lấy ra khỏi mũi người đàn ông.

Theo Jimu News, ông Lin cho biết khoảng 40 năm trước, khi đang chơi súng săn, ông bị một vật kim loại sượt qua mặt. Lúc đó, ông chỉ được băng bó đơn giản và không hề nghi ngờ rằng có vật thể lạ nào còn sót lại trong cơ thể. Mãi đến 3 năm trước, trong một lần chụp cộng hưởng từ (MRI), các bác sĩ nghi ngờ ông có thể có vật thể kim loại bên trong cơ thể, nhưng ông Lin đã không kiểm tra thêm vào thời điểm đó.

Sau khi chụp CT, các bác sĩ xác nhận quả thực có một dị vật trong khoang mũi trái của ông Lin. Trong khoảng 35 phút, đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Taihe đã tiến hành phẫu thuật cho ông Lin dưới gây mê toàn thân và đã thành công lấy ra chiếc ốc vít dài khoảng 3 cm, được bao bọc chặt chẽ bởi mô hạt.

Sau ca phẫu thuật, ông Lin đã hồi phục tốt và được xuất viện.