Mùa thu, phụ nữ trung niên nên uống 3 loại súp thiên nhiên này để bổ nội tiết, nuôi dưỡng làn da từ trong ra ngoài, giúp da ngậm nước và trong suốt

Mùa thu đến, thời tiết dần trở nên mát mẻ hơn. Không khí hanh khô và sự thay đổi nhiệt độ theo mùa gây ra nhiều vấn đề cho làn da. Đặc biệt đối với phụ nữ trung niên, việc duy trì độ ẩm và độ rạng rỡ cho làn da là vô cùng quan trọng để ngăn ngừa tình trạng khô da và lão hóa.

Trong mùa này, bên cạnh việc chăm sóc da từ bên ngoài, việc dưỡng da từ bên trong cũng rất quan trọng. Mùa thu là thời điểm tốt nhất để duy trì sức khỏe. Một chế độ ăn uống cân bằng không chỉ nuôi dưỡng cơ thể mà còn giúp làn da tỏa sáng khỏe mạnh từ trong ra ngoài.

Vì sao chọn súp?

Súp nấu từ nguyên liệu thiên nhiên dễ tiêu, giữ ấm cơ thể, bổ sung nước đồng thời là phương tiện hoàn hảo đưa vitamin, chất chống oxy hóa vào cơ thể. Những hợp chất này giúp giảm stress oxy hóa, kích thích sản xuất collagen, cải thiện hàng rào giữ ẩm của da, rất cần trong mùa thu hanh khô.

Dưới đây là 3 loại súp thiên nhiên phù hợp cho phái đẹp trong mùa thu. Chúng không chứa bất kỳ thành phần hóa học nào mà có thể bổ sung dưỡng chất cần thiết cho làn da, giúp chúng ta rạng rỡ từ trong ra ngoài. Chúng cũng đều là những lựa chọn tuyệt vời cho sức khỏe mùa thu. Mỗi loại đều có những lợi ích dưỡng ẩm độc đáo, giúp giảm khô da mùa thu hiệu quả và cải thiện độ ẩm cho da, giúp chị em giữ được làn da trong trẻo và mềm mại ngay cả những ngày không trang điểm, khuyên phụ nữ trung niên nên dùng thường xuyên.

1. Súp khoai lang, nấm tuyết và đường nâu

Nấm tuyết chứa polysaccharides có khả năng giữ nước rất cao, giúp da không mất nước, tái tạo lớp màng ẩm tự nhiên.

Khoai lang giàu beta-caroten (tiền vitamin A) và vitamin C, hỗ trợ tái tạo biểu mô, kích hoạt tổng hợp collagen, giúp da mịn và sáng hơn.

Đem hầm 2 nguyên liệu trên, sau đó cho đường nâu vào ăn. Đường nâu chỉ nên dùng lượng rất nhỏ để tạo vị ấm, không khuyến khích dùng nhiều để tránh viêm.

Kết hợp polysaccharide (giữ ẩm) + beta-caroten (chống oxy hóa, bảo vệ tế bào) giúp da ít khô, bớt sần sùi, rất hợp để phòng khô da mùa thu. Với phụ nữ trung niên, khoai lang hỗ trợ dinh dưỡng cho da khi khả năng tổng hợp collagen giảm dần.

Gợi ý dùng: Nấu lửa nhỏ, cho nấm tuyết ngâm mềm rồi ninh nhẹ cùng khoai, ăn 1–2 lần/tuần.

2. Súp gạo đen, nấm tuyết và hoa huệ

Món súp này có khả năng chống oxy hóa mạnh, làm đều màu, giảm sạm, tốt cho tim mạch.

Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, gạo đen giàu anthocyanin - sắc tố chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa gốc tự do, giảm stress oxy hóa lên tế bào da và mô liên kết (giúp bảo vệ collagen). Các nghiên cứu cho thấy, anthocyanin từ gạo đen có hoạt tính chống viêm và hỗ trợ chức năng sợi nguyên bào sợi (fibroblast), lợi cho cấu trúc da.

Hoa huệ trong y học cổ truyền thường được phối để dịu và bổ phổi, trong ẩm thực làm tăng hương vị, ít tương tác bất lợi.

Nhờ khả năng chống oxy hóa, món này giúp làm chậm hình thành nếp nhăn và đốm nâu, đồng thời hỗ trợ sức khỏe tim mạch, điều rất cần cho phụ nữ trung niên khi nguy cơ mảng xơ vữa, rối loạn lipid tăng lên.

Gợi ý dùng: Ninh gạo đen cho thật nhừ với nấm tuyết; ăn 1 lần/tuần hoặc luân phiên với các súp khác.

3. Súp táo hấp kỷ tử, táo đỏ

Món súp này giúp bổ huyết, an thần, kích thích tái tạo da, đặc biệt tốt cho phụ nữ trung niên.

Kỷ tử chứa nhiều vitamin A, C, zeaxanthin và flavonoid, là nguồn chống oxy hóa dồi dào, hỗ trợ bảo vệ tế bào da và tăng sức đề kháng.

Táo đỏ giàu hợp chất có tác dụng an thần nhẹ, cải thiện chất lượng giấc ngủ; nhiều nghiên cứu cho thấy chiết xuất táo đỏ có thể giúp cải thiện giấc ngủ, đặc biệt ở phụ nữ sau mãn kinh. Giấc ngủ tốt giúp da phục hồi và giảm stress nội tiết.

Món súp này giúp tăng đề kháng, giảm viêm và cải thiện lưu thông máu, khiến da hồng hào, ít bợt màu. Với phụ nữ trung niên, khẩu phần này còn hỗ trợ giấc ngủ, giảm lo âu nhẹ, gián tiếp giúp cân bằng nội tiết và tăng khả năng phục hồi da.

Gợi ý dùng: Táo hấp mềm, thêm kỷ tử ở cuối nồi để giữ chất; ăn 1–2 lần/tuần.

Mùa thu là thời điểm vàng cho sức khỏe, đặc biệt là đối với phụ nữ. Duy trì độ ẩm và vẻ rạng rỡ cho làn da không chỉ cần chăm sóc bên ngoài mà còn cần nuôi dưỡng từ sâu bên trong. 3 món súp thiên nhiên trên cung cấp nguồn dưỡng chất tự nhiên dồi dào giúp bổ sung độ ẩm và dưỡng chất thiết yếu, cải thiện tông màu da, tăng cường độ đàn hồi và vẻ rạng rỡ.

Chúng không chỉ dưỡng ẩm cho da mà còn nuôi dưỡng lá lách và dạ dày, tăng cường khả năng miễn dịch, giúp cơ thể chống chọi với cái lạnh khô hanh của mùa thu. Thường xuyên ăn những món súp này sẽ không chỉ mang lại làn da khỏe mạnh hơn mà còn mang đến làn da tươi tắn, tự nhiên hơn. Mùa thu là mùa của sự chăm sóc bản thân. Vì vậy, hãy chăm sóc bản thân từ trong ra ngoài để cân bằng nội tiết, đảm bảo làn da đủ nước, trong trẻo và vẻ ngoài tự tin, rạng rỡ ngay cả khi không trang điểm.

(Ảnh minh họa: Internet)