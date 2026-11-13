Mua muối 3 triệu đồng/kg về uống, người phụ nữ 58 tuổi nhận "kết quả không ngờ"

Nghe theo lời quảng cáo, người phụ nữ 58 tuổi mua loại muối có giá khoảng 3 triệu đồng/kg để uống hằng ngày với hy vọng cải thiện sức khỏe. Kết quả, bệnh nhân vào viện trong tình trạng huyết áp cao chót vót.

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh - thành viên Hội Mạch máu Việt Nam - mới đây chia sẻ về trường hợp một nữ bệnh nhân 58 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng hoa mắt, chóng mặt, huyết áp tăng cao.

Theo bác sĩ Mạnh, bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, trước đó phải sử dụng thuốc để kiểm soát bệnh.

Khi huyết áp đã ổn định, người phụ nữ nghe theo lời quảng cáo về một phương pháp chăm sóc sức khỏe bằng giường đá kết hợp uống loại muối được giới thiệu là chưng cất ở nhiệt độ hơn 700 độ C, có khả năng chữa khỏi nhiều bệnh.

Tin tưởng vào những lời quảng cáo, bệnh nhân dự định mua một chiếc giường đá với giá 150 triệu đồng. Đồng thời, bà bỏ tiền mua loại muối có giá khoảng 3 triệu đồng/kg để uống hằng ngày với hy vọng cải thiện sức khỏe.

Đáng chú ý, người phụ nữ tự ý ngừng sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp, thay thế bằng việc uống loại muối nói trên.

Khoảng 2 tháng sau khi bắt đầu áp dụng phương pháp này, bệnh nhân xuất hiện tình trạng hoa mắt, chóng mặt và phải nhập viện. Khi thăm khám, huyết áp của bệnh nhân được ghi nhận ở mức khoảng 180 mmHg.

Ảnh minh họa.

"Dù đã nhập viện thăm khám, người phụ nữ vẫn mang theo sản phẩm để tiếp tục sử dụng. Không chỉ bản thân, bệnh nhân còn cho biết người chồng mắc suy thận cũng dùng loại muối này. Cả hai tin vào quảng cáo sản phẩm có thể chữa nhiều bệnh lý nên sử dụng thay cho các phương pháp điều trị thông thường", bác sĩ Mạnh cho hay.

Theo bác sĩ Mạnh, natri trong muối ăn là khoáng chất cần thiết đối với cơ thể, tham gia điều hòa cân bằng dịch, dẫn truyền thần kinh và hoạt động của cơ bắp. Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều natri có thể gây ra những tác động bất lợi, đặc biệt đối với hệ tim mạch và thận.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị người trưởng thành tiêu thụ dưới 2.000 mg natri mỗi ngày, tương đương dưới 5 g muối. Đây là tổng lượng muối từ tất cả nguồn thực phẩm, bao gồm muối dùng để nêm nếm và natri có sẵn trong thực phẩm chế biến.

Khi lượng natri đưa vào cơ thể vượt quá nhu cầu, thận phải tăng cường hoạt động để đào thải phần dư thừa. Trong khi đó, natri có đặc tính giữ nước. Việc tích tụ quá nhiều natri có thể làm tăng lượng nước trong hệ tuần hoàn, khiến thể tích máu tăng và áp lực lên thành mạch lớn hơn.

Khi đó, tim phải làm việc nhiều hơn để vận chuyển máu đi khắp cơ thể. Nếu tình trạng này kéo dài, huyết áp có thể tăng, đồng thời làm gia tăng nguy cơ tổn thương tim, thận và mạch máu.

"Đối với người đã mắc tăng huyết áp, việc tiêu thụ quá nhiều muối có thể khiến quá trình kiểm soát bệnh trở nên khó khăn hơn. Nguy cơ càng đáng lưu ý ở những người có bệnh lý nền về thận, bởi chức năng điều hòa và đào thải natri của cơ thể có thể bị suy giảm", bác sĩ Mạnh cảnh báo.

Một điểm cần lưu ý là natri không chỉ đến từ lượng muối được thêm vào khi nấu nướng. Thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn đóng gói và các món ăn tại nhà hàng cũng có thể chứa lượng natri đáng kể. Vì vậy, kiểm soát muối cần bắt đầu từ khâu lựa chọn thực phẩm, chế biến đến thói quen ăn uống hàng ngày.

Bên cạnh nguy cơ từ việc sử dụng muối quá mức, bác sĩ Mạnh đặc biệt lưu ý tình trạng người bệnh tự ý ngừng thuốc điều trị khi tin vào những sản phẩm được quảng cáo có khả năng chữa khỏi bệnh.

Tăng huyết áp là bệnh mạn tính, có thể diễn biến âm thầm nhưng gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, nhồi máu cơ tim và suy thận.

Việc huyết áp ổn định khi đang điều trị không có nghĩa bệnh đã khỏi. Tự ý ngừng thuốc có thể khiến huyết áp tăng trở lại, làm gia tăng nguy cơ biến chứng.

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân cần thận trọng trước những sản phẩm được quảng cáo có khả năng "chữa bách bệnh", "chữa khỏi hoàn toàn" hoặc thay thế thuốc điều trị.

Người mắc tăng huyết áp cần tuân thủ chỉ định của bác sĩ, duy trì chế độ ăn giảm muối, theo dõi huyết áp thường xuyên và không tự ý thay đổi thuốc điều trị.

Đặc biệt, nếu huyết áp trên 180/120 mmHg, người bệnh cần đo lại sau ít nhất một phút. Nếu chỉ số vẫn cao, cần liên hệ cơ sở y tế ngay để được hướng dẫn. Trường hợp kèm đau ngực, khó thở, yếu liệt, thay đổi thị lực hoặc khó nói, cần gọi cấp cứu ngay lập tức.

(t/h theo Lao Động, Znews)