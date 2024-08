Mua hàng online hết 110 nghìn, người phụ nữ “lỡ tay” chuyển nhầm 110 triệu nhưng không hay biết, 3 ngày sau bất ngờ thấy công an đến xác minh

Công an xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông mới đây cho biết, đơn vị đã cùng bà Võ Thị Tiên (SN 1968, trú tại xã Đắk Búk So) trao trả số tiền 110 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Luân (trú tại xã Đắk Búk So).

Công an xã Đắk Búk So trao trả tài sản cho chị Nguyễn Thị Luân (người đeo khẩu trang) dưới sự chứng kiến của bà Võ Thị Tiên.

Trước đó, vào lúc 14h30 ngày 19/08/2024, bà Võ Thị Tiên phát hiện trong tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng Agribank Tuy Đức có người chuyển nhầm đến số tiền 110 triệu đồng với nội dung “Nguyen Thi Luan chuyen khoan”. Do không biết rõ về nguồn gốc số tiền chuyển đến cũng như danh tính người chuyển tiền nên bà Tiên đã nhanh chóng đến Công an xã Đắk Búk So trình báo và nhờ lực lượng Công an xác minh, liên hệ với chủ tài khoản chuyển nhầm, để trả lại.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đắk Búk So đã tiến hành làm việc với chi nhánh ngân hàng Agribank huyện Tuy Đức và xác định người chuyển tiền là chị Nguyễn Thị Luân, trú tại xã Đắk Búk So nên đã liên hệ với chị Luân đến trụ sở Công an xã để làm việc.

Qua quá trình làm việc, chị Luân cho biết, chiều ngày 19/8/2024 chị có chuyển khoản số tiền 110 ngàn đồng để trả tiền mua hàng qua mạng. Tuy nhiên, trong khi thao tác đã sơ ý bấm thừa 1 số 0 dẫn đến chuyển nhầm số tiền 110 triệu đồng nhưng vẫn không hay biết, cho đến khi lực lượng Công an liên hệ xác minh thì mới kiểm tra và phát hiện mình chuyển nhầm.

Sau đó, chị Nguyễn Thị Luân đã được nhận lại số tiền lớn từ lực lượng Công an xã và bà Võ Thị Tiên.