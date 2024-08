Thấy người phụ nữ có biểu hiện lạ khi rút tiền tiết kiệm, cán bộ quỹ tín dụng lập tức báo công an, ngăn chặn thành công vụ lừa đảo tại Phú Thọ

Theo đó, chiều 22/8/2024, bà Đ.T.H (sinh năm 1967, ở xã An Đạo) đến Quỹ tín dụng nhân dân xã An Đạo làm thủ tục xin rút 580 triệu đồng tiền tiết kiệm để chuyển vào một tài khoản ngân hàng khác đứng tên bà H.

Phát hiện thấy bà H có nhiều biểu hiện bất an nên cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân xã An Đạo đã tạm dừng việc chuyển tiền và báo vụ việc với Công an xã An Đạo để phối hợp xác minh.

Do nắm rõ hoàn cảnh gia đình và điều kiện kinh tế của bà H nên cán bộ Công an xã An Đạo và cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân xã đã tập trung tuyên truyền, để bà H nhận biết nhiều khả năng đang rơi vào "bẫy lừa đảo" của các đối tượng xấu.

Cán bộ Công an xã phối hợp với cán bộ Quỹ tín dụng địa phương phát hiện, ngăn chặn không để bà H thực hiện chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo. (Ảnh: Bộ Công an)

Sau khi được giải thích, bà H cho biết, khoảng 9h ngày 21/8, bà H đang ở nhà thì có một người đàn ông gọi điện thoại xưng là "cán bộ Công an thành phố Hà Nội" đang điều tra đường dây "buôn bán ma tuý và làm bảo hiểm giả" nghi ngờ bà có liên quan nên yêu cầu bà phải cung cấp số tiền gia đình đang gửi ngân hàng, những tài sản có giá trị như vàng, xe máy, ô tô, sổ đỏ... Biết bà H đang có số tiền 580 triệu đồng gửi tại Quỹ tín dụng xã, đối tượng đã yêu cầu bà phải chuyển số tiền đó sang một tài khoản khác để "chứng minh vô tội".

Để làm việc đó, các đối tượng đã yêu cầu bà H mua 01 chiếc điện thoại di động mới để cài đặt phần mềm chuyển tiền, sau đó mở tài khoản ngân hàng rồi cung cấp số tài khoản, mật khẩu và mã OTP cho chúng. Khi các công đoạn trên đã hoàn tất, các đối tượng đã yêu cầu bà H đến Quỹ tín dụng nhân dân xã An Đạo làm thủ tục rút toàn bộ số tiền 580 triệu đồng tiết kiệm để chuyển vào tài khoản nói trên.

Trong quá trình bà H làm thủ tục rút tiền, các đối tượng thường xuyên gọi điện đe doạ bà không được thông báo việc này cho bất kỳ ai, nếu để lộ sẽ bị bắt. Lo sợ bị bắt nên bà H đã làm theo yêu cầu của các đối tượng.

Rất may cán bộ tín dụng xã và Công an xã An Đạo đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn không để bà H chuyển tiền.