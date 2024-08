Thời hạn Giấy phép lái xe sắp có nhiều thay đổi, lưu ý để tránh bị phạt lên đến 12 triệu đồng

Theo quy định cũ về thời hạn của giấy phép lái xe được áp dụng theo Điều 17 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT, phụ thuộc vào độ tuổi của người lái xe mà thời hạn giấy phép lái xe có sự thay đổi theo.

Tuy nhiên, sang năm 2025, thời hạn của Giấy phép lái xe có sự thay đổi như sau:

Từ năm 2025, thời hạn giấy phép lái xe sẽ có sự thay đổi. (Ảnh minh hoạ)

- Giấy phép hạng A1, A, B1 không có thời hạn

- Giấy phép lái xe hạng B và C1 có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp thay vì phụ thuộc và độ tuổi của người lái xe như hiện nay

- Giấy phép lái xe thuộc các hạng sau: C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DE có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp. Trong khi hiện nay, Giấy phép lái xe hạng A4, B2 thời hạn là 10 năm kể từ ngày cấp; thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp đối với các hạng C, D, E, FB2, FC, FD, FE.

Người dân cần lưu ý thời hạn của từng loại Giấy phép lái xe để đổi lại Giấy phép lái xe mới.

Trong trường hợp người dân sử dụng giấy phép lái xe hết hạn sẽ bị xử phạt từ 800.000 đồng đến 12.000.000 đồng. Các trường hợp được quy định cụ thể như sau:

- Đối với các loại xe mô tô, gắn máy và các loại xe tương tự mô tô: phạt tiền từ 800.000 đến 2.000.000 đồng

- Đối với người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô có Giấy phép lái xe nhưng đã hết hạn dưới 03 tháng: phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng

- Đối với người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô có giấy phép lái xe nhưng đã hết hạn từ 03 tháng trở lên: phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng

Trong trường hợp giấy phép lái xe hết hạn, chủ phương tiện cần phải thi sát hạch để được cấp lại giấy phép lái xe:

- Hết hạn từ 03 đến dưới 1 năm, tiến hành sát hạch lại lý thuyết để được cấp lại giấy phép lái xe

- Hết hạn từ 1 năm trở lên, phải sát hạch lại cả hai phần lý thuyết và thực hành để được cấp lại giấy phép lái xe

Ngoài thay đổi về thời hạn của giấy phép lái xe, sang năm 2025, người dân được khuyến khích đổi giấy phép lái xe không thời hạn cấp trước 1/7/2012; phân hạng của giấy phép lái xe cũng có sự thay đổi; đặc biệt, giấy phép lái xe sẽ có 12 điểm và nếu bị trừ hết điểm trong giấy phép lái xe thì người điều khiển phương tiện giao thông không được tham gia giao thông đường bộ theo giấy phép đã hết hạn đó nữa.

Từ năm 2025, các trường hợp sau sẽ được đổi giấy phép lái xe:

- Giấy phép lái xe bị mất

- Giấy phép lái xe bị hỏng không còn sử dụng được nữa

- Được đổi trước thời hạn ghi trên giấy phép lái xe

- Khi thay đổi thông tin trên giấy phép lái xe

- Đổi khi đó là giấy phép lái xe nước ngoài được cấp bởi cơ quan thẩm quyền của nước ngoài và vẫn còn giá trị sử dụng

- Giấy phép lái xe được cấp bởi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nhưng người được cấp không còn làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh nữa.