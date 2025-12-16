Mùa đông nên ăn 5 món này, bổ thận, dưỡng gan, mắt sáng tóc khỏe, nhà nào cũng mua được

Người xưa có câu “mùa đông không biết giữ gìn tinh khí, sang xuân dễ sinh bệnh”. Đông y cũng cho rằng thận là “gốc rễ” của cơ thể, thận khí đầy đủ thì tóc đen dày, mắt sáng rõ, cơ thể có sức chống đỡ tốt hơn khi thời tiết lạnh. Thực ra, muốn dưỡng thân mùa đông không nhất thiết phải tìm đến những món bổ đắt tiền. Ngay trong chợ dân sinh, nhiều loại thực phẩm theo mùa vừa rẻ, vừa dễ nấu lại mang giá trị bồi bổ rất tốt.

Dưới đây là 5 món nên ăn nhiều vào mùa lạnh, vừa bổ thận, tốt cho gan, mắt và tóc, lại phù hợp với hầu hết mọi gia đình.

1. Đậu đen

Đừng vì màu đen mộc mạc mà xem nhẹ, trong quan niệm đông y, thực phẩm màu đen có tác dụng dưỡng thận. Đậu đen giàu protein, vitamin nhóm B, vitamin E và anthocyanin, giúp chống oxy hóa, làm chậm quá trình tóc bạc sớm và nuôi dưỡng chân tóc.

Mùa đông, nấu cháo đậu đen, hầm canh hay xay sữa đậu đen đều rất hợp, vừa ấm người lại dễ tiêu.

2. Hạt óc chó

Nhiều người quen gọi hạt óc chó là “hạt bổ não”, nhưng thực tế loại hạt này còn có lợi cho thận và tinh khí. Hạt óc chó giàu omega-3 và vitamin E, giúp tóc bóng khỏe, da dẻ đỡ khô ráp trong mùa lạnh.

Mỗi ngày ăn vài hạt như món ăn vặt, hoặc cho vào món xào, món canh đều rất thơm béo.

3. Rau bina (cải bó xôi)

Đây cũng là món nên có mặt thường xuyên trong mâm cơm mùa đông. Rau bina là loại rau vào vụ, vị ngọt tự nhiên, chứa nhiều beta-carotene, khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A, rất tốt cho mắt, giúp giảm khô mỏi. Hàm lượng sắt trong rau bina còn hỗ trợ cải thiện sắc mặt, gián tiếp có lợi cho sự phát triển của tóc.

Ăn đều đặn giúp cơ thể được “làm ẩm” từ bên trong.

4. Cá vược

Dân gian có câu “cá vược mùa đông là ngon nhất”, bởi đây là thời điểm thịt cá chắc, ngọt và giàu dinh dưỡng. Cá vược chứa nhiều đạm chất lượng cao, dễ tiêu hóa, thích hợp cho người cần bồi bổ nhẹ nhàng. Các axit béo như DHA trong cá tốt cho não bộ và thị lực. Khi cơ thể được nuôi dưỡng đầy đủ, thận tinh ổn định thì tóc cũng khỏe hơn.

5. Hạt dẻ

Mùi thơm của hạt dẻ rang gần như là “mùi vị đặc trưng của mùa đông”. Trong đông y, hạt dẻ được xem là “quả của thận”, có tác dụng bổ khí, kiện tỳ, mạnh gân cốt. Hạt dẻ giàu tinh bột và khoáng chất, giúp cung cấp năng lượng bền bỉ, giảm cảm giác tay chân lạnh, hỗ trợ khí huyết, từ đó giúp tóc có “nền tảng” chắc khỏe hơn.

Nguồn và ảnh: QQ