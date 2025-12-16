Loại cây quen thuộc ở Việt Nam, giá rẻ như cho nhưng ra nước ngoài có giá tới 3,5 triệu đồng/cây

Nhắc đến quà vặt tuổi thơ của nhiều thế hệ 7X, 8X và 9X chắc chắn không thể bỏ qua trái nhót. Quả nhót đặc biệt phổ biến ở miền Bắc nước ta.

Quả nhót không chỉ là một loại cây ăn quả mà còn được dùng như một loại gia vị để nấu canh chua. Không những vậy, quả nhót còn được làm thuốc chữa bệnh với rất nhiều tác dụng quý.

Quả nhót khi còn non có màu xanh, vị chua và chát. Khi chín, nhót chuyển sang màu đỏ gạch hoặc đỏ cam, được nhiều người ưa chuộng nhờ hương vị ngọt thanh dễ chịu cùng giá trị dinh dưỡng cao, giàu vitamin C và chất xơ. Quả nhót có thể ăn sống hoặc dùng để nấu canh chua.

Không chỉ là loại quả quen thuộc, cây nhót còn được biết đến với nhiều công dụng trong y học cổ truyền. Các bộ phận của cây như lá, rễ và quả đều có thể dùng làm thuốc.

Theo một số nghiên cứu khoa học, quả nhót chứa nhiều dưỡng chất quan trọng như vitamin C, canxi và các hợp chất chống oxy hóa. Trong Đông y, nhót thường được sử dụng dưới dạng thuốc sắc hoặc tán bột để uống hằng ngày.

Một trong những công dụng nổi bật của quả nhót là hỗ trợ điều trị các bệnh về đường hô hấp như ho, ho ra máu và hen phế quản.

Tuy nhiên, dù có nhiều lợi ích cho sức khỏe, người dùng không nên ăn quá nhiều nhót. Lớp phấn cứng bên ngoài quả có thể gây ngứa họng hoặc viêm họng nếu ăn phải với số lượng lớn.

Đây là loại quả quen thuộc, mọc dại ở nhiều nơi trên cả nước. Trước đây, nhót có giá rất rẻ, thậm chí nhót xanh từng được xem là thứ quả “cho không ai lấy”. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhót đã trở thành đặc sản được nhiều người ưa chuộng, mang lại giá trị kinh tế cao.

Đặc biệt, nhót xanh – nguyên liệu chế biến nhiều món ăn hấp dẫn với vị chua, chát đặc trưng – có thời điểm được bán với mức giá cao ngất ngưởng. Năm 2024, giá nhót xanh thậm chí lên tới hơn 400.000 đồng/kg. Trong khi đó, nhót chín có giá mềm hơn, như vào tháng 4 năm nay, giá dao động từ khoảng 30.000 – 80.000 đồng/kg.

Không chỉ được người Việt Nam ưa chuộng, quả nhót còn là mặt hàng được “săn đón” tại thị trường Trung Quốc. Năm nay, giá nhót tại nước này dao động khoảng 30 Nhân Dân Tệ/kg, tương đương 107.000 đồng/kg.

Tại Trung Quốc, nhót còn được gọi với cái tên khác là “quả sữa dê”. Người dân các tỉnh Vân Nam, Quý Châu còn sáng tạo ra món nhót ngâm, mang hương vị độc đáo, theo Baijiahao.

Bên cạnh giá trị ẩm thực, trong những năm gần đây, người dân Trung Quốc còn coi cây nhót là loại cây cảnh có giá trị trang trí cao. Nhiều cây nhót cổ thụ được rao bán với mức giá lên tới hơn 1.000 Nhân Dân Tệ, tương đương trên 3,5 triệu đồng mỗi cây.

Không chỉ riêng quả, các bộ phận khác của cây nhót cũng mang lại nhiều công dụng đáng chú ý.

- Quả nhót: Loại quả quen thuộc này có vị chua, chát, tính bình, giúp thu liễm, trừ ho suyễn, cầm máu. Dùng để chữa tiêu hóa kém, kiết lỵ, ho suyễn, băng huyết, sa ruột (sán khí), trĩ loét.

- Lá nhót: Thông thường lá nhót có vị chua, tính bình, không độc, thường dùng để chữa các chứng phế hư (suy giảm chức năng phổi), khó thở, ho suyễn, ho ra máu, viêm loét.

- Rễ cây nhót: Vị chua, tính bình, có tác dụng giảm ho, cầm máu, trừ phong thấp, tiêu tích trệ (hỗ trợ tiêu hóa), thông họng. Dùng trong điều trị ho suyễn, ho ra máu, xuất huyết tiêu hóa, phong thấp đau nhức, bệnh về gan mật, tiêu chảy, đau họng.