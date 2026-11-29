Mưa Đỏ, Trại Buôn Người cùng loạt phim Việt đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng được vinh danh tại Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII.

Tại lễ khai mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF 2026) diễn ra tối 28/11 tại Hà Nội, Mưa đỏ c ủa đạo diễn Đặng Thái Huyền và Trại buôn người của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh được vinh danh nhờ thành tích doanh thu nổi bật.

Các phim doanh thu cao được vinh danh.

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng vinh danh 10 bộ phim Việt Nam có doanh thu phòng vé trên 200 tỷ đồng trong giai đoạn 2025-2026. Danh sách gồm Thỏ ơi, Bộ tứ báo thủ, Tử chiến trên không, Thám tử Kiên, Nhà gia tiên, Lật mặt 8, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu, Truy tìm long diên hương, Phí Phông và Trại giam hạnh phúc.

Đạo diễn Trấn Thành và Lý Hải không có mặt tại sự kiện. Đại diện ê-kíp của hai nhà làm phim lên sân khấu nhận vinh danh.

Ở hạng mục cá nhân, ban tổ chức ghi nhận thành tích nổi bật tại các liên hoan phim quốc tế của hai đạo diễn Dương Diệu Linh với phim Mưa trên cánh bướm và Nguyễn Thiên Ân với phim Giấc mơ là ốc sên.

Đơn vị phát hành Galaxy Studios cũng được vinh danh nhờ những đóng góp nổi bật cho thị trường điện ảnh Việt Nam thời gian qua.

Liên hoan phim quy tụ 124 tác phẩm từ 41 quốc gia

HANIFF VIII diễn ra từ ngày 28/11-2/12 tại Hà Nội, mang thông điệp Điện ảnh - Kết nối - Phát triển. Theo ban tổ chức, từ gần 870 phim đăng ký tham dự, 124 tác phẩm đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ được tuyển chọn.

Trong đó, có 37 phim dự thi, gồm 12 phim dài và 25 phim ngắn; 49 phim thuộc chương trình Toàn cảnh điện ảnh thế giới; 30 phim Việt Nam đương đại và 8 phim thuộc chương trình Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản.

7 trong số 12 phim dài dự thi là những tác phẩm đại diện cho các quốc gia tham gia vòng sơ tuyển Oscar lần thứ 99 năm 2027. Tác phẩm Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình là đại diện duy nhất của Việt Nam ở hạng mục Phim dài dự thi.

Liên hoan phim quốc tế Hà Nội diễn ra từ ngày 28/11-2/12.

Trong 5 ngày diễn ra, khán giả có thể tiếp cận các tác phẩm thông qua hoạt động chiếu phim tại 7 cụm rạp và các không gian ngoài trời. Bên cạnh đó là chương trình giao lưu với nghệ sĩ, nhà làm phim, hội thảo chuyên môn, triển lãm điện ảnh, Chợ dự án làm phim và chương trình Ươm mầm tài năng điện ảnh.

Một điểm mới đáng chú ý là lần đầu tiên Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số được tổ chức trong khuôn khổ HANIFF. Theo thông tin từ ban tổ chức, triển lãm có quy mô khoảng 3.000m², gần 60 gian hàng, với sự tham gia của 18 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng 71 nhà mua hàng quốc tế.

Hoạt động này hướng tới tạo không gian kết nối giữa các nhà sản xuất, phát hành, đơn vị sở hữu nội dung và nhà đầu tư, thúc đẩy hợp tác sản xuất, phát hành và giao dịch bản quyền điện ảnh, truyền hình, nội dung số.

HANIFF VIII cũng bổ sung Giải thưởng Hà Nội do UBND TP Hà Nội trao tặng, dành cho những tác phẩm tôn vinh các giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô.