Mua căn chung cư 2,7 tỷ, hơn 2 năm sau rao gần 8 tỷ người đàn ông than thở: "Nhiều người bảo tôi ngáo giá"

"Đầu năm 2023, tôi mua một căn hộ chung cư 3 phòng ngủ, diện tích gần 80m² với giá 2,7 tỷ đồng. Căn đã có sẵn nội thất cơ bản, tôi đầu tư thêm khoảng 100 triệu đồng để hoàn thiện và trang trí lại cho đẹp hơn. Tôi chọn nơi này vì môi trường sống sạch sẽ, nhiều tiện ích và thiết kế ưng ý.

Thời điểm đó, tôi có sẵn 2 tỷ đồng, phần còn lại vay ngân hàng 700 triệu đồng. Có thể nói tôi khá may mắn khi mua đúng giai đoạn giá bất động sản ở đây còn ở "điểm trũng". Sau đó, giá chung cư tại Hà Nội tăng rất mạnh.

Sau hơn 2 năm, do công việc thay đổi, chỗ ở cách xa nơi làm và thường xuyên tắc đường, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống, tôi quyết định rao bán căn hộ. Sau khi bàn bạc, vợ chồng tôi thống nhất đưa ra mức giá 7,8 tỷ đồng, kèm điều kiện để lại toàn bộ nội thất.

Tuy nhiên, khi tin rao được đăng, tôi bất ngờ nhận về vô số bình luận tiêu cực: người mỉa mai "rao luôn 17 tỷ cho tròn", người bảo tôi "ngáo giá", thậm chí có người cho rằng tôi tạo giá ảo để thao túng thị trường hoặc cố tình rao cao để đẩy giá lên. Một số còn nói tôi đăng tin cho… vui.

Tôi không hiểu vì sao nhiều người lại bình luận thiếu thiện chí như vậy. Thực tế, trước khi rao bán với mức giá này, tôi đã cân nhắc trên nhiều phương diện.

Thứ nhất, mức giá tôi đưa ra dựa trên dữ liệu thực tế thị trường. Hiện giá căn hộ trong khu vực đã tăng chóng mặt: có căn mua năm 2022 giá chỉ 900 triệu đồng, nay đã lên 2,3 tỷ; hoặc căn từng bán cắt lỗ 1,7 tỷ, giờ được rao 4,2 tỷ. Đặc biệt, các tòa mới xây xung quanh đang chào bán ở mức 80–100 triệu đồng/m². Nếu áp theo mặt bằng này, căn hộ của tôi có giá trung bình từ 7–8 tỷ đồng. Chưa kể, nhà tôi đã hoàn thiện và bàn giao sẵn, người mua không cần chờ đợi, lại có thể kiểm tra trực tiếp chất lượng, độ thấm dột hay hướng nắng.

Thứ hai, thị trường bất động sản vốn "thuận mua vừa bán" – ai ưng thì trả giá, không ưng thì thôi. Rao cao không đồng nghĩa với ép ai mua hay tạo giá ảo. Nếu có người thật sự yêu thích căn hộ và chấp nhận mức giá này, đó là giao dịch bình thường.

Tôi cho rằng, phản ứng gay gắt phần nào xuất phát từ tâm lý đã quen với mức giá thấp trước đây. Nhưng với những ai theo sát thị trường, họ sẽ hiểu giá bất động sản không chỉ tăng vì cung – cầu, mà còn do vị trí, chất lượng và thời điểm mua.

Dù bị "ném đá", tôi vẫn giữ quan điểm: giá rao bán là quyền của người bán, miễn là minh bạch. Người mua có quyền mặc cả, và nếu không đạt được thỏa thuận, đôi bên vẫn vui vẻ. Biết đâu, sẽ có người tìm đúng căn hộ họ mong muốn và sẵn sàng trả giá đó.

Tôi nhớ có lần nhà hàng xóm rao bán căn của họ với giá 3,2 tỷ đồng, ai cũng kêu đắt, nhưng cuối cùng vẫn có người mua. Giờ môi giới trả tới hơn 6 tỷ mà vẫn ít người bán. Thị trường bất động sản vốn là vậy, và tôi tin mình không hề "ngáo giá" như nhiều người nghĩ.

Tôi nhắc lại quan điểm của tôi, trong bất động sản, giá trị một căn nhà không chỉ nằm ở con số đã mua, mà còn ở thời điểm, vị trí, chất lượng và nhu cầu của thị trường tại thời gian rao bán. Người bán có quyền đặt mức giá họ cho là hợp lý, người mua có quyền thương lượng. Cuối cùng, giá trị thật sự chỉ được xác định khi có một giao dịch thành công".

*Chia sẻ của anh T.M (Hà Nội)