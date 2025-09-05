Mua 5 cây vàng khi giá cao kỷ lục, 6 tháng sau chốt lời, người phụ nữ thừa nhận: "Tôi lãi đậm nhưng mất ăn mất ngủ"

Dưới đây là chia sẻ của chị C.T.T (34 tuổi, Hà Tĩnh):

Tôi vốn không phải là người giỏi đầu tư, nhưng có thói quen tiết kiệm và để ra được chút tiền phòng thân. Đầu năm nay, khi nghe tin giá vàng liên tục lập kỷ lục, bạn bè, người quen ai cũng bàn tán sôi nổi, cho rằng đây là kênh đầu tư "trăm lợi không hại", vừa an toàn mà lợi nhuận đăng thì tăng "phi mã". Tôi thấy họ phân tích hợp lý.

Thế rồi một buổi sáng, tôi quyết định “xuống tiền” mua vàng. Tôi nhớ rõ lúc đó giá vàng miếng SJC đã chạm mốc 91 triệu đồng/lượng – cao kỷ lục thời điểm ấy. Tôi phân vân lắm, nhưng nghĩ tiền nằm yên trong tài khoản ngân hàng chỉ sinh lãi ít ỏi, trong khi vàng thì đang “sốt”. Cuối cùng tôi mạnh dạn mua 5 lượng vàng miếng SJC, tổng cộng hơn 450 triệu đồng.

Cầm mấy miếng vàng trong tay, lòng tôi vừa lo vừa mừng. Lo vì nghe nói giá vàng lên xuống thất thường, mừng vì tin rằng mình đã nắm bắt cơ hội. Khoảng nửa năm sau, giá vàng bật tăng mạnh, chạm mốc 129 triệu đồng/lượng. Tôi tính nhanh, nếu chốt lời lúc này thì tôi lãi ngay hơn 50 triệu đồng – một con số mà gửi ngân hàng cả năm cũng chưa chắc có được.

Tôi quyết định bán luôn, phần vì cần tiền sửa sang lại căn nhà cũ của bố mẹ đã bị hư hại nặng sau bão, phần vì tin rằng mức giá gần 130 triệu đồng là quá cao rồi, chắc khó tăng thêm. Cầm số tiền lãi trong tay, tôi thực sự thấy hạnh phúc. Chỉ trong thời gian ngắn, khoản tiền tiết kiệm của mình đã sinh lời lớn, chẳng khác gì “trúng mánh”. Tôi còn thầm nghĩ: “Mình quả là có mắt nhìn xa”.

Thế nhưng, niềm vui đó không kéo dài được bao lâu. Chỉ sau 5 ngày kể từ lúc tôi bán, tin tức tràn ngập trên báo, trên mạng: giá vàng leo thẳng lên gần 134 triệu đồng/lượng. Tôi giật mình tính toán, nếu chờ thêm vài hôm, tôi đã bỏ túi thêm khoảng 25 triệu đồng nữa. Số tiền đó chẳng hề nhỏ, đủ để tôi trang trải thêm nhiều chi phí cho căn nhà đang sửa.

Từ lúc ấy, tôi bắt đầu mất ăn mất ngủ. Mỗi lần nghe nhắc đến giá vàng, lòng tôi lại nhói lên. Đau nhất là khi gặp bạn bè, hàng xóm. Ai cũng hồ hởi hỏi: “Nghe nói đầu năm bà mua vàng hả? Sướng nhé, giờ lãi to rồi còn gì!”. Tôi chẳng biết trả lời sao, chỉ cười gượng rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. Trong thâm tâm, tôi tiếc nuối vô cùng, trách mình quá vội vàng, bán non.

Càng nghĩ, tôi càng thấm thía một điều: đầu tư vàng không đơn giản là mua rẻ bán đắt, mà còn là bài toán tâm lý và sự kiên nhẫn. Người ta hay nói: “Không ai có thể bắt đúng đỉnh, chạm đúng đáy”. Quả thật, tôi mua ở mức tưởng như rất cao, rồi bán ở mức tưởng như rất lời. Nhưng thị trường thì không ngừng biến động, và luôn có thể vượt qua cả những “đỉnh kỷ lục” mà tôi từng tin là không thể.

Tôi nhận ra, điều quan trọng nhất khi đầu tư vàng là phải xác định rõ mục tiêu ngay từ đầu. Nếu chỉ coi đó là kênh trú ẩn, bảo toàn vốn, thì không nên quá nôn nóng trước biến động ngắn hạn. Còn nếu xác định lướt sóng để kiếm lời, thì phải chấp nhận cả rủi ro bỏ lỡ cơ hội.