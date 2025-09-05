Ngõ cụt mang tên "chán quá, thôi nghỉ việc"

Bạn đã từng trải qua cảm giác này ở nơi làm việc chưa?

Bị sếp phê bình vài câu, cảm thấy bất công không chịu nổi, ngay lập tức nghĩ đến chuyện nghỉ luôn cho rồi? Hoặc khi gặp bế tắc trong công việc, thấy nản lòng, thấy quá mệt mỏi và thế là 2 từ "nghỉ việc" lại choán lấy tâm trí.

Dường như mọi cảm xúc ở chốn công sở đều dẫn về một con đường: Nghỉ việc. Nhưng thực ra đó đôi khi chỉ là ngõ cụt!

Gao Jianjun - Cựu Giám đốc Marketing của Apple tại Trung Quốc, từng nhận định về cảm xúc muốn nghỉ việc, bằng một câu thế này: "Nghỉ việc vì công việc khó, vì bản thân thấy chợt thấy chán nản cũng giống như việc chia tay một người khi vẫn còn yêu. Nếu chưa thực sự giải quyết được vấn đề gốc rễ, dù có nghỉ việc, cũng chỉ là lặp lại những sự mỏi mệt tương tự ở một nơi khác, với những con người khác mà thôi" .

Nghỉ việc không phải "liều thuốc tiên"

Nhà tâm lý học Leon Festinger - Chủ nhân thuyết bất hòa nhận thức từng nói: "Khi đối diện với mâu thuẫn, theo bản năng, phản ứng đầu tiên của con người là né tránh, chứ không phải là phân tích vấn đề, tìm nguyên nhân và đưa ra hướng xử lý" .

Điều đó giải thích vì sao nhiều người chọn nghỉ việc khi cảm thấy công việc khó khăn hoặc đơn giản hơn là bản thân đâng thấy chán. Nhưng trốn tránh vấn đề thì chỉ là tự mình làm khổ mình.

Câu chuyện của Smith - Một luật sư trẻ mới vào nghề, là minh chứng điển hình. Sau khi ra trường, anh chỉ được giao những việc lặt vặt như pha trà, bưng nước. Thấy bản thân toàn bị giao những việc đâu đâu, phí cả thời gian, Smith quyết định nghỉ việc. Sang tới những công ty khác, Smith vẫn giữ nguyên thói quen nộp đơn nghỉ việc mỗi khi cảm giác "không hài lòng" trong anh lên tiếng. Từ việc bị thân chủ trách cứ, đến những vụ kiện dường như không có cửa thắng,... tất cả đều có thể truyền động lực cho Smith ký vào tờ đơn xin nghỉ.

Kết quả là nhiều năm trôi qua, khi bạn bè đồng trang lứa đã trở thành luật sư có tiếng, mở công ty luật riêng, thì Smith vẫn đang dậm chân trong vũng lầy thất nghiệp. Anh bị nhiều công ty luật đưa vào "danh sách đen" vì nhảy việc quá nhiều và hồ sơ năng lực thì gần như chẳng có vụ kiện nào thắng.

Hãy học cách "ở lại" để cho mình cơ hội trưởng thành

Lưu Dũng vốn là một nhân viên văn phòng như bao người ở thành phố Thượng Hải. Anh từng có một người bạn hay phàn nàn. Nào là sếp giao quá nhiều việc, nào là lương không cao, nào là đồng nghiệp thi thoảng cứ soi mói,... Cứ mỗi lần gặp gỡ hoặc trò chuyện qua tin nhắn, cụm từ "nghỉ việc" có thể xuất hiện tới cả trăm lần.

Thông thường, Lưu Dũng chỉ động viên bạn cố lên. Duy chỉ có 1 lần, anh nói khác: "Môi trường như vậy thì nghỉ cũng được nhưng khi đi, ít nhất hãy học được điều gì đó, để bản thân không bị thiệt" .

Câu nói của Lưu Dũng dường như đã giúp người bạn ấy thức tỉnh. Nửa năm sau đó, Lưu Dũng được bạn khoe rằng anh được thăng chức, tăng lương, nhận được sự công nhận từ chính vị sếp mà trước đó bản thân từng ghét bỏ.

Nhà văn Lạc Tường từng nói: "Ai cũng muốn tìm một công việc tốt, nhưng trên đời này không có cái gì là tốt tuyệt đối. Nghỉ việc hay làm tiếp không phải chuyện đáng bàn, vấn đề chính là: Có chăng sang chỗ mới thì vấn đề ở chỗ cũ sẽ buông tha, không đeo bám mình nữa hay không?

Nếu công trả lời là "không chắc", thì nghỉ việc thật là một quyết định vô nghĩa" .

Khi đưa ra quyết định nghỉ việc, người ta thường chỉ nhìn thấy cảm giác được giải thoát ngay tức thì, mà bỏ qua những hệ lụy kéo dài sau đó. Một công việc mới chưa chắc đã có mức lương tốt hơn, ít áp lực, ít thử thách hơn. Nếu bản thân chưa đủ năng lực, chưa đủ trải nghiệm thì dù nghỉ việc và nhảy việc bao nhiêu lần, cảm giác mệt mỏi, chán nản cũng chưa thể kết thúc.

Nói cách khác, bạn có thể rời bỏ một công ty, nhưng ở khoảnh khắc rời đi ấy, nếu năng lực, thái độ không được cải thiện, vẫn quen thói than thở, phản ứng bốc đồng thiếu kiên nhẫn, thì nghỉ việc cũng chỉ là nhảy từ bế tắc này sang một bế tắc khác mà thôi.

