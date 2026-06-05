Một trong hai tân binh mới nhận sao Michelin 2026 là một nhà hàng chỉ vỏn vẹn 4 BÀN

Đây là hai gương mặt mới được MICHELIN Guide Việt Nam 2026 trao 1 sao danh giá, góp phần nâng tổng số nhà hàng đạt sao MICHELIN tại Việt Nam lên con số 11 lần đầu tiên trong lịch sử.

Lễ công bố MICHELIN Guide Việt Nam 2026 vừa ghi nhận một cột mốc đáng chú ý của ngành ẩm thực trong nước khi lần đầu tiên số lượng nhà hàng đạt 1 sao MICHELIN chạm mốc hai chữ số.

Tối 4/6, tại Hà Nội, MICHELIN Guide Việt Nam 2026 chính thức xướng tên những nhà hàng xuất sắc nhất cả nước

Trong số 11 nhà hàng được vinh danh năm nay, hai cái tên mới xuất hiện là ONVIT tại Hà Nội và Upstairs tại TP.HCM đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của giới sành ăn.

Điểm đặc biệt nằm ở chỗ, hai nhà hàng này đại diện cho hai hướng tiếp cận hoàn toàn khác nhau, nhưng đều chinh phục được những tiêu chuẩn khắt khe nhất của hệ thống đánh giá ẩm thực danh giá bậc nhất thế giới.

Nếu ONVIT mang đến một góc nhìn mới về ẩm thực Hàn Quốc đương đại tại Việt Nam thì Upstairs lại kể câu chuyện về văn hóa ẩm thực miền Trung bằng ngôn ngữ của fine dining hiện đại.

Tại Hà Nội, ONVIT trở thành nhà hàng ẩm thực Hàn Quốc đương đại đầu tiên tại Việt Nam được trao 1 sao MICHELIN. Đây được xem là dấu mốc quan trọng không chỉ đối với riêng nhà hàng mà còn đối với sự phát triển của dòng ẩm thực quốc tế chất lượng cao tại Việt Nam.

ONVIT là nhà hàng ẩm thực Hàn Quốc đương đại đầu tiên tại Việt Nam đạt 1 sao MICHELIN, nổi bật với thực đơn tasting kết hợp tinh hoa Hàn Quốc và nguyên liệu Việt Nam cao cấp (Ảnh: IG)

Dưới sự dẫn dắt của đầu bếp Joon Hyuk Chi, ONVIT xây dựng thực đơn tasting kết hợp giữa tinh thần truyền thống Hàn Quốc và nguồn nguyên liệu cao cấp của Việt Nam. Thay vì sao chép nguyên bản các món ăn quen thuộc, nhà hàng lựa chọn cách tiếp cận sáng tạo hơn: giữ lại linh hồn của ẩm thực Hàn Quốc nhưng diễn giải bằng những nguyên liệu, kỹ thuật và cảm hứng địa phương.

Trong bối cảnh thực khách ngày càng tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ thay vì các món ăn quen thuộc, ONVIT đã tạo ra được dấu ấn riêng bằng cách biến mỗi bữa ăn thành một hành trình khám phá văn hóa và hương vị.

Ở chiều ngược lại, tân binh còn lại của danh sách năm nay là Upstairs tại TP.HCM lại gây tò mò bởi quy mô vô cùng khiêm tốn. Không gian nhà hàng chỉ có vỏn vẹn bốn bàn ăn, nằm phía trên một wine bar.

Giữa một thị trường nơi nhiều nhà hàng cao cấp đầu tư mạnh tay vào không gian sang trọng, thiết kế xa hoa và sức chứa lớn, Upstairs lại đi theo hướng hoàn toàn khác: nhỏ, riêng tư và tập trung tối đa vào trải nghiệm cá nhân hóa.

Upstairs gây ấn tượng với không gian chỉ 4 bàn ăn và thực đơn tasting hiện đại mang đậm dấu ấn ẩm thực miền Trung của đầu bếp (Ảnh: FB)

Đứng sau mô hình này là đầu bếp Hiệp Trương, người lựa chọn đưa những ký ức và hương vị miền Trung Việt Nam vào các thực đơn tasting hiện đại. Những món ăn quen thuộc của vùng đất miền Trung được tái hiện dưới góc nhìn mới, kết hợp kỹ thuật chế biến tinh tế và cách trình bày đậm chất đương đại.

Việc Upstairs được trao 1 sao MICHELIN cho thấy các thẩm định viên không chỉ đánh giá chất lượng món ăn mà còn ghi nhận những câu chuyện, bản sắc và tư duy sáng tạo đứng sau mỗi trải nghiệm ẩm thực.

Sự xuất hiện của ONVIT và Upstairs cũng phản ánh một xu hướng đáng chú ý trong ngành nhà hàng Việt Nam hiện nay. Nếu trước đây, các nhà hàng cao cấp thường tập trung vào việc phục dựng các nền ẩm thực nổi tiếng thế giới hoặc tái hiện món Việt theo phong cách truyền thống, thì thế hệ đầu bếp mới đang lựa chọn con đường khác.

Họ mang theo kinh nghiệm quốc tế, kỹ thuật hiện đại nhưng đồng thời quay trở về khai thác những giá trị bản địa, từ nguyên liệu, ký ức văn hóa cho tới câu chuyện vùng miền. Chính sự giao thoa này đang tạo nên diện mạo mới cho ẩm thực Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Không phải ngẫu nhiên mà MICHELIN Guide năm nay đánh giá Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới. Hai ngôi sao mới dành cho ONVIT và Upstairs không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực của các đầu bếp và đội ngũ nhà hàng, mà còn là tín hiệu cho thấy ngành ẩm thực Việt Nam đang ngày càng trưởng thành, đa dạng và đủ sức cạnh tranh với những điểm đến ẩm thực hàng đầu trong khu vực.

Từ một nhà hàng Hàn Quốc đương đại tại Hà Nội đến một không gian chỉ có bốn bàn ăn ở TP.HCM, hai câu chuyện tưởng chừng rất khác nhau lại cùng hội tụ ở một điểm chung: khát vọng tạo ra những trải nghiệm ẩm thực đẳng cấp thế giới ngay trên đất Việt. Và chính điều đó đã giúp họ ghi tên mình vào danh sách 1 sao MICHELIN 2026 danh giá.