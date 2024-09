Vừa qua, aespa tổ chức thành công concert SYNK: PARALLEL LINE tại Macao, Trung Quốc. Buổi hoà nhạc nằm trong khuôn khổ tour thế giới thứ hai của nhóm nữ nhà SM. Thời gian qua, aespa gây sốt bởi màn trở lại choáng ngợp Supernova và album đầu tay Armageddon. Nhóm lấy lại vị thế số 1 gen 4, từ đây hút thêm không ít fan mới. Do đó, mọi concert của aespa đều được dân tình vô cùng săn đón.

Điều này cũng kéo theo không ít vấn nạn liên quan đến fan cuồng, fan quá khích. Tại concert SYNK : PARALLEL LINE Macao, đã có một bước ngoặt khiến dân tình sợ hãi. Khi aespa đang biểu diễn, một người đàn ông “điên loạn" bất ngờ lao lên sân khấu. Người đàn ông bỗng dưng nhảy khỏi ghế, tìm đến nơi các thành viên aespa chuẩn bị cho show diễn.

Video do người hâm mộ ghi lại ở nhiều góc độ cho thấy sự cuồng quá khích của người đàn ông này. Rất may, đội ngũ an ninh đã sớm can thiệp. Người đàn ông này bị cưỡng chế ra khỏi địa điểm. Các thành viên được đảm bảo an toàn, buổi diễn tiếp tục nhưng vẫn khiến không ít fan hoang mang.

Trừ sự cố kể trên, concert của aespa tại Macao kết thúc thành công tốt đẹp với nhiều khoảnh khắc viral MXH. Người hâm mộ kêu gọi những khán giả dự show nên tự ý thức, hành động có trách nhiệm. Fandom nhấn mạnh sự an toàn cho thần tượng và người hâm mộ là ưu tiên hàng đầu.

Ngày 21/10 tới đây, aespa dự kiến trở lại với mini-album thứ 5 - Whiplash. SM đã “thả hint" về màn comeback choáng ngợp với hình ảnh 4 nữ chiến binh đầy bí ẩn, khiến dân tình đứng ngồi không yên.