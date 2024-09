Số phận 2 nhóm nữ ra mắt dưới “cái bóng" của BLACKPINK

Màn debut chưa như trông đợi của “tân binh nghìn máu" MEOVV

Ngày 6/9 vừa qua, THE BLACK LABEL đã chính thức trình làng nhóm nữ tân binh MEOVV. Debut với đội hình 5 thành viên, có cả “mẫu nhí đẹp nhất thế giới" Ella Gross, MEOVV nhận được sự chú ý từ đông đảo fan Kpop. Là nhóm nữ đầu tiên do chính Teddy - nhà sản xuất “ruột" của YG, từng tạo nên thành công cho BLACKPINK đỡ đầu, MEOVV được đặt trên vai nhiều kỳ vọng to lớn.

MEOVV - ‘MEOW’ M/V

Ở thời điểm giới thiệu đội hình, MEOVV có nhiều lợi thế hơn hẳn khi 5 thành viên có riêng trailer làm nổi bật ngoại hình, khí chất ấn tượng. Ella Gross đã quá nổi tiếng. Thành viên Nhật Anna được đánh giá với visual tiêu chuẩn. Cô mèo thứ 3 Sooin là sự kết hợp giữa Suzy - Lisa. MEOVV còn có một “tiểu Park Min Young” Gawon và một cô nàng “ngậm thìa vàng" với thần thái nhà giàu hiếm có Narin. Tất cả tạo nên một tổ hợp hướng đến sự cao cấp, sang trọng về mặt hình ảnh.

Trailer đầy triển vọng của nhóm MEOVV

5 tân binh nhà THE BLACK LABEL tạo nên một tổ hợp hướng đến sự cao cấp, sang trọng

Tuy nhiên, đến teaser đầu tiên giới thiệu MV debut, MEOVV lại gây thất vọng. Khi đứng chung khung hình, 5 cô mèo lại trở nên nhạt nhoà một cách kỳ lạ. Khán giả lúc này đặt kỳ vọng vào phần âm nhạc, được dự đoán là do Teddy “phù phép".

Trong thâm tâm của nhiều người, ai nấy cũng mong mỏi một ca khúc debut để lại dấu ấn như Boombayah hay Whistle - 2 bản hit huyền thoại tạo nên tân binh khủng long BLACKPINK. Teddy là hit-maker, nhưng không phải khi nào cũng thuyết phục được số đông.

MEOW là một bài hát có nhiều màu sắc "cộp mác" Teddy

Nhưng vẫn chưa thoả mãn được số đông

Với single MEOW, bản phối vẫn mang đặc trưng của Teddy - sôi động, nhiều đoạn nhạc catchy và làm nổi bật tinh thần Hip-hop. Nhưng Teddy không chiếm vai trò lớn trong khâu sản xuất. Ở ca khúc đầu tiên cho nhóm nữ mới, Teddy chỉ tham gia viết lời. Nhạc được đội ngũ của THE BLACK LABEL đảm nhiệm.

“Hình ảnh thời thượng, sang chảnh nhưng nhạc chưa như kỳ vọng" là đa số nhận xét về màn chào sân của nhóm MEOVV

Sau khi MV ra mắt, nhận xét chung của khán giả là “hình ảnh thời thượng, sang chảnh nhưng nhạc chưa như kỳ vọng". Rõ ràng, nếu để so với những bản hit Teddy từng sáng tạo cho BLACKPINK, MEOW không phải là đối thủ. Thậm chí nhiều người còn chê bai Teddy xuống phong độ, “một màu", không còn khả năng tạo hit.

Đây là những lời mỉa mai quen thuộc mỗi khi BLACKPINK ra nhạc mới, nay lại ứng lên sản phẩm của THE BLACK LABEL - nơi Teddy “cầm trịch" vị trí cao nhất.

Sân khấu biểu diễn đầu tiên của MEOVV gây ấn tượng

Vũ đạo được đánh giá cao

Màn debut của MEOVV khiến dân tình hụt hẫng. Không khó để tìm ra bình luận phàn nàn trên các diễn đàn Kpop. Nhưng nói một cách công tâm, ca khúc này không dở đến thế. Vẫn có những khán giả say mê từ lần đầu tiên nghe.

MV debut của nhóm MEOVV mang về 6 triệu views sau 24h đầu, lọt top các BXH nhạc số nội địa ở vị trí khả quan cho một tân binh. Chưa kể, các sân khấu quảng bá cũng mang về phản ứng tích cực nhờ khả năng làm chủ sân khấu đầy tự tin của các cô gái.

BABYMONSTER hứng chịu điều tiếng tương tự

BABYMONSTER có thể nói là nhóm nữ lận đận nhất của YG. 7 cô gái mất gần 1 năm chờ đợi kể từ khi giới thiệu đội hình, 2 thực tập sinh đối diện với nguy cơ mất suất debut mới chính thức ra mắt. Nhưng sóng gió chưa từng ngừng lại. Ở lần đầu debut vào tháng 11/2023, BABYMONSTER thiếu “át chủ bài" Ahyeon vì lý do sức khoẻ.

Màn chào sân với Batter Up của BABYMONSTER bị bỏ bê quảng bá

Ca khúc Batter Up với sự thể hiện của 6 thành viên bị YG đẩy vào xó xỉnh, không được quảng bá đúng cách. Lúc này, YG đang gặp khó khăn khi BLACKPINK đến hạn hợp đồng, G-Dragon chấm dứt thoả thuận độc quyền. BABYMONSTER ra mắt trong sự vội vã. MV quay đóng hộp, trang phục, tạo hình bị đánh giá lỗi thời. Và âm nhạc, không có Teddy.

Tháng 4/2024, Ahyeon chính thức quay trở lại. BABYMONSTER ra mắt mini album đầu tay. Yang Hyun Suk giới thiệu sản phẩm này là “màn debut chính thức" của 7 cô quỷ nhỏ. Nhiều fan Kpop dè bỉu YG, cho rằng vì màn debut đầu tiên quá thất bại nên mới có sự “quay xe" này. Theo đó, Sheesh được chọn là title quảng bá đầu tiên cho BABYMONSTER.

Sheesh không phải là title đáng mong đợi

Bài hát tiếp tục gây tranh cãi. Lần đầu tiên, nhạc của nhóm nữ nhà YG bị khán giả Hàn Quốc “ghẻ lạnh". Ca khúc chủ đề Sheesh không lọt vào bất cứ nền tảng nhạc số nào ở thời điểm phát hành.

Phép màu xảy đến khi BABYMONSTER chứng minh thực lực qua các sân khấu live. Nhóm được công chúng ngợi khen bởi bộ kỹ năng ổn định, khả năng hát live đứng đầu thế hệ. Tuy nhiên, âm nhạc vẫn là điểm trừ. Những bản phối theo chủ nghĩa tối đa ồn ào, đậm chất YG nhưng cũ kỹ là tất cả ấn tượng của dân Hàn về nhạc BABYMONSTER.

BABYMONSTER "lội ngược dòng" nhờ sức hút tự thân của nhóm

Đương nhiên, BABYMONSTER bị so sánh với BLACKPINK. Tạp chí âm nhạc Anh Quốc NME còn gọi BABYMONSTER là “nỗ lực tái tạo BLACKPINK một cách rỗng tuếch". YG hứng chịu đủ lời chê bai, châm biếm từ truyền thông quốc tế, vì mini album đầu tay cho BABYMONSTER là một sự đi lùi về mặt âm nhạc.

Số phận của hai nhóm nữ debut dưới danh tiếng của BLACKPINK

Teddy không làm nhạc cho BABYMONSTER, BABYMONSTER bị chê. Nhưng đến “con đẻ" của Teddy là MEOVV - nhóm vẫn bị đánh giá thấp vì ca khúc đầu tay “nghe chưa Teddy lắm". Có thể thấy, khán giả đang đặt tiêu chuẩn kép lên 2 nhóm nữ tân binh, chỉ vì một sự chung đụng là “phải như BLACKPINK thứ hai”. 5 cô mèo trở thành đối thủ bất đắc dĩ của 7 cô quỷ nhỏ nhà YG.

Cả MEOVV

... và BABYMONSTER đều bị gắn mác "em gái BLACKPINK"

Một topic đang cực kỳ viral trên các diễn đàn Kpop, so sánh sản phẩm debut của hai nhóm MEOVV và BABYMONSTER. Những bình luận nhận được lượt tương tác cao liên quan đến chủ đề này đều có chung 1 ý - nhận xét MEOVV và BABYMONSTER không bằng BLACKPINK.



Bình luận của cư dân mạng Hàn về MEOVV và BABYMONSTER:

- Cả hai đều khiến mình thất vọng so với mong đợi. Không có điểm nhấn gì cả. Nhìn vào điều này thì có vẻ như YG đã hết thời nhờ vào bài hát. Không, bài hát này giống như chỉ nhờ vào cái tiếng tăm của BLACKPINK thôi.

- Có một bạn trong nhóm MEOVV có biểu cảm tốt, phần rap cũng có cảm giác khá ấn tượng, nhưng tổng thể cả nhóm lại khá nhạt nhòa.



- Nhưng mà BAEMON dường như làm tốt hơn, dù là rap hay vocal. Còn về vũ đạo thì... thật sự rất tệ. Cái phần bước chân lố bịch đó... Thật sự mình đã rất tức giận khi xem. Nhưng rồi sau đó lại tìm kiếm lại để xem họ làm tốt đến mức nào và mình đã bị bất ngờ. Còn MEOVV thì vẫn chưa chắc, phải xem thêm sân khấu biểu diễn thì mới biết những cô gái có thể hiện được hay không. Cả hai không hẳn là tệ.



- So với Batter Up thì MEOVV vẫn tốt hơn haha. Batter Up có phần yếu đuối quá, thật sự là sốc…



- Ưu điểm của Teddy Group là vì Teddy là nhà sản xuất chính nên kỳ vọng rất cao, nhưng phần sáng tác dường như khá yếu... Cảm giác không có tính hệ thống, khá rời rạc.



- Cả hai đều theo đúng hướng đi của BLACKPINK, nhưng là BLACKPINK ở giai đoạn sau chứ không phải lúc mới debut.



- Kể cả BLACKPINK có chia làm đôi thì vẫn tốt hơn cả hai nhóm này.



- Đây là hệ quả của việc debut dưới danh tiếng của BLACKPINK.



Debut dưới danh tiếng BLACKPINK, BABYMONSTER và MEOVV có nhiều lợi thế để nổi tiếng, nhưng đi kèm là không ít áp lực

Cả hai nhóm nữ tân binh đều có liên kết đặc biệt với danh xưng “em gái BLACKPINK". Bởi lẽ, ekip tạo nên MEOVV và BABYMONSTER xuất thân từ đế chế giải trí đã sản xuất ra nhóm nữ toàn cầu. Và cũng vì điều này, cả hai tân binh phải gánh vác một trách nhiệm vô hình - thoả mãn yêu cầu của khán giả về một nhóm nữ có thể kế tục danh tiếng BLACKPINK.



Debut dưới danh tiếng BLACKPINK, BABYMONSTER và MEOVV có nhiều lợi thế để nổi tiếng, nhưng đi kèm là không ít áp lực. Vì sức ảnh hưởng quá lớn của đàn chị, hai nhóm nữ mới hứng chịu sự đánh giá khắt khe đến mức cực đoan.

MEOVV

... và BABYMONSTER còn cả hành trình dài để chứng minh

Có một điều phải nhìn nhận rõ, mỗi nhóm nhạc nữ có một concept, câu chuyện âm nhạc riêng. Dù chung công ty, nhiều tài nguyên được kế thừa, nhưng việc tạo ra một nhóm mới lặp lại toàn bộ tinh hoa của nhóm đi trước là điều không thể.

BABYMONSTER và MEOVV còn rất nhiều thời gian để tự đi con đường của mình. Người ta có lẽ không hụt hẫng đến thế, nếu không áp dụng tiêu chuẩn BLACKPINK để đánh giá toàn bộ hành trình của BABYMONSTER và MEOVV.