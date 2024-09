Danh sách nghệ sĩ thắng giải TMA 2024:

Daesang: aespa

Hot Stage of the Year: Kim Jae Joong

Bonsang Artist of the Year: TWS, NiziU, Kim Jae Joong, NewJeans, aespa, JO1, ITZY

Next Leader: TWS, NCT Wish

Global Hot Trend: EVNNE, nSSIGN, xikers, KISS OF LIFE

Global Generation: Kep1er, &TEAM

Hottest Award: NEXZ, UNIS

Hot-Potential: woo!ah!, YOUNG POSSE

World Best Performer: NewJeans, ITZY

Listener's Choice: aespa

Today's Choice: TWS

Worldwide Icon: NewJeans

Best Music Spring: V (BTS) - FRI(END)S

Best Music Summer: Lim Young Woong - Home

Best Music Winter: Lim Young Woong - Do Or Die

Musinsa Popularity: NewJeans

TMA Popularity: JO1

Fan N Star Choice: PLAVE, Lim Young Woong

Fan N Star Four Star: Stray Kids

Angel N Star: Lim Young Woong