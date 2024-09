Ngày 7/9, lễ trao giải thường niên The Fact Music Awards 2024 (TMA) đã diễn ra buổi đầu tiên tại Seoul, Hàn Quốc. Đây là một trong những giải thưởng lớn được tổ chức sớm nhất trong chuỗi những lễ trao giải cuối năm của Kpop. Tại The Fact Music Awards ngày đầu tiên, nhiều giải thưởng phụ cùng Bonsang đã được trao.

Kim Jae Joong thắng 2 giải thưởng tại TMA 2024 D-1

Đáng chú ý, Kim Jae Joong - cựu thành viên DBSK cũng được xướng tên sau nhiều năm hoạt động âm nhạc mờ nhạt vì tranh chấp với SM. Kim Jae Joong thắng 2 giải Artist of the Year và Hot Stage of the Year trong ngày đầu của TMA 2024.

Nhan sắc không tuổi khiến dân tình kinh ngạc

Sân khấu cực cháy của Kim Jae Joong tại TMA 2024

Bên cạnh đó, Kim Jae Joong còn mang đến TMA 2024 sân khấu biểu diễn 3 ca khúc mới. Khoảnh khắc lên sân khấu, Kim Jae Joong khiến dân tình choáng ngợp bởi visual “lão hoá ngược". Nụ cười tươi cùng làn da sáng bóng không tì vết giúp anh toả sáng, không hề kém cạnh những hậu bối tuổi đôi mươi. Topic về diện mạo không tuổi của Kim Jae Joong thu hút nhiều tương tác trên các diễn đàn Kpop.

Cận cảnh visual vạn người mê

Không hề có dấu hiệu tuổi tác khi đứng cạnh các hậu bối

Trước đó, nhan sắc Kim Jae Joong cũng đã gây sốt trong show diễn đầu tiên tại Việt Nam hồi tháng 4 năm nay. Không hổ danh là biểu tượng visual đời đầu, Kim Jae Joong giữ vững phong độ. Ở tuổi 38, Kim Jae Joong như “miễn nhiễm” với tuổi tác, thậm chí còn trẻ trung hơn.

Tuổi 38 của Kim Jae Joong vẫn "cân trọn" tạo hình nhí nhảnh

Hoá thân thành học sinh cực ngọt

2024 là năm Kim Jae Joong hoạt động vô cùng năng nổ. Anh thực hiện hai chuyến lưu diễn châu Á, trở lại quảng bá trên các show âm nhạc. Sắp tới vào ngày 14/9, Kim Jae Joong sẽ tổ chức concert thứ 2 tại Việt Nam trong năm nay. Kim Jae Joong chia sẻ, đây là thời điểm anh bắt đầu lại mọi thứ, sau nhiều năm chững lại trong sự nghiệp âm nhạc vì biến cố tan rã nhóm. Không còn “thù hằn" với công ty cũ SM, Kim Jae Joong muốn viết lên tương lai mới rực rỡ hơn ở công ty do chính mình đứng đầu.