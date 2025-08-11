Một giải pháp cải thiện toàn diện da dầu mụn cho tuổi trưởng thành

Sự thật về tình trạng mụn ở tuổi trưởng thành

Tưởng chừng như da mụn là một vấn đề nhức nhối chỉ với tuổi dậy thì, nhưng trên thực tế, hơn 55% người phụ nữ Việt Nam từ độ tuổi 25-35 cũng đang đau đầu với làn da dầu mụn với các vấn đề khác như vết thâm sau mụn dai dẳng, lỗ chân lông to, da tiết nhiều dầu nhờn… Ngoài nguyên nhân do da tiết nhiều dầu nhờn dư thừa gây bít tắc lỗ chân lông, nguyên nhân gây dầu mụn ở tuổi trưởng thành còn do các yếu tố khác như căng thẳng kéo dài, thiếu ngủ, mất cân bằng nội tiết tố, ô nhiễm môi trường,... hoặc sử dụng sản phẩm chăm sóc da chưa phù hợp

Giải pháp cải thiện tình trạng da dầu mụn toàn diện cho tuổi trưởng thành

Hiểu rằng tình trạng da mụn ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý và sự tự tin bên trong mỗi người, Bioderma ra mắt sản phẩm Sébium Serum - dưỡng chất cải thiện da dầu mụn trưởng thành với hiệu quả sau 7 ngày.

Sébium Serum chứa công thức đột phá với NAG (Acetyl Glucosamine) - Một loại đường mô phỏng sinh học có độ dung nạp cao cho làn da dầu mụn nhạy cảm. Đây là một thành phần đa nhiệm có khả năng giảm sản xuất sắc tố melanin, từ đó giúp giảm vết thâm mụn và làm đều màu da. NAG còn kích thích HA (Hyaluronic Acid) nội sinh, cấp ẩm sâu cho da trong suốt 8 tiếng, khiến da căng mướt và mịn màng trông thấy.

Bên cạnh đó, Sébium Serum còn có thành phần BHA (Salicylic Acid), giúp làn da thông thoáng và ngăn ngừa bít tắc lỗ chân lông. Đồng thời, công nghệ FLUIDACTIV™ còn giúp tinh chỉnh lượng bã nhờn trên da, chống oxy hóa và hạn chế hình thành nhân mụn mới.

Sébium Serum với kết cấu mỏng nhẹ, thấm nhanh, không bết rít, phù hợp với làn da dầu mụn, mang đến hiệu quả rõ rệt sau 7 ngày sử dụng, hứa hẹn sẽ là một sản phẩm không thể thiếu trong thói quen hàng ngày cho làn da dầu mụn trưởng thành. Để tối ưu hiệu quả của sản phẩm, người dùng có thể bắt đầu chu trình chăm sóc da bằng nước tẩy trang Micellar Sébium H2O, chăm sóc chuyên sâu để cải thiện da dầu mụn với Sébium Serum, và cuối cùng là kem dưỡng cho da dầu mụn với Sébium Sensitive.