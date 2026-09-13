Một cú ngã xe đạp khiến bé gái 9 tuổi phải mở sọ cấp cứu

Một cú ngã xe đạp tưởng chừng không quá nghiêm trọng khiến bé gái 9 tuổi ở Phú Thọ bị chấn thương sọ não, tụ máu ngoài màng cứng và phải phẫu thuật mở sọ lấy máu tụ.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận bé gái N.N.M. (9 tuổi, trú tại phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ) bị chấn thương sọ não sau khi ngã xe đạp.



Sau tai nạn, bé xuất hiện đau đầu, đau người, buồn nôn. Theo dõi tại nhà, gia đình nhận thấy các triệu chứng có dấu hiệu tăng dần bất thường nên đưa trẻ đến bệnh viện thăm khám chuyên sâu.

Tại bệnh viện, bệnh nhi tỉnh táo, Glasgow 14 điểm, các chỉ số sinh tồn ổn định. Tuy nhiên, kết quả chụp cắt lớp vi tính (CLVT) sọ não cho thấy trẻ bị tụ máu ngoài màng cứng vùng trán - thái dương.

Theo các bác sĩ, đây là tình trạng cấp cứu ngoại khoa. Nếu khối máu tụ tiếp tục lớn, áp lực nội sọ có thể tăng, chèn ép mô não, dẫn đến nguy cơ tụt não, hôn mê sâu, tổn thương thần kinh vĩnh viễn, thậm chí tử vong nếu không được can thiệp kịp thời.

Sau khi thăm khám, bệnh nhi được chẩn đoán chấn thương sọ não và chỉ định phẫu thuật mở sọ lấy máu tụ.

Bé N.N.M. sau khi được phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Chị L.T.K.X., mẹ bệnh nhi, cho biết khi bác sĩ thông báo con bị chấn thương sọ não và cần phẫu thuật, gia đình rất lo lắng. "Cả nhà không ai nghĩ chỉ một lần con bị ngã xe đạp lại có thể gây ra tình trạng nghiêm trọng đến vậy", chị chia sẻ.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi tỉnh táo, nhận biết tốt, các triệu chứng sau chấn thương từng bước cải thiện. Sau một tuần điều trị, trẻ hồi phục tích cực, có thể tự đi lại nhẹ nhàng, vui vẻ trò chuyện và tương tác với bố mẹ.

BSCKII Phan Thanh Hải, Phó Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, cho biết chấn thương sọ não ở trẻ em cần được đánh giá thận trọng bởi biểu hiện ban đầu đôi khi không phản ánh đầy đủ mức độ tổn thương.

Điều đáng nói sau phẫu thuật, người bệnh tỉnh táo, nhận biết tốt, các triệu chứng sau chấn thương từng bước cải thiện. Sau một tuần điều trị, người bệnh đã hồi phục tích cực, có thể tự đi lại nhẹ nhàng, vui vẻ trò chuyện và tương tác với bố mẹ.

Với trường hợp N.N.M., việc gia đình đưa trẻ đến bệnh viện khi nhận thấy các triệu chứng bất thường đã giúp phát hiện sớm tổn thương nội sọ và can thiệp kịp thời.

BSCKII Phan Thanh Hải khuyến cáo, sau khi trẻ bị ngã hoặc va đập vùng đầu, phụ huynh cần theo dõi sát tình trạng sức khỏe và những thay đổi bất thường của trẻ, kể cả khi trẻ đã được thăm khám ban đầu.

Cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được đánh giá lại nếu xuất hiện các dấu hiệu:

Đau đầu xuất hiện hoặc tăng dần.

Nôn nhiều, nôn liên tục hoặc tái diễn.

Lơ mơ, ngủ nhiều bất thường hoặc khó đánh thức.

Co giật.

Thay đổi hành vi, giao tiếp hoặc nhận thức.

Yếu, tê tay chân, đi lại khó khăn hoặc mất thăng bằng.

Đặc biệt, nếu các triệu chứng không thuyên giảm mà có xu hướng tăng lên, phụ huynh không nên chủ quan mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.