Đang ăn tối, người đàn ông 56 tuổi bất ngờ ngã quỵ

Bệnh viện Nhân dân Gia định (Tp.HCM) cho biết vừa cứu sống thành công bệnh nhân ngừng tim hơn 60 phút.

Bệnh nhân là ông T.P.L. (ngụ phường Bến Thành, Tp.HCM).

Trước đó, ông L. đang ăn tối cùng gia đình thì bất ngờ ngã quỵ, mất ý thức, không đáp ứng. Người thân lập tức gọi Trung tâm Cấp cứu 115, đồng thời tiến hành hồi sinh tim phổi tại chỗ.

Trong khoảng 15 phút chờ ê-kíp cấp cứu đến, người nhà liên tục ép ngực cho bệnh nhân. Khi ê-kíp Trung tâm Cấp cứu - Hồi sức, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở phường Sài Gòn tiếp cận, ông L. vẫn trong tình trạng ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp, nghi do rối loạn nhịp thất nguy hiểm.

Các bác sĩ lập tức triển khai hồi sinh tim phổi nâng cao, kiểm soát đường thở, hỗ trợ hô hấp, sử dụng thuốc và duy trì hồi sức liên tục trong quá trình đưa bệnh nhân đến bệnh viện.

Sau hơn 50 phút hồi sức, tuần hoàn tự phát của người bệnh được khôi phục. Tuy nhiên đưa trái tim đập trở lại mới chỉ là bước đầu của hành trình.

Các bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Tại Trung tâm cấp cứu - hồi sức, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở Sài Gòn, người bệnh được tiếp tục hồi sức sau ngừng tim toàn diện với thở máy, hỗ trợ huyết động, kiểm soát thân nhiệt và theo dõi sát chức năng tim, não, thận cùng các cơ quan quan trọng.

Đánh giá chuyên sâu sau hồi sức ghi nhận người bệnh có bệnh cơ tim giãn với chức năng co bóp của tim giảm đáng kể, LVEF (chỉ số thể hiện khả năng bơm máu của quả tim) khoảng 30%.

Đây là tình trạng cơ tim bị giãn, suy yếu và giảm khả năng bơm máu. Trên nền bệnh lý này, người bệnh có nguy cơ xuất hiện rối loạn nhịp thất nguy hiểm, có thể khiến tim đột ngột mất khả năng bơm máu và dẫn đến ngừng tuần hoàn.

Đây cũng là yếu tố khiến quá trình điều trị không dừng lại ở việc hồi sức thành công sau ngừng tim, mà còn phải tiếp tục đánh giá nguyên nhân rối loạn nhịp, điều trị tối ưu suy tim và bệnh cơ tim nền, đồng thời xây dựng chiến lược dự phòng nguy cơ tái phát rối loạn nhịp thất và đột tử tim.

Sau thời gian ngừng tuần hoàn kéo dài, chức năng thận của bệnh nhân cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các bác sĩ phải điều trị thay thế thận liên tục để kiểm soát dịch, điện giải và các rối loạn chuyển hóa trong giai đoạn nguy kịch.

Hai ngày sau, huyết động và chức năng các cơ quan của người bệnh dần cải thiện, không còn cần điều trị thay thế thận liên tục. Đến ngày thứ tư, ông được ngưng thuốc vận mạch, cai máy thở và rút ống nội khí quản thành công. Khoảng 1 tuần sau biến cố, ông L. tỉnh táo, tiếp xúc tốt và có thể tự đi lại.

Bác sĩ chuyên khoa II Võ Thúy Vân, Quản lý điều hành khoa Cấp cứu - Hồi sức, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở phường Sài Gòn, cho biết trường hợp này cho thấy vai trò quan trọng của những phút đầu tiên khi một người bị ngừng tim.

Theo bác sĩ Vân, khi phát hiện người bệnh đột ngột bất tỉnh và không thở bình thường, người chứng kiến cần gọi Trung tâm Cấp cứu 115 và bắt đầu hồi sinh tim phổi ngay. Việc ép ngực sớm, liên tục và hạn chế gián đoạn có thể giúp duy trì dòng máu đến não và các cơ quan quan trọng, tạo cơ hội để bệnh nhân tiếp tục được hồi sức chuyên sâu.

Với ông L., những lần ép ngực đầu tiên của người thân đã giúp duy trì cơ hội sống trong thời gian chờ ê-kíp cấp cứu chuyên nghiệp tiếp nhận.

Ngừng tim không phải lúc nào cũng là dấu chấm hết. Nhận biết sớm, gọi 115 và hồi sinh tim phổi ngay tại chỗ có thể quyết định cơ hội sống của người bệnh.