Chỉ với một cốc nước ấm mỗi ngày nhưng uống đúng cách, bạn sẽ ngày càng khỏe hơn và đẹp hơn.

Khoảng thời gian 6 đến 8 tiếng chìm vào giấc ngủ ban đêm là lúc cơ thể hoàn toàn không được bổ sung chất lỏng, dẫn đến trạng thái mất nước nhẹ khi thức dậy. Bạn nên duy trì thói quen uống nước ấm ngay lúc bình minh. Việc này không chỉ bù lại lượng nước đã mất mà còn đóng vai trò như một cú kích hoạt hệ tiêu hóa, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và giúp cơ thể khởi động ngày mới tràn đầy năng lượng.

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Đặc biệt, thói quen đơn giản này mang những giá trị sức khỏe bất ngờ:

Làm sạch đường ruột và ngăn ngừa táo bón

Theo chuyên gia dinh dưỡng Tammy Lakatos Shames và Lyssie Lakatos (Mỹ) khuyến khích mọi người nên uống đủ nước ấm để làm mềm phân cực nhanh, kích thích nhu động ruột co bóp nhẹ nhàng. Nhờ đó, quá trình đại tiện buổi sáng diễn ra vô cùng thuận lợi. Mất nước là nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng táo bón mạn tính, và việc duy trì ly nước ấm đầu ngày chính là giải pháp tự nhiên giúp tiêu hóa luôn trơn tru.

Đào thải muối thừa, đánh bay cảm giác chướng bụng

Thói quen tiêu thụ đồ ăn nhiều gia vị hay thực phẩm giàu đường, muối vào buổi tối hôm trước thường khiến cơ thể bị tích nước, gây ra cảm giác nặng bụng, sưng phù khi ngủ dậy. Nước ấm vào buổi sáng đóng vai trò cân bằng lại lượng chất lỏng, hỗ trợ thận đào thải bớt natri và đường dư thừa ra ngoài, giải phóng vùng bụng khỏi cảm giác chướng khó chịu.

Thúc đẩy cơ chế thanh lọc tự nhiên qua da

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Nhiệt độ nhẹ từ nước ấm giúp thân nhiệt tăng nhẹ, kích thích tuyến mồ hôi hoạt động nhẹ nhàng. Da là cơ quan có diện tích lớn nhất trên cơ thể, do đó việc bài tiết qua mồ hôi là một trong những con đường hỗ trợ đào thải cặn bã và nhiệt dư thừa rất tự nhiên, giúp làn da tươi tắn và cơ thể nhẹ nhõm hơn.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giải tỏa căng thẳng

Nước ấm có tác dụng xoa dịu dây thần kinh, giúp tinh thần thư thái ngay từ sớm. Điều này đặc biệt có lợi cho những người hay gặp căng thẳng hoặc có thói quen ăn uống vô độ do áp lực tâm lý. Bổ sung nước trước bữa ăn sáng khoảng 30 phút còn tạo cảm giác no nhẹ, giúp bạn dễ dàng kiểm soát lượng thực phẩm tiêu thụ mà không gây áp lực cho dạ dày.

Ngoài buổi sáng khi thức dậy, nên uống nước lúc nào?

Bên cạnh ly nước ấm ngay khi ngủ dậy, bạn nên phân bổ lượng nước hợp lý trong suốt cả ngày để duy trì trạng thái hydrat hóa hoàn hảo. Có nghĩa là bạn chia lượng nước uống trong ngày ra làm nhiều lần, rải rác cả ngày dài. Trong đó, có 3 thời điểm uống nước quan trọng với sức khỏe không thua gì buổi sáng khi vừa thức dậy:

- Nên uống 1 cốc nước trước bữa ăn khoảng 30 phút để hỗ trợ chất xơ hoạt động tốt hơn, hạn hạn chế ăn quá nhiều. Tránh uống quá nhiều nước ngay trong lúc đang ăn vì dễ làm loãng dịch vị tiêu hóa.

- Hãy chủ động bổ sung một ly nước ấm vào đầu giờ chiều khi cảm thấy uể oải, mất tập trung hoặc chực chờ cơn đau đầu thay vì tìm đến cà phê hay đồ ngọt.

- Đảm bảo bổ sung đủ nước trước, trong và sau khi vận động thể thao để ngăn ngừa chuột rút, hỗ trợ phục hồi cơ bắp và bù đắp lượng mồ hôi đã thoát ra.

Uống nước ấm buổi sáng thế nào mới tốt?

Nghe thì đơn giản nhưng vẫn có những người mắc sai lầm khi uống nước ấm buổi sáng. Nếu muốn thói quen này phát huy tối đa hiệu quả, có vài lời khuyên mà bạn cần nhớ đấy nhé!

Về liều lượng, Viện Y học Mỹ khuyến khích phụ nữ nên bổ sung tổng cộng khoảng 2,3L nước và nam giới cần khoảng 3,3L nước mỗi ngày. Riêng vào thời điểm vừa thức dậy, lượng nước lý tưởng để uống là từ 250ml đến 500ml (khoảng 1 đến 2 cốc nhỏ) khi bụng còn rỗng. Uống đúng mức này giúp kích thích hệ tiêu hóa mà không làm căng quá mức dạ dày hay gây áp lực lên thận.

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Về nhiệt độ, mức nước chuẩn xác nhất được các chuyên gia khuyên dùng là nước ấm từ 40 độ C đến 50 độ C. Mức nhiệt này tương đương với nhiệt độ cơ thể, đủ để làm ấm đường ruột và thúc đẩy tuần hoàn máu. Tuyệt đối không uống nước quá nóng từ 65 độ C trở lên vì nhiệt độ này có thể làm tổn thương lớp niêm mạc thực quản, làm tăng nguy cơ xuất hiện các biến đổi bất thường ở tế bào dẫn đến ung thư thực quản.

Về cách uống, bạn hãy ngồi thẳng lưng và uống từng ngụm nhỏ chậm rãi thay vì đứng hoặc uống hết một hơi quá nhanh. Việc uống từ từ giúp nước hòa trộn với nước bọt có tính kiềm trong khoang miệng, giúp trung hòa axit trong dạ dày và hỗ trợ ruột hấp thụ dưỡng chất nhẹ nhàng hơn. Tốt nhất là uống nước lọc ấm, nhưng cũng có thể thêm một chút chanh, gừng hay mật ong tùy tình trạng sức khỏe nhé!

Tổng hợp