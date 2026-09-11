Chiêu trò dẫn dụ tiêm Botox ‘chui’, gây biến chứng nhược cơ

Tiêm Botox là phương pháp xóa nếp nhăn không phẫu thuật được nhiều người ưa chuộng. Đánh vào nhu cầu lớn này, nhiều người không có chuyên môn đã cố tình chèo kéo, tự ý thực hiện thủ thuật vốn chỉ được phép thực hiện bởi bác sĩ có chứng chỉ nghề.

Video: Không phải bác sĩ nhưng người phụ nữ tên N.T.A.V. vẫn tiêm Botox cho khách hàng

Bị nhược cơ vì tin quảng cáo

Báo Tiền Phong vừa nhận được đơn phản ánh của bà P.T.Y. (ngụ tại phường Minh Phụng, TPHCM) về việc bà bị một người không có chuyên môn y tế dẫn dụ, gây biến chứng sau khi tiêm Botox.

Theo đơn phản ánh, sau khi thấy quảng cáo dịch vụ làm đẹp trên mạng xã hội, bà Y. liên hệ với người phụ nữ tên N.T.A.V. và được hẹn đến Bệnh viện Thẩm mỹ Medika (đường 3/2, phường Hòa Hưng, TPHCM).

"Khi tôi đến nơi, người này đón và mời tôi vào trong bệnh viện để tư vấn một loạt dịch vụ. Do tin tưởng đây là bệnh viện thẩm mỹ lớn, uy tín nên tôi đã đồng ý tiêm Botox", bà Y. nhớ lại.

N.T.A.V. tiêm Botox cho chị H.

Tuy nhiên, thay vì thực hiện dịch vụ làm đẹp tại chỗ, người tư vấn lại hướng dẫn khách hàng chuyển sang một địa chỉ khác nằm trên đường Sư Vạn Hạnh (phường Hòa Hưng, TPHCM).

Nghĩ rằng đây là chi nhánh của bệnh viện, nạn nhân tin tưởng đi theo. Tại đây, bà Y. được ông V.C.H.P. trực tiếp tiêm Botox, đồng thời chuyển toàn bộ tiền dịch vụ vào tài khoản cá nhân của người tư vấn theo yêu cầu.

Chỉ một ngày sau thủ thuật, vùng mắt của nạn nhân bắt đầu sụp xuống, đau hai bên hốc mắt và rất khó mở. Phản ánh tình trạng bất thường này, bà Y. chỉ nhận được lời trấn an rằng "đây là phản ứng bình thường, chườm nóng 2-3 ngày sẽ khỏi". Làm theo hướng dẫn nhưng bệnh biến chuyển ngày càng nặng, bà Y. buộc phải đến Bệnh viện Thống Nhất thăm khám. Bác sĩ tại bệnh viện kết luận bệnh nhân bị nhược cơ do biến chứng sau tiêm Botox.

“Sự việc ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ của tôi. Vì được dẫn vào sảnh của bệnh viện thẩm mỹ lớn mà không ai nói gì nên tôi tin tưởng cô V. làm việc tại bệnh viện”, bà Y. bức xúc nói.

Bác sĩ tại Bệnh viện Thống Nhất kết luận bệnh nhân bà P.T.Y. bị nhược cơ do biến chứng sau tiêm Botox

Nghiêm trọng hơn, bà V. này còn trực tiếp tiêm cho bệnh nhân dù không có chuyên môn y tế. Vào tháng 8, cũng tin tưởng lời quảng cáo, bà H. (ngụ phường Cầu Kiệu, TPHCM) được bà V. dẫn tới Bệnh viện Thẩm mỹ Medika để tư vấn về dịch vụ tiêm Botox nhưng sau đó lại được dẫn tới địa chỉ khác trên đường Sư Vạn Hạnh.

“Em không phải là bác sĩ. Các dịch vụ như làm ngực, làm mũi thì em giới thiệu bác sĩ khác cho chị làm, còn tiêm những thứ này thì em làm cho chị”, bà V. nói với khách hàng.

Khi khách hàng đồng ý tiêm Botox, chị này dẫn lên trên tầng trên của toà nhà. Tại đây, bà V. pha Botox với một dung dịch màu trắng rồi trực tiếp tiêm lên mặt bà H. Xong việc, bà H. phải trả 4 triệu đồng qua tài khoản cá nhân của V.

“Nó (Botox – PV) có nhiều công dụng lắm, nó có thể trị hôi nách cho chị nữa. Nhưng 6 tháng chị phải chích lại. Hôm nay em tiêm cho chị ít, nếu có vấn đề gì thì em tiêm dặm thêm cho”, V. nói với bà H.

Chiêu trò lấy lòng tin

Trả lời Tiền Phong, ông Nguyễn Hoài Nam - Đại diện Bệnh viện Thẩm mỹ Medika tỏ ra bất ngờ và khẳng định đơn vị hoàn toàn không có nhân viên nào tên N.T.A.V.

"Tất cả nhân viên bệnh viện đều phải mặc đồng phục, trong khi người này thì không. Qua trích xuất camera sau phản ánh của báo Tiền Phong, chúng tôi ghi nhận bà V. một vài lần đến bệnh viện với tư cách khách hàng để nhờ nhân viên tư vấn. Sau đó, đối tượng dẫn thêm người khác vào sảnh rồi tự trao đổi riêng với nhau", ông Nam thông tin.

Đại diện Medika khẳng định, Bệnh viện chỉ có duy nhất một cơ sở và không có bất kỳ chi nhánh nào khác. Địa chỉ phòng khám trên đường Sư Vạn Hạnh thực chất là Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ thuộc Công ty TNHH Thẩm mỹ Sky Love, hoàn toàn độc lập với Medika.

Nhiều khách hàng mất tiền, mất sức khoẻ vì tin tưởng vào những lời tư vấn làm đẹp của người không có chuyên môn y tế.

Theo ông Nam, đây không phải lần đầu tiên bệnh viện bị mạo danh. Thủ đoạn chung của các đối tượng là hẹn khách đến tư vấn ngay tại Bệnh viện Medika nhằm tạo niềm tin ban đầu.

Khi lấy được sự tin tưởng, họ yêu cầu khách chuyển tiền cọc hoặc chi phí dịch vụ vào tài khoản cá nhân, rồi lập tức chèo kéo sang các phòng khám bên ngoài thực hiện thủ thuật, dẫn đến nhiều sự cố y khoa nghiêm trọng.

Cách đây vài tháng, một nạn nhân cũng mất hơn 60 triệu đồng tiền cọc vì tin lời bác sĩ "dỏm" tư vấn gói phẫu thuật tại Bệnh viện Medika rồi yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. "Đến khi chuyển khoản xong và tìm tới bệnh viện, khách hàng mới tá hỏa biết mình bị lừa. Chúng tôi đã hướng dẫn nạn nhân làm đơn trình báo cơ quan công an", ông Nam cho biết thêm.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong ngày 10/9, về tình trạng tiêm Botox "chui" mà báo cung cấp, một lãnh đạo Sở Y tế TPHCM cho biết đã yêu cầu các đơn vị chức năng của Sở phối hợp với báo kiểm tra và xử lý.