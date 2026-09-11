Người phụ nữ 30 tuổi tử vong sau sụt cân, bác sĩ cảnh báo 2 dấu hiệu nguy hiểm chớ "ngó lơ"

Sụt cân nhanh dù vẫn ăn uống bình thường, kèm những nốt hạch không đau, người phụ nữ 30 tuổi cứ nghĩ mình bị rối loạn nội tiết. Chỉ đến khi cơ thể liên tục phát tín hiệu bất thường, cô mới đi khám và nhận tin dữ tại bệnh viện ở Trung Quốc.

Theo truyền thông Trung Quốc, cô Tôn, 30 tuổi, chưa kết hôn, có công việc đang trên đà phát triển và không có thói quen ăn kiêng. Khoảng nửa năm trước khi đến bệnh viện, cô bắt đầu giảm cân nhanh dù vẫn ăn uống bình thường.

Là người yêu thích ăn uống, cô Tôn ban đầu không quá lo lắng. Cô thậm chí cho rằng giảm cân mà không cần nhịn ăn là điều đáng mừng. Tuy nhiên, cân nặng tiếp tục giảm. Trên cơ thể xuất hiện một số nốt bất thường nhưng không đau, không ngứa. Cho rằng mình có thể bị suy dinh dưỡng, đồng thời công việc bận rộn, cô trì hoãn việc thăm khám.

Chỉ đến khi, các hạch bắt đầu xuất hiện ở nhiều vị trí. Cô thường xuyên sốt không rõ nguyên nhân, cơ thể mệt mỏi kéo dài. Dù vậy, cô vẫn cho rằng những biểu hiện này có thể liên quan đến rối loạn nội tiết. Tình trạng ngày càng nghiêm trọng, cô mới đến bệnh viện.

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PGS.TS Vương Thiệu Minh, chuyên gia điều trị ung thư hạch tại Trung Quốc, cho biết bệnh nhân khi đến khám có thể trạng rất gầy. Sau quá trình thăm khám và xét nghiệm, kết quả sinh thiết xác định cô mắc u lympho Hodgkin giai đoạn 4.

Người phụ nữ 30 tuổi nói trên suy sụp khi biết kết quả khám bệnh. Theo bác sĩ, bệnh nhân khóc trong thời gian dài và bày tỏ mong muốn được tiếp tục sống vì còn nhiều kế hoạch chưa thực hiện. Cô cũng hối tiếc vì đã không chú ý đến những dấu hiệu bất thường xuất hiện từ trước.

Mặc dù được điều trị tích cực nhưng bệnh nhân đã tử vong sau khoảng một năm được chẩn đoán bệnh.

Bác sĩ Vương cho rằng đây là trường hợp đáng tiếc bởi nổi hạch không đau và sụt cân không rõ nguyên nhân là hai dấu hiệu không nên bị xem nhẹ nếu kéo dài hoặc tiến triển bất thường.

Nổi hạch không đau: Khi nào cần đi khám?

Hạch bạch huyết có thể sưng to do nhiều nguyên nhân, đặc biệt là nhiễm trùng. Vì vậy, không phải mọi trường hợp nổi hạch đều là ung thư.

Tuy nhiên, người bệnh cần lưu ý nếu hạch:

- To dần theo thời gian.

- Kéo dài không rõ nguyên nhân.

- Xuất hiện ở nhiều vị trí.

- Không đau hoặc ít đau.

- Kèm theo các triệu chứng toàn thân như sốt kéo dài, sụt cân, mệt mỏi hoặc đổ mồ hôi ban đêm.

- Các vị trí thường có thể nhận thấy hạch là vùng cổ, nách và bẹn.

Trong trường hợp hạch bất thường kéo dài, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được bác sĩ kiểm tra thay vì tự theo dõi hoặc tự điều trị.

Sụt cân dù ăn uống bình thường cũng cần chú ý

Sụt cân có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như thay đổi chế độ ăn, tăng cường vận động, căng thẳng hoặc một số bệnh lý. Tuy nhiên, giảm cân không chủ ý dù vẫn ăn uống bình thường là dấu hiệu cần được tìm nguyên nhân, đặc biệt khi cân nặng giảm nhanh hoặc đi kèm những biểu hiện bất thường khác.

Theo các chuyên gia trong u lympho, sụt cân có thể xuất hiện cùng sốt và đổ mồ hôi ban đêm. Đây là nhóm triệu chứng toàn thân thường được bác sĩ lưu ý khi đánh giá bệnh nhân.

10 dấu hiệu có thể gặp ở người mắc u lympho

U lympho là nhóm ung thư của hệ thống lympho, trong đó có các tế bào lympho - một thành phần quan trọng của hệ miễn dịch.

Tùy loại bệnh và vị trí tổn thương, người bệnh có thể xuất hiện một hoặc nhiều triệu chứng:

- Nổi hạch kéo dài, thường không đau, ở cổ, nách hoặc bẹn.

- Sụt cân không rõ nguyên nhân.

- Sốt kéo dài hoặc tái diễn.

- Đổ mồ hôi nhiều về đêm.

- Mệt mỏi, suy nhược.

- Ngứa da hoặc một số tổn thương da.

- Ho, khó thở, đau ngực khi bệnh ảnh hưởng đến vùng ngực.

- Đau hoặc chướng bụng, cảm giác nhanh no.

- Thiếu máu hoặc một số bất thường về tế bào máu...

Đừng bỏ qua những bất thường kéo dài

Trường hợp của cô Tôn là lời cảnh báo về việc chủ quan trước những thay đổi của cơ thể, đặc biệt khi các triệu chứng kéo dài hoặc ngày càng rõ rệt, theo Sina.

Nổi hạch không đau và sụt cân không chủ ý không đồng nghĩa với ung thư, nhưng nếu không tìm được nguyên nhân rõ ràng, người bệnh nên đi khám để được đánh giá.

Phát hiện bệnh sớm giúp bác sĩ có thêm cơ hội xác định chính xác nguyên nhân, đánh giá mức độ bệnh và đưa ra hướng điều trị phù hợp.