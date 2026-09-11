Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo quan trọng tới tất cả người dân có thẻ Bảo hiểm y tế

Cơ quan bảo hiểm vừa có hướng dẫn chi tiết về đăng ký, gia hạn thẻ BHYT trực tuyến đơn giản, tiện lợi.

BHXH Việt Nam cho biết, người dân tham gia BHYT hộ gia đình có thể thực hiện đăng ký, gia hạn thẻ BHYT trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam.

Với quy trình đơn giản, thuận tiện, người tham gia có thể kê khai thông tin, thanh toán trực tuyến và nhận thẻ BHYT theo phương thức đã đăng ký, cụ thể các bước như sau:

Quyền lợi người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục nhất định phải biết

Việc tham gia BHYT đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cho người dân, đặc biệt là trong hoàn cảnh bất ngờ hay bệnh tật. Từ nay, những người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục sẽ được hưởng nhiều quyền lợi mới.

Theo đó, người tham gia BHYT liên tục từ 5 năm trở lên được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh khi đáp ứng đủ 2 điều kiện theo quy định.

Quyền lợi của người tham gia BHYT 5 năm liên tục tiếp theo là trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả lũy kế trong năm tài chính tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác nhau hoặc tại cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì người bệnh mang chứng từ đến cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT để thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở và nhận giấy xác nhận không phải cùng chi trả trong năm đó.

Trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở được tính từ ngày 1/1, quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi của người bệnh kể từ thời điểm người bệnh tham gia đủ 5 năm liên tục đến hết ngày 31/12 của năm đó.

Nếu lương cơ sở áp dụng mức 1.800.000 đồng/tháng thì số tiền cùng chi trả phải lớn hơn 6x1.800.000 đồng = 10.800.000 đồng.

Cùng với đó, người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục còn được mở rộng phạm vi dịch vụ y tế, bao gồm các dịch vụ chuyên khoa và phức tạp hơn.

Ngoài việc được BHYT cho bản thân, những người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục còn được hưởng lợi ích cho cả gia đình.

Điều này có nghĩa là các thành viên trong gia đình sẽ có cơ hội tiếp cận với các dịch vụ y tế cần thiết, từ phòng khám đến bệnh viện, với mức chi phí hợp lý và được BHYT hỗ trợ một cách toàn diện.

Ngoài ra, người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục sẽ được hưởng chế độ giảm phí hoặc miễn phí các dịch vụ y tế cấp cứu, nhận được sự chăm sóc y tế kịp thời và hiệu quả mà không cần phải lo lắng về chi phí.