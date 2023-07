MONO và HIEUTHUHAI: 2 hot boy làng nhạc Việt, làm gì cũng gây bão MXH!

Chỉ còn chưa đến 2 tuần lễ, lễ hội âm nhạc được trông đợi nhất Việt Nam trong năm nay - 8Wonder - sẽ chính thức diễn ra tại "thiên đường" VinWonders Nha Trang. Bên cạnh siêu sao quốc tế Charlie Puth thì 8Wonder cũng khiến dân tình xôn xao khi là nơi 2 chàng "nam thần Gen Z" đọ sắc: MONO và HIEUTHUHAI. Thật vậy, 2 anh chàng đi đến đâu, làm gì, hát gì hay tham dự chương trình nào đều kéo theo một đám đông khán giả cuồng nhiệt. Và chắc chắn với nguồn năng lượng bùng nổ, MONO và HIEUTHUHAI đã sẵn sàng để "cháy" hết mình ở 8Wonder sắp tới!

MONO: nam ca sĩ Gen Z đình đám nhất hiện tại!

MONO chắc chắn là một trong những ca sĩ nổi bật nhất của thế hệ Gen Z hiện tại. Với loạt bản hit "quốc dân" như Waiting For You, Em Là,... MONO đã sớm gây chú ý bởi một tư duy âm nhạc thời thượng, giọng hát đặc trưng dễ khiến nhiều trái tim phải "rung rinh". Chia sẻ về cảm xúc được đứng trên sân khấu 8Wonder, MONO từng cho biết: "Tôi cảm thấy may mắn vì được đứng trên sân khấu 8Wonder - một sự kiện thường niên rất lớn do VinWonders tổ chức. Tôi nghĩ đây là 1 cơ hội lớn cho bản thân để giao lưu âm nhạc của mình với âm nhạc quốc tế. Đây là một niềm vinh hạnh và tôi đang rất chờ đợi... Tôi sẽ hát 3 bài nên phải tập luyện để có phần trình diễn tốt, hoà mình với khán giả. Tôi cảm thấy tự hào khi giao lưu âm nhạc của Việt Nam với US-UK trên chính quê hương của mình."

MONO gây ấn tượng bởi visual sáng ngời ngời, khả năng làm chủ sân khấu cực tốt cũng như giọng hát đầy ấn tượng. Ở MONO, khán giả thấy một nguồn năng lượng tràn trề, một tinh thần ham thích cống hiến của tuổi trẻ cùng với sự đồng hành của một ekip chuyên nghiệp. Mặc dù sớm đạt được thành công ấn tượng, MONO luôn hướng đến một hình tượng gần gũi, thân thiện và ấm áp với lứa khán giả Gen Z.

Và kết quả là những đám đông hò hét vây kín MONO ở bất kỳ nơi nào anh đến trình diễn, là những màn fanchant “ú òa” nổi da gà mà nhiều nghệ sĩ hoạt động lâu hơn trong nghề cũng chưa chắc có được. Cái tên MONO luôn gắn liền với những sân khấu diễn live cực viral. Có cảm giác MONO luôn “cháy” hết 101% năng lượng của mình bất kỳ lúc nào trên sân khấu, khả năng làm chủ sân khấu tuyệt vời khiến khán giả bên dưới hoàn toàn bị cuốn hút, khó có thể rời mắt khỏi anh chàng dù chỉ trong vài giây.

Chưa hết, MONO đang dần định hình thành một “fashion icon” của thế hệ mới với phong cách “cân” từ streetstyle cho đến các thương hiệu xa xỉ. Phong cách của MONO luôn biến đổi không ngừng, phù hợp với mọi dự án, sự kiện, thậm chí đã không dưới một lần nam ca sĩ đã trở thành “trendsetter”. Chính nhờ sức hút “khủng khiếp” từ sân khấu live Waiting For You đã khiến phong cách tanktop đầy khỏe khoắn được thịnh hành trong cộng đồng Gen Z. Hay loạt ảnh MONO chụp cùng các thương hiệu "high end" cũng gây sốt bởi vẻ đẹp ngời ngời cực kì phù hợp với từng outfit.

HIEUTHUHAI: chàng rapper đang lên "như diều gặp gió"

HIEUTHUHAI có thể gọi là một trong những rapper "quốc dân" trong thời điểm hiện tại. Ngoài khả năng "tạo xu hướng" trên MXH bằng lời rap cuốn hút, HIEUTHUHAI cũng thể hiện sự đa tài của mình khi dần trở thành một ngôi sao "truyền hình thực tế" của show 2 Ngày 1 Đêm. Gia nhập làng giải trí và nổi lên thành hiện tượng chỉ sau 2 năm, chàng trai 9x sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu và được đánh giá là một nghệ sĩ trẻ tiềm năng.

Đúng như lời khẳng định của một rapper đình đám, HIEUTHUHAI đã trở thành ngôi sao sáng nhất sau King of Rap. HIEUTHUHAI liên tiếp cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc được đánh giá cao về sự mới mẻ, độc đáo cũng như viral rình rang khắp các nền tảng MXH. "Baby nói cho anh nghe em hãy nói cho anh nghe những điều mà/ Điều em muốn sau khi đêm nay trôi qua…" - lyrics gây nghiện của ca khúc Ngủ Một Mình chắc chắn là một trong những giai điệu nổi tiếng nhất trong thời gian qua. Rất nhiều sao Việt, Hoa, Á hậu, hot TikToker, hotgirl cũng nhanh chóng đăng tải những đoạn video nhảy theo điệu nhạc này với tổng số video lên đến con số hàng chục nghìn.

Sở hữu visual ngời sáng, HIEUTHUHAI nhiều lần khẳng định muốn mọi người nhớ đến nhờ khả năng rap hơn là vẻ điển trai. Nhưng anh lại "cân" được cả hai, khiến bao trái tim phải "xao xuyến". Lối trình diễn của HIEUTHUHAI trên sân khấu cực kì phóng khoáng, mạnh mẽ, tôn lên khuôn mặt và hình thể cao lớn của nam rapper. Có thể nói, HIEUTHUHAI luôn biết tận dụng ưu điểm của bản thân để khiến mọi sân khấu anh xuất hiện đều ghi dấu ấn mạnh mẽ, tạo độ lan tỏa rộng khắp trên MXH.

HIEUTHUHAI từng tự nhận bản thân là một rapper khép kín, có những ngày chỉ biết đến âm nhạc và phòng thu 4 bức tường. Chính vì thế, chuyện anh chàng tham gia show thực tế như 2 Ngày 1 Đêm là điều gây bất ngờ với người hâm mộ. Nước đi tham gia truyền hình thực tế đã giúp anh chàng phủ sóng mạnh mẽ kể từ năm 2022 cho đến thời điểm hiện tại, làm bộc lộ chất nghệ sĩ, nâng hạng thương hiệu một cách nhanh chóng, đồng thời là lựa chọn ưu tiên hàng đầu của nhiều nhãn hàng lớn. Cái tên HIEUTHUHAI lập tức trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ được "săn đón" nhiều nhất thời điểm hiện tại.