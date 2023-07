Vì sao gọi Charlie Puth là "thiên tài âm nhạc"?

Chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa, Charlie Puth sẽ là tiêu điểm của lễ hội âm nhạc 8Wonder diễn ra vào ngày 22/7/2023 sắp tới tại VinWonders (Nha Trang). Đây hứa hẹn sẽ là lễ hội âm nhạc có quy mô lớn hàng đầu của Việt Nam trong năm nay, quy tụ dàn sao thuộc hàng đỉnh cao của Vpop kết hợp với siêu sao âm nhạc toàn cầu Charlie Puth. Tính đến hiện tại, hẳn khán giả trong nước đã biết khá nhiều thông tin về Charlie Puth cũng như thuộc nằm lòng những bản hit tỉ view của anh chàng. Trong quá trình tìm hiểu về giọng ca Attention, hẳn ai cũng thấy truyền thông thế giới thường xuyên gọi anh chàng bằng biệt danh "thiên tài âm nhạc".

Siêu sao, thần tượng âm nhạc trên thế giới không hề thiếu nhưng lí do vì sao Charlie Puth lại là một trong số ít nghệ sĩ trẻ được xưng tụng là "thiên tài âm nhạc"?

Charlie Puth sẽ trình diễn tại 8Wonder vào ngày 22/7 sắp tới

"Thần đồng âm nhạc" được lọt vào "mắt xanh" của Ellen DeGeneres

Charlie Puth tiếp xúc với âm nhạc từ độ tuổi rất nhỏ và đã nhanh chóng bộc lộ năng khiếu của một "thần đồng âm nhạc". Mẹ dạy anh chơi piano từ năm 4 tuổi và đã học hát jazz từ năm 10 tuổi. Ngay từ năm lớp 6, Charlie Puth đã tự thu âm một album nhạc Giáng sinh của mình, đem bán cho mọi người và mang về doanh thu 600 USD. Những năm tiếp theo, Charlie Puth được đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp ở các môi trường chính quy và tốt nghiệp Trường Âm nhạc Berklee cực kì nổi tiếng với tấm bằng Sản xuất âm nhạc và kĩ sư âm thanh.

Vốn có chút năng khiếu về máy tính và Internet, Charlie Puth post các video nhạc của mình lên YouTube từ cuối năm 2009. Trông Charlie Puth khá tinh nghịch nhưng thực chất anh lại có bản tính ngại ngùng, e thẹn nên chỉ dám đăng tải nhạc lên Internet. Sau một thời gian kiên trì theo đuổi đam mê, nam ca sĩ may mắn lọt vào mắt xanh của MC danh tiếng Ellen DeGeneres nhờ bản cover Someone Like You. Ellen mời anh lên sóng truyền hình và còn tặng cho anh bản hợp đồng với công ty Eleven của cô. Nhờ bước đệm quan trọng ấy, sau này anh đầu quân cho một hãng thu âm lớn hơn là Atlantic và ngày càng nổi tiếng hơn, chính thức bước vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp từ năm 2011.

Charlie Puth từ thuở bé đã là một thiên tài âm nhạc, được học hành bài bản về âm nhạc rất sớm

Trải qua 12 năm hoạt động trong làng nhạc, Charlie Puth đã trở thành một trong những tên tuổi hàng đầu thế giới với đỉnh cao là "siêu hit" See You Again (kết hợp Wiz Khalifa) thống lĩnh vị trí Quán quân Billboard Hot 100 trong 12 tuần lễ, mang về cho anh giải Quả Cầu Vàng danh giá cho hạng mục nhạc phim, 3 đề cử Grammy bao gồm 1 giải Big Four cho Ca khúc của năm. MV cho ca khúc mang về gần 6 tỉ lượt xem, góp mặt trong danh sách những MV được xem nhiều nhất mọi thời đại.

Charlie Puth sở hữu 3 đề cử Grammy tính đến thời điểm hiện tại

Khả năng cảm âm và sáng tác tuyệt vời từ những... âm thanh đời thường

Anh tự sáng tác và hát các tác phẩm của mình, gây chú ý bởi khả năng cảm âm thiên tài, nghe bất kì âm thanh nào có thể nói ngay cao độ của nốt ngay lập tức. Charlie Puth từng có một câu nói rất nổi tiếng: "Bất cứ điều gì trên thế giới này đều có thể tạo được nên âm nhạc". Charlie Puth có một biệt tài cực kì ấn tượng, giúp anh được gọi là "thiên tài âm nhạc" khi có thể tạo nên được những giai điệu, bài hát từ những âm thanh rất đỗi đời thường. Charlie Puth liên tục gây thích thú với biệt tài tạo nên giai điệu từ những đồ vật rất bình thường, thậm chí còn khiến fan trêu rằng: "Mọi người thở ra thôi cũng khiến Charlie Puth làm nhạc được!".

Trong một đoạn video trên TikTok, nam ca sĩ đã ném một quả táo lên giường của mình và ghi lại âm thanh ''bịch'' mà nó tạo ra. Charlie sau đó đã có thể tạo cao độ cho âm thanh thông qua phần mềm sản xuất âm nhạc của mình. Sau đó, anh đã kết hợp các giai điệu khác nhau tạo ra được từ quả táo rơi để làm nên một phiên bản All I Want For Christmas Is You của Mariah Carey. Trên kênh MXH của Charlie Puth, bạn còn có thể thấy rất nhiều những đoạn clip anh chàng làm nhạc từ tiếng đập cửa, từ tiếng còi tàu,... thu về hàng triệu, chục triệu view.

Charlie Puth làm nhạc từ... quả táo!

Trong lần xuất hiện trên The Tonight Show với host nổi tiếng Jimmy Fallon nhằm quảng bá cho album CHARLIE, anh tiếp tục gây ấn tượng khi có thể sáng tác một đoạn beat gốc chỉ bằng cách sử dụng cốc và thìa. Cụ thể, anh đã lấy thìa gõ vào cốc, thu lại và thay đổi cao độ nốt nhạc để tạo nên một đoạn beat chỉ trong 3 phút.



Charlie Puth sáng tác beat từ thìa và cốc ngay trên sóng The Tonight Show With Jimmy Fallon

Lối trình diễn thu hút, được truyền thông quốc tế không ngớt lời ca ngợi

Charlie Puth đang trong quá trình đi tour Charlie Live Experience anh chàng sẽ mang setlist trình diễn từ tour lưu diễn này đến trình diễn cho khán giả Việt Nam. Setlist này gồm nhiều ca khúc mới trong album CHARLIE (bao gồm cả Left And Right với bản audio có Jungkook góp giọng). Bên cạnh đó, danh sách các ca khúc từ Charlie Live Experience còn có những bản "siêu hit" tỉ view làm nên tên tuổi của Charlie Puth gồm Attention, We Don't Talk Anymore, How Long, One Call Away,...

Album CHARLIE được truyền thông quốc tế đánh giá cao

Pop Passion gọi trải nghiệm đêm nhạc Charlie Live Experience là "ma thuật", khán giả có sự đồng cảm với âm nhạc của Charlie Puth đến mức "ngây ngất". Blog âm nhạc này cũng kết luận: "Charlie là một nghệ sĩ biểu diễn phi thường. Mỗi giây của chương trình đều được sắp xếp một cách hoàn hảo để phù hợp với tâm trạng mà anh ấy đang truyền tải lẫn tiểu phẩm mà anh ấy đang diễn".

Tờ Miami New Times cũng dành cho Charlie Puth và lần ghé thăm thành phố những lời "có cánh". Trang báo này mô tả đêm diễn là hành trình vào tâm trí của Charlie Puth, để khán giả được tận mắt xem cách anh ấy sáng tạo các ca khúc diễn ra như thế nào. Anh mở đầu chương trình bằng cách đơn giản bước lên sân khấu, giải thích cách ca khúc Charlie Be Quiet!", ca khúc khiến anh được chú ý đến - trở hành hiện thực. Tờ The Miami Hurricane khẳng định: "Charlie Puth là một nghệ sĩ truyền cảm hứng với tài năng không thể phủ nhận, Puth đã khiến khán giả Miami phát cuồng về màn trình diễn dù anh đã rời sân khấu từ rất lâu".

Charlie Puth trình diễn tại tour diễn The Charlie Live Experience

Chia sẻ về ý tưởng mời "thiên tài âm nhạc" Charlie Puth về Việt Nam biểu diễn, phía VinWonders cũng từng cho biết: "Việc 8Wonder mời một nghệ sĩ quốc tế về trình diễn không phải là một ý tưởng nhất thời. Chúng tôi từ lâu đã ấp ủ mang đến một concept lễ hội đẳng cấp cho người Việt và khách du lịch...

Trên hành trình âm nhạc và lễ hội trọn vẹn của 8Wonder không thể thiếu những màn trình diễn đỉnh cao của một tên tuổi nghệ sĩ toàn cầu. Các bảng xếp hạng âm nhạc US-UK đều đã được rà soát, rất nhiều cái tên đình đám được nhắc đến. Chúng tôi tìm kiếm một tên tuổi được yêu mến toàn cầu, sở hữu những bản hit mà khi vang lên giữa quảng trường Wonder Square sẽ phải tạo được những dấu ấn không thể quên cho tất cả những khán giả có mặt. Dòng nhạc của nghệ sĩ đó phải có những giai điệu upbeat, tươi vui phù hợp với màu sắc thương hiệu VinWonders, với không khí lễ hội của WonderFest và với định vị 'kỳ quan cảm xúc' của nhạc hội 8Wonder. Thực sự là một bài toán không dễ giải.

Và Charlie Puth là cái tên khiến chúng tôi thấy phù hợp nhất với các tiêu chí khắt khe của chương trình. Charlie Puth đã chứng tỏ bản thân là một trong những 'hitmaker' hàng đầu ngành giải trí với hàng loạt các bản hit được công chúng đón nhận nồng nhiệt và liên tục được săn đón với rất nhiều lời mời hợp tác. Kể từ khi ra mắt, ngôi sao quốc tế này đã thu về tám đĩa đơn được chứng nhận bạch kim, bốn đề cử GRAMMY, ba giải thưởng âm nhạc Billboard, một giải Lựa chọn của Nhà phê bình và một đề cử Quả cầu vàng. Ca sĩ hạng A thế giới, đồng thời là nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc Pop đương đại hàng đầu nước Mỹ là lựa chọn hợp tác số 1 của chúng tôi cho màn chào sân của 8Wonder năm đầu tiên''.