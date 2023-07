Charlie Puth xác nhận buổi diễn tại Nha Trang nằm trong tour toàn cầu, fan Việt Nam sướng nhất Châu Á vì 1 điều!

Trong ngày hôm nay, Charlie Puth đã có động thái trên website chính thức của anh, xác nhận đêm diễn tại lễ hội âm nhạc 8Wonder sắp tới sẽ nằm trong khuôn khổ tour lưu diễn toàn cầu The Charlie Live Experience. Với động thái này, Charlie Puth cũng sẽ mang trọn vẹn set diễn của anh dàn dựng cho The Charlie Live Experience mang đến cho khán giả Việt Nam.

Charlie Puth thêm Nha Trang (Việt Nam) vào danh sách lưu diễn chính thức của mình.

Charlie Puth hiện tại đang thực hiện chuyến lưu diễn The Charlie Live Experience tại chặng Bắc Mỹ và sẽ kết thúc chặng này tại Los Angeles ngày 11/7 sắp tới. Sau chặng lưu diễn đầu tiên tại Bắc Mỹ, anh sẽ có khoảng 2 tuần nghỉ ngơi trước khi đến Nha Trang (Việt Nam) thực hiện đêm diễn tại 8Wonder vào tối 22/7.



Với việc chọn Nha Trang để trình diễn sắp tới, Việt Nam cũng sẽ trở thành quốc gia Châu Á đầu tiên đón Charlie Puth mang The Charlie Live Experience đến lưu diễn. Sau Việt Nam, Charlie Puth, đến tận tháng 10 Charlie Puth mới quay trở lại trình diễn tại Châu Á ở các địa điểm như Hong Kong (Trung Quốc), Bangkok (Thái Lan), Jakarta (Indonesia), Singapore, Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc),... Với lịch trình này, Việt Nam chắc chắn sẽ đón chào rất nhiều khán giả trong khu vực đến để thưởng thức giọng ca của Charlie Puth.

Danh sách trình diễn tại The Charlie Live Experience gồm nhiều ca khúc mới trong album CHARLIE (bao gồm cả Left And Right với bản audio có Jungkook góp giọng). Bên cạnh đó, danh sách các ca khúc từ Charlie Live Experience còn có những bản "siêu hit" tỉ view làm nên tên tuổi của Charlie Puth gồm Attention, We Don't Talk Anymore, How Long, One Call Away,...

Tờ Miami New Times cũng dành cho Charlie Puth và lần ghé thăm thành phố những lời "có cánh". Trang báo này mô tả đêm diễn là hành trình vào tâm trí của Charlie Puth, để khán giả được tận mắt xem cách anh ấy sáng tạo các ca khúc diễn ra như thế nào. Tờ The Miami Hurricane khẳng định: "Charlie Puth là một nghệ sĩ truyền cảm hứng với tài năng không thể phủ nhận, Puth đã khiến khán giả Miami phát cuồng về màn trình diễn dù anh đã rời sân khấu từ rất lâu".

Trước đó, VinWonders cũng đã có chia sẻ với truyền thông về set diễn đáng trong đợi của Charlie Puth: "Charlie Puth sẽ trình diễn một show trọn vẹn trên 75 phút, và đang ấp ủ những màn trình diễn thiết kế riêng cho 8Wonder cũng như những màn giao lưu hứa hẹn bùng nổ sân khấu". Như vậy, có khả năng rất cao phần trình diễn của Charlie Puth không chỉ lấy từ phần sườn của The Charlie Live Experience mà sẽ có rất nhiều tiết mục dàn dựng riêng cho lễ hội âm nhạc 8Wonder. Fan Việt Nam đang nhận được rất nhiều đặc quyền riêng khi tham gia lễ hội âm nhạc 8Wonder!

Có thể thấy, VinWonders đã cực kì nỗ lực để là đơn vị tiên phong mang đến cho khán giả Việt những trải nghiệm âm nhạc đẳng cấp thế giới. Việt Nam thậm chí còn là nơi đầu tiên ở Châu Á được Charlie Puth ghé lưu diễn trong năm nay. Phía VinWonders cũng chia sẻ về quá trình đảm bảo các yêu cầu kĩ thuật cho set diễn của Charlie Puth: "Yêu cầu kỹ thuật của các nghệ sĩ lớn quốc tế chắc chắn là một bài toán khó cho bất kỳ đơn vị tổ chức nhạc hội chuyên nghiệp nào tại Việt Nam. Trong trường hợp của 8Wonder, yêu cầu kỹ thuật và concept sân khấu còn phải hài hòa với set list của dàn nghệ sĩ Việt Nam hàng đầu, và đặc biệt là phải bảo đảm được chủ đề độc đáo của sự kiện. Việc này đòi hỏi chúng tôi phải kết hợp giữa một đội ngũ tự vấn chuyên nghiệp từ Mỹ và một ekip sáng tạo và vận hành sự kiện dày dạn kinh nghiệm của Việt Nam. Trải qua quá trình ấp ủ và dàn dựng trong suốt nửa năm, chúng tôi đã đi đến những bước chuẩn bị cuối cùng cho một sân khấu hoành tráng tái hiện đại dương vô cực, hệ thống âm thanh ánh sáng và các hiệu ứng đẳng cấp quốc tế, cùng những key moments tráng lệ được kì vọng xứng tầm 'kỳ quan cảm xúc' - chủ đề của 8Wonder".

Không chỉ Charlie Puth, mà khán giả Việt còn được "hời" loạt màn trình diễn cực kì đẳng cấp của 7 ngôi sao hàng đầu Vpop, tạo nên một tổng thể trải nghiệm chưa từng có trước đây: "Hơn thế nữa, hành trình âm nhạc đỉnh cao với sự góp mặt của Charlie Puth sẽ được kết hợp với hành trình trải nghiệm lễ hội tưng bừng để tạo nên những dấu ấn đặc trưng của 8Wonder. Ngay từ 15h ngày 22/7, khán giả có thể tận hưởng các hoạt động lễ hội mùa hè WonderFest tưng bừng ngay trong khuôn viên VinWonders Nha Trang như hòa mình vào các màn trình diễn carnival rực rỡ sắc màu, Lễ hội Đặc sản bản địa, cuộc thi cosplay, cuộc thi flashmob, Liên hoan Âm nhạc Indie, trạm khoa học Khám phá Đại dương, Đại chiến thế giới nước chủ đề Foam Party…".