AMEE tiết lộ món quà sẽ gửi tặng Charlie Puth khi anh đến Việt Nam, hé lộ gì về sân khấu đặc biệt tại 8Wonder?

Là một trong những nữ nghệ sĩ nổi bật nhất của thế hệ Gen Z, AMEE lúc mới ra mắt được xưng tụng là “tân binh khủng long” với khả năng “ra bài nào hit bài nấy”. Ví AMEE như một “nàng công chúa”, một “viên kẹo ngọt” của làng nhạc Việt cũng không sai vì các sản phẩm của cô đều mang đến cảm xúc tích cực, khiến khán giả luôn cảm thấy hài lòng bởi sự đầu tư bài bản, chuyên nghiệp.

AMEE cũng là 1 trong 7 nghệ sĩ Vpop sẽ đồng hành với Charlie Puth tại lễ hội âm nhạc 8Wonder tổ chức tại VinWonders Nha Trang ngày 22/7 sắp tới. Không phải lần đầu tiên trình diễn ở một sự kiện lớn, AMEE vẫn có cảm xúc rất đặc biệt khi trình diễn tại lễ hội âm nhạc 8Wonder: “Luôn là cảm xúc phấn khởi trông chờ, cho dù đã diễn bao nhiêu sự kiện đi nữa thì AMEE vẫn rất háo hức mỗi khi được gặp khán giả, đặc biệt là rất, rất nhiều khán giả tại một Siêu đại nhạc hội. Lần này còn có thêm một nhân vật đặc biệt mà ai cũng biết là ai. AMEE nhận được lời mời từ BTC thông qua một người bạn của AMEE. Bạn AMEE “tâm sự” rằng Ban tổ chức rất muốn AMEE tham gia; AMEE trân trọng thiện cảm, thiện chí của BTC dành cho mình.”

AMEE là 1 trong 7 nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn tại 8Wonder sắp tới.

AMEE rất hạnh phúc và biết ơn vì có cơ hội được đứng cùng sân khấu với Charlie Puth, đó là điều cô khẳng định. “Đối với mình, anh là một thiên tài âm nhạc. Mình nghe nhạc của anh rất thường xuyên, 2 ca khúc mình thích nhất là We Don’t Talk Anymore và See You Again.” – AMEE nói thêm.



AMEE cũng không ngại ngần chia sẻ về món quà cô sẽ tặng nam ca sĩ nếu như có cơ hội gặp mặt: “Mình nghĩ mình sẽ tặng anh Charlie Puth một chiếc nón lá. Vì nón là là một trong những nét đặc trưng văn hoá Việt Nam và đặc biệt hữu ích trong thời tiết nắng nóng mùa Hè. Nhiều người bạn của Mee đến Việt Nam lần đầu đều bất ngờ nhưng cũng cực kỳ mê mẩn khí hậu nhiệt đới của đất nước mình. Mong là anh Charlie Puth sẽ có quãng thời gian tận hưởng nắng vàng, biển xanh và tình cảm của khán giả Việt Nam - vô cùng nồng nhiệt.”

AMEE cũng vô cùng háo hức gặp Charlie Puth.

Để xuất hiện tại một sự kiện lớn mang tầm quốc tế, AMEE và ekip ST.319 tất nhiên vẫn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉn chu để có thể mang đến một lần xuất hiện ấn tượng nhất có thể. AMEE chia sẻ: “AMEE vẫn luôn giữ nhịp tập luyện để biểu diễn ở tất cả các show mình tham gia, dù nhỏ hay lớn đều có khán giả của mình mà. Cho nên nếu có sự chuẩn bị gì khác biệt hơn cho 8 Wonder thì có lẽ là chuẩn bị… tâm lý gặp anh Charlie Puth (cười) và sức khoẻ nữa, dạo này lịch trình của AMEE khá dày nên cần bảo đảm sức khoẻ để “cháy” cùng mọi người trong Siêu đại nhạc hội.”



AMEE cho biết cô vẫn được ekip cập nhật những góp ý từ công chúng để có thể hoàn thiện bản thân. Thời gian gần đây, sân khấu tại các sự kiện của AMEE được đánh giá cao về mặt âm nhạc lẫn hình ảnh: “AMEE không thường đọc bình luận trên mạng đâu, là thói quen mình tập từ khi debut vì AMEE là người rất nhạy cảm. Nhưng thông qua ekip, mình vẫn được update những gì tốt để phát huy và chưa tốt để cải thiện. AMEE rất hạnh phúc khi sự cố gắng của mình đã được khán giả nhìn thấy.”

AMEE ngày càng thăng hạng về nhan sắc lẫn phong cách.

Nữ ca sĩ Gen Z đình đám cũng ẩn ý về việc có thể sẽ có những màn kết hợp bất ngờ tại 8Wonder: “Mọi người cũng thấy AMEE đã collab với khá nhiều nghệ sĩ Vpop rồi. Cả anh Grey D cùng nhà cũng vậy. Công ty St.319 rất thích collab với các nghệ sĩ khác, bởi vì âm nhạc là để kết nối con người với nhau mà.”



Hiện tại AMEE và ekip đang chuẩn bị cho màn comeback sau 2 năm. Cô cho biết thời điểm 2 năm vừa rồi sản phẩm của nữ ca sĩ đều là quảng cáo (Ưng Quá Chừng, Shayyy Nắng, Thay Mọi Cô Gái Yêu Anh….) hoặc collab với nghệ sĩ khác (Hai Mươi Hai - trong album của anh Hứa Kim Tuyền, Dỗi Ít Thôi Ôm Đê - với anh Phúc Du…). Sắp tới sẽ là chuỗi sản phẩm chính thức của AMEE, hứa hẹn sẽ là một điểm nhấn đặc biệt của làng nhạc Việt thời điểm ra mắt, chúng ta hãy chờ xem!

Sau 8Wonder, AMEE sẽ tập trung cho chuỗi sản phẩm mới.