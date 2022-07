MONO - tân binh nghi là Việt Hoàng tung hậu trường chuẩn bị MV hoành tráng

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, tân binh MONO đã cho đăng tải đoạn clip "nhá hàng" cho công đoạn anh và ekip đang thực hiện MV. Dù chưa hề có bất kì xác nhận chính thức nào, nhưng đông đảo netizen đều đoán rằng MONO không ai khác ngoài Việt Hoàng - em trai ruột của Sơn Tùng M-TP - đặc biệt là với hàng loạt những chứng cứ, dấu hiệu đáng tin cậy.

Ekip MONO "nhá hàng" cho MV sắp ra mắt

Trong đoạn teaser, có thể thấy cả ekip đang nỗ lực thực hiện 1 MV khá hoành tráng trên phim trường. Đáng chú ý, thay vì áp dụng phông xanh, ekip của MONO đã cho dựng các cảnh thật trên phim trường, chứng tỏ mức độ đầu tư "không phải dạng vừa" của sản phẩm lần này.

Vào tối 25/7, MONO cũng đã đăng tải một bức ảnh gây tò mò với hình ảnh chiếc đĩa than. Trên mặt đĩa than là tên của 8 ca khúc (Em Là, Kill Me, Waiting For You,...) đính kèm với các mã Morse kí hiệu tương ứng với tên của chúng. Theo đó, trong lần debut này, tân binh MONO sẽ cho ra mắt một album phòng thu mang tên 22 với 8 ca khúc chứ không chỉ đơn thuần là 1 bài hát.

Cũng nên nhớ một điều: nếu như Sơn Tùng tính đến hiện tại đã bước sang năm thứ 10 hoạt động âm nhạc nhưng ngôi sao hạng S của Vpop vẫn chưa có 1 album phòng thu đúng nghĩa. Sơn Tùng chỉ mới ra mắt 1 album mang tính tổng hợp lại các ca khúc đã phát hành từ trước đấy. Và nam ca sĩ cũng đã hé lộ về một album mang tên Chúng Ta nhưng năm lần bảy lượt dời ngày ra mắt, hiện tại có vẻ như cũng đã... chìm vào hư vô. Còn MONO, nếu thực sự là Việt Hoàng, ngay từ màn debut đã có hẳn 1 full album 8 bài, điều mà anh trai mãi vẫn chưa làm được!

Album 22 của MONO.

Cũng trong sáng 29/7, dân mạng phát hiện ra 1 nhân vật đáng chú ý đã chia sẻ bài đăng của MONO với ý kêu gọi ủng hộ. Người này cũng đã thay đổi thông tin trên trang cá nhân sang vai trò quản lý cho MONO - tân binh đang được đặt nghi vấn là em trai Sơn Tùng chuẩn bị debut. Và điều này đang gây chú ý mạnh mẽ đến netizen nói chung lẫn fan Sơn Tùng nói riêng.

Được biết nhân vật này từng là một trong những quản lý cũ của Sơn Tùng, từng giữ vị trí quan trọng trong công ty M-TP Entertainment. Chị cũng có nhiều khoảnh khắc đồng nghiệp thân thiết bên Sơn Tùng được fandom Sky thường xuyên chia sẻ. Tuy nhiên, người này cũng đã rời công ty M-TP Entertainment được một khoảng thời gian.



Bài đăng chia sẻ về MONO trên trang cá nhân của 1 "người cũ" tại M-TP Entertainment

Dù chưa xác nhận chính thức từ MONO nhưng dựa trên hashtag mà anh tiết lộ, có thể đoán khá chắc MV debut của tân binh bí ẩn này sẽ ra mắt vào ngày 11/8 kèm với MV. Album 22 có thể sẽ được ra mắt sau đó không lâu. Album sẽ do producer onionn. - NSX âm nhạc cực kì gần gũi và thân thiết với Sơn Tùng, cũng đã rời công ty M-TP Entertainment - thực hiện.







Nguồn: NVCC

https://kenh14.vn/mono-tan-binh-nghi-la-viet-hoang-tung-hau-truong-chuan-bi-mv-hoanh-trang-lam-duoc-1-dieu-ma-anh-trai-10-nam-khong-lam-duoc-20220729175450481.chn