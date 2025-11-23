Mộng làm nhân viên ngân hàng, cô gái trẻ mất trắng nửa tỷ đồng sau 8 cú chuyển khoản "làm từ thiện"

Sự việc đáng tiếc vừa được Công an xã Trung Giã (Hà Nội) tiếp nhận vào ngày 18/11/2025, nạn nhân là chị H. (sinh năm 2001). Trước đó, với mong muốn tìm kiếm một công việc ổn định trong ngành tài chính, chị H. đã chủ động tìm kiếm thông tin trên các trang mạng xã hội và nộp hồ sơ vào một trang tuyển dụng được thiết kế rất chuyên nghiệp, gắn mác ngân hàng uy tín. Rất nhanh sau đó, một đối tượng tự xưng là nhân viên nhân sự đã liên hệ, hẹn lịch phỏng vấn online qua Zoom để tạo lòng tin.

Ảnh minh họa

Màn kịch được đẩy lên cao trào vào sáng ngày 18/11, sau khi hoàn tất vòng phỏng vấn giả mạo. Thay vì các yêu cầu nghiệp vụ thông thường, đối tượng tuyển dụng hướng dẫn chị H. tham gia một "thử thách" đặc biệt mang tên: Nạp tiền vào dự án an sinh hỗ trợ trẻ em vùng cao. Kẻ lừa đảo vẽ ra viễn cảnh đầy nhân văn rằng toàn bộ lợi nhuận sinh ra sẽ được dùng làm từ thiện, còn số tiền gốc chị nạp vào sẽ được hệ thống hoàn trả ngay lập tức. Đánh trúng vào tâm lý muốn thể hiện sự nhiệt huyết và lòng tin vào uy tín của "ngân hàng", cô gái trẻ đã không ngần ngại thực hiện các giao dịch.

Như một con thiêu thân, chị H. đã thực hiện tổng cộng 8 lần chuyển khoản liên tiếp theo hướng dẫn của đối tượng với tổng số tiền lên tới gần 500 triệu đồng. Chỉ đến khi thực hiện lệnh rút tiền gốc về nhưng hệ thống liên tục báo lỗi và đối tượng đưa ra nhiều lý do thoái thác, chị mới bàng hoàng nhận ra mình đã sập bẫy. Giấc mơ trở thành nhân viên ngân hàng tan vỡ, thay vào đó là lá đơn trình báo gửi cơ quan Công an trong sự muộn màng.

Trước thủ đoạn mạo danh ngày càng tinh vi này, Công an thành phố Hà Nội phát đi cảnh báo khẩn cấp tới người dân. Các đối tượng lừa đảo hiện nay thường lợi dụng danh tiếng của các tập đoàn lớn, ngân hàng để giăng bẫy những người đang khao khát tìm việc làm. Người dân cần tuyệt đối cảnh giác, không bao giờ chuyển tiền để "đặt cọc", "làm nhiệm vụ" hay "thử thách tài chính" dưới bất kỳ hình thức nào khi đi xin việc. Mọi thông tin tuyển dụng cần được xác minh trực tiếp qua website chính thức hoặc đường dây nóng của doanh nghiệp. Nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật..

Theo Cổng TTĐT Công an TP Hà Nội